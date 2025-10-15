Fiscul este cu ochii pe „bombardieri”. Președintele ANAF îi anunță că va confisca mașinile „de peste 100.000 de euro” celor care nu își pot justifica averile

Președintele ANAF, Adrian Nica, avertizează pe cei care nu pot să justifice „mașina scumpă de peste 100.000 de euro cu care se plimbă prin oraș, sfidând pe unii dintre noi” că „va avea în perioada următoare un control de la ANAF pentru a clarifica de ce datele pe care dânsul le înregistrează”.

„Fiecare cetățean care nu poate să justifice mașina scumpă de peste 100.000 de euro cu care se plimbă prin oraș, sfidând pe unii dintre noi, va avea în perioada următoare un control de la ANAF pentru a clarifica de ce datele pe care dânsul le înregistrează la ANAF, respectiv avere versus venituri declarate, au o discrepanță așa mare.

Avem cazuri în analiză, am început deja acțiunile, vom veni cu rezultatele, avem peste 200 de persoane în analiza aceasta”, a afirmat șeful ANAF, Adrian Nica, miercuri seară, la Antena 3 CNN.

El a precizat că, acolo unde averile nu pot fi justificate, ANAF va confisca 70 la sută din sumele deținute.

„Aşa că, profit de această ocazie, să le atrag atenţia că, poate, săptămâna următoare o să-şi aducă aminte să-şi declare veniturile, pentru că ANAF-ul, indiferent cum îl cheamă, nu va mai tolera acest tip de comportament şi, să citez aici o colegă de-a dumneavoastră, fiecare bombardier din ţara asta să se gândească de trei ori înainte, atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri, că există posibilitatea ca ANAF să o confişte”, a adăugat Adrian Nica.

Pe 9 octombrie, ANAF a demarat o amplă acțiune de verificare la nivel național, vizând persoanele care afișează un stil de viață luxos, dar și proprietarii caselor de amanet din marile orașe ale țării.

„Vor fi controale atât în Bucureşti, cât şi în alte oraşe din ţară. Se concentrează aşadar verificările celor de la ANAF în marile oraşe din România. S-a făcut şi o analiză de risc şi s-a stabilit faptul că sunt unii proprietari care au venituri mai mari decât cele încasate de la casele de amanet. Unde se va stabili clar că există această situaţie, ei bine, ANAF-ul va putea confisca 70% din sumele nedeclarate”, potrivit surselor publicației citate.