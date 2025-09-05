Sechestru uriaș pentru firma fantomă cu sediul într-un WC din București. Șeful ANAF: „Nu mai operează”

Adrian Nicușor Nica, președintele ANAF, a explicat situația firmei RICHRBT 1 SRL, compania-fantomă care a declarat o cifră de afaceri uriașă, dar care funcționa cu sediul social într-o toaletă publică din Capitală.

Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a anunțat punerea sub sechestru a 5.500 de panouri solare și a 1,3 milioane de lei în cadrul unui prejudiciu de 3 milioane de lei, după ancheta referitoare la firma fantomă RICHRBT 1 SRL, cu sediul declarat într-o toaletă publică din București.

RICHRBT 1 SRL a declarat o cifră de afaceri de 3,6 miliarde de lei, aproximativ 700 de milioane de euro, depășind astfel companii cunoscute precum Coca-Cola România sau Engie și clasându-se pe locul 64 în topul celor mai bogate firme din țară. În spatele acestor cifre uriașe se ascund însă nereguli grave, dezvăluite printr-o anchetă jurnalistică. Printre acestea se numără preluarea frauduloasă a unui butic de vinuri, clonarea site-ului companiei Construcții Erbașu SA și arestarea unei persoane pentru fraudă, conform Recorder.

Clarificări de la ANAF

Întrebat despre cum a putut trece firma RICHRBT 1 SRL „pe sub radarul instituțiilor abilitate” și cum a prejudiciat statul cu 3 milioane de lei, șeful ANAF a explicat că se află în funcție de doar două luni și nu poate furniza detalii despre activitatea trecută a instituției. Firma a primit codul TVA în august 2024, acesta fiind anulat o lună mai târziu, iar anularea înregistrată oficial în octombrie.

Referitor la acordarea codului TVA, Nica a precizat: „Procedura de obținere cod TVA este în concordanță cu directivele UE, și nicio țară nu vede în acordarea cod TVA drept o fraudă”.

Despre cifra de afaceri raportată de RICHRBT 1 SRL, președintele ANAF a explicat că administratorii au folosit sume irealiste pentru a-i înșela pe furnizori: „Scopul acestor oameni înainte de a înșela FISCUL este să înșele antreprenorii, pentru că au nevoie de marfă”.

Sechestru și măsuri luate

În prezent, firma nu mai operează, iar ANAF a reușit să pună sechestru pe 5.500 de panouri solare și 1,3 milioane de lei dintr-un prejudiciu estimat la 3 milioane de lei. „Nu mai poate trimite date contabile. Nu mai operează; dacă nu mai are aceste date, eu cred că nu poate opera. Nu este doar o firmă, este un lanț de oameni fantomă, care au retras peste 800.000 de la un bancomat. Sunt oameni profesioniști”, a declarat Nica în direct la Antena 3 CNN.

Ce făcea RICHRBT 1 SRL

Investigația Recorder a arătat că firma fantomă avea sediul declarat pe Bulevardul Charles de Gaulle nr. 16, unde se află în realitate o toaletă publică și a raportat venituri de peste 3,6 miliarde de lei. Obiectul de activitate declarat este construcția de drumuri și autostrăzi, iar veniturile raportate sunt mai mari decât cele ale UMB, firmă care construiește aproximativ jumătate din drumurile de mare viteză din România.