Șeful ANAF explică de ce firmele mici sunt controlate mai des: „Având același salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”

Șeful ANAF, Adrian Nicușor Nica, explică de ce inspectorii fiscali controlează mai des firmele mici și evită marile companii.

Președintele ANAF a recunoscut în fața parlamentarilor că există un dezechilibru între numărul de controale efectuate la micii contribuabili și cele realizate la marile firme.

„Având aceeaşi sumă, acelaşi salariu, colegii noştri preferă să nu lucreze la mari contribuabili şi să meargă către micii contribuabili, unde activitatea este mult mai simplă. Astfel, asistăm la o depopulare în zona marilor contribuabili şi o suprapopulare în zona micilor contribuabili. Poate şi de aici percepţia aceasta, care, repet, e reală, că micii contribuabili au fost mai des controlaţi”, a declarat Adrian Nicușor Nica, citat de News.ro.

El a adăugat că schimbarea de mentalitate și digitalizarea vor fi esențiale pentru corectarea acestei situații: „Sunt ferm convins că, odată finalizat procesul de digitalizare, astfel de discuţii vor fi mai puţine”.

Reorganizarea ANAF, după digitalizare

Întrebat despre reorganizarea instituției, șeful ANAF a subliniat că aceasta nu se va produce decât după implementarea completă a digitalizării.

„Reorganizarea ANAF-ului va veni imediat ce un proces de digitalizare se finalizează. Aş prefera întâi să digitalizăm şi apoi să întocmim organigrame cu funcţii şi, la fiecare nouă organigramă, să vă explicăm procesul de digitalizare care a stat la baza fundamentării ei”, a explicat oficialul.

Diferența dintre sumele stabilite și cele încasate

Un alt subiect abordat a fost legat de diferențele dintre sumele stabilite de structurile de control și cele efectiv încasate.

„În 2025, până în prezent, sunt 248 de milioane şi s-au încasat doar 187 de milioane. Avem şi aici o problemă, în sensul că, după ce stabilim riscul la o societate pe care o controlăm, ajungem în situaţia în care nu încasăm toată suma pentru că patrimoniul companiei nu permite acest lucru”, a explicat Nica.

Pentru a corecta aceste neajunsuri, ANAF intenționează să modifice indicatorii de performanță: „Suntem în consultare pe acest subiect, urmând ca de la 1 ianuarie să schimbăm indicatorii de performanţă pe toate domeniile, astfel încât să îmbunătăţim aceste date care arată prost”.

„Cuibul de fantome” și firmele la aceeași adresă

Adrian Nicușor Nica a comentat și scandalul cunoscut sub numele de „cuibul de fantome”, legat de sutele de firme înregistrate la aceeași adresă.

„Avem o confuzie generală în spaţiul public între sediul social şi domiciliul fiscal. Registrul Comerţului lucrează cu sediul social. Foarte mulţi contribuabili au înțeles că pot apela la firme care, contra cost, le oferă inclusiv sediul social. Apar contracte care nu sunt deloc profilul unui contribuabil de bună credinţă și, din păcate, mulți pică în această plasă”, a precizat șeful ANAF.

El a explicat și consecințele: „În momentul în care contribuabilul declară că nu funcţionează la sediul social şi nu-şi declară un domiciliu fiscal, conform Codului de procedură fiscală, ANAF-ul îl inactivează, astfel că nu poate să deducă TVA, nu poate să deducă cheltuieli, doar plăteşte impozite”.

„Sediul social este locul în care Registrul Comerţului îl înregistrează pe contribuabil, iar domiciliul fiscal este locul unde acesta îşi desfăşoară efectiv activitatea. Chiar dacă merge la terţi, trebuie să declare ANAF-ului un loc unde poate fi găsit”, a adăugat el.

ANAF nu vrea să strice nunți și petreceri

Întrebat despre acțiunile instituției pentru a combate mica evaziune, președintele ANAF a ținut să lămurească un subiect sensibil: verificările la saloanele de evenimente.

„ANAF-ul are acţiuni constante în zona asta, cu structurile de antifraudă, cum este cazul pe care l-aţi mediatizat şi dumneavoastră cu saloanele de nunţi. Spun pe această cale că ANAF-ul nu îşi propune să verifice mirii, nu îşi propune să verifice darul de nuntă, nu îşi propune să strice nunţi şi petrecerile românilor”, a declarat Adrian Nicușor Nica, potrivit News.ro.

El a subliniat că obiectivul este verificarea operatorilor economici: „ANAF-ul îşi propune să identifice beneficiarii acestor sume pe care orice tânăr le strânge cu sudoare şi cu ajutorul părinţilor, să-şi plătească nunta, ca cel care a încasat această sumă să o declare şi să o plătească”.

Aplicație pentru verificarea bonurilor fiscale

Șeful ANAF a mai anunțat că instituția pregătește o aplicație prin care fiecare cetățean va putea verifica rapid, cu telefonul, autenticitatea bonurilor fiscale.

„În perioada următoare vom prezenta o aplicaţie pe modelul celei din Grecia, în care fiecare român poate să-şi verifice cu telefonul bonul fiscal, dacă e fiscalizat, dacă camera e fiscalizată”, a explicat Nica.

În privința saloanelor de evenimente, el a precizat că acestea sunt deja monitorizate prin sistemul E-factura, dar fără ca ANAF să intervină direct la evenimente: „Ne uităm la ce cumpără fiecare, dar nu vom strica nicio nuntă cu descinderile noastre acolo. Nici botezuri”.