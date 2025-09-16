ANAF a depăşit planul de colectare cu un miliard în iulie. Noul șef al instituției promite îmbunătățirea modului de lucru

Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor, a anunțat în cadrul discuțiilor din Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, că ANAF-ul a depăşit planul de colectare cu un miliard în iulie.

„În ceea ce priveşte colectarea, la nivelul lunilor de când conduc ANAF, şi planul de control, planul de încasări, a fost pe o creştere economică de 2,5%, cu o infuzie în piaţă a voucherelor de vacanţă, care anul ulterior au fost tăiate, ANAF-ul a depăşit planul de colectare cu un miliard în iulie”, a spus preşedintele ANAF, la Parlament.

Proiectul Big Data

În ceea ce privește partea de baze de date, şi el, dacă ar fi contribuabil, ar fi sufocat de datele pe care le depune, a mai precizat șeful ANAF:

„Nici mie nu mi-ar plăcea ca, după ce le depun, după ce E- factura arată toate facturile mele, să vină organul de control şi să-mi ceară din nou datele pe care le deţin. Da, aveţi dreptate, este un minus al ANAF-ului, este o problemă cu care ne confruntăm din trecut până la momentul mandatului meu şi în continuare. Încercăm ca, prin discuţii şi prin cursurile pe care le facem cu colegii noştri, să explicăm că înainte de a merge la contribuabil şi a-i cere aceste baze de date, să ne uităm în propriile baze de date”, a mai explicat șeful ANAF.

Potrivit preşedintelui ANAF, asta înseamnă proiectul Big Data:

„Încercăm să stabilim profile de risc şi încercăm ca să nu mai punem contribuabilul în această situaţie, dar, din păcate, în prezent, mulţi dintre colegii mei, şi îmi pare rău că eu trebuie să spun asta, dar acolo unde greşim, trebuie să o spun, o facem în continuare. Îmi doresc ca la sfârşitul procesului de digitalizare toate aceste deconturi, bilanţuri şi toate cele, să fie elaborate de ANAF şi trimise contribuabilului doar spre confirmare”, a subliniat Adrian Nicuşor.

Premierul Ilie Bolojan l-a numit în iulie pe noul șef al ANAF, fost șef al Corpului de control al premierului. El a fost chemat de USR marți, 16 septembrie, într-o ședință a Comisiei de buget a Camerei Deputaților.