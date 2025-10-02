Președintele Nicușor Dan anunță că un produs informatic românesc ajută ANAF să detecteze firme fantomă

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre combaterea evaziunii fiscale, că există un produs informatic românesc cu care ANAF-ul lucrează şi care a permis să se detecteze un fel de firme fantomă, care ajută la decontarea unui TVA care nu există.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la Copenhaga dacă există vreo măsură sau un raport, după ce a cerut ca combaterea evaziunii fiscale să fie trecută în Strategia naţională de securitate şi să fie discutată în CSAT.

”În şedinţa CSAT de la sfârşitul lunii iunie am discutat subiectul evaziunii fiscale. Într-o discuţie de acum două săptămâni, aproximativ, cu ministrul de Finanţe am discutat de asemenea. Există un produs informatic românesc cu care ANAF-ul lucrează şi care a permis să se detecteze (..) un fel de firme fantomă, care ajută la decontarea unui TVA care nu există”, a răspuns şeful statului, potrivit News.ro.

”Plănuiesc să facem o comunicare publică cu ministrul de Finanţe, pe unde suntem în procesul de digitalizare, în combaterea acestui fenomen”, a adăugat preşedintele Nicuşor Dan.

În luna iulie, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a anunțat că ANAF a ţinut în teste, timp de mai multe luni, o aplicaţie informatică ”foarte avansată” ce permite inclusiv detectarea fraudelor de tip carusel.

Acesta a dat asigurări că digitalizarea ANAF va fi terminată până la finalul anului viitor, iar banii din PNRR pentru această reformă nu vor fi pierduţi.