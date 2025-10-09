ANAF începe controalele la cei care iubesc luxul și la casele de amanet. Vor fi vizați și românii cu mașini scumpe, dar fără venituri declarate

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat joi, 9 octombrie, o amplă acțiune de verificare la nivel național, vizând persoanele care afișează un stil de viață luxos, dar și proprietarii caselor de amanet din marile orașe ale țării.

Potrivit unor surse Antena 3 CNN, inspectorii ANAF se vor concentra asupra celor care dețin autoturisme scumpe, cu o valoare de peste 50.000 de euro, dar nu pot justifica veniturile necesare pentru achiziția acestora. În paralel, au început și controale la casele de amanet, acolo unde autoritățile suspectează venituri nedeclarate.

„Vor fi controale atât în Bucureşti, cât şi în alte oraşe din ţară. Se concentrează aşadar verificările celor de la ANAF în marile oraşe din România. S-a făcut şi o analiză de risc şi s-a stabilit faptul că sunt unii proprietari care au venituri mai mari decât cele încasate de la casele de amanet. Unde se va stabili clar că există această situaţie, ei bine, ANAF-ul va putea confisca 70% din sumele nedeclarate”, potrivit sursei citate.

De săptămâna viitoare, verificările se vor extinde și asupra românilor care conduc mașini de lux fără să aibă venituri declarate. În acest mod, autoritățile încearcă să recupereze sume importante pentru bugetul de stat.

De curând, Antifrauda ANAF a descoperit miercuri, 8 octombrie, o serie de nereguli grave la o firmă din Craiova, iar cazul indică ”nu doar o fraudă de amploare în comerţul cu carburanţi, ci şi o breşă în sistemul de verificare al Trezoreriei.

„În prima parte a acestui an, firma a comercializat peste 800 de tone de motorină pentru care trebuia să achite accize de peste 2 milioane de lei. Surpriza face ca jumătate din sumă să reprezinte ordine de plată suspecte de fals, iar cealaltă jumătate să fie restituită firmei în doar câteva zile de Trezoreria Craiova, fără nici un fel de verificare dacă plata accizelor s-a făcut sau nu în mod corect”, precizează ministrul Nazare.