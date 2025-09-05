search
Vineri, 5 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Sechestru uriaș pentru firma fantomă cu sediul într-un WC din București. Șeful ANAF: „Nu mai operează”

0
0
Publicat:

Adrian Nicușor Nica, președintele ANAF, a explicat situația firmei RICHRBT 1 SRL, compania-fantomă care a declarat o cifră de afaceri uriașă, dar care funcționa cu sediul social într-o toaletă publică din Capitală.

Adrian Nicușor Nica, președintele ANAF, a explicat situația firmei-fantomă FOTO: Captură video
Adrian Nicușor Nica, președintele ANAF, a explicat situația firmei-fantomă FOTO: Captură video

Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a anunțat punerea sub sechestru a 5.500 de panouri solare și a 1,3 milioane de lei în cadrul unui prejudiciu de 3 milioane de lei, după ancheta referitoare la firma fantomă RICHRBT 1 SRL, cu sediul declarat într-o toaletă publică din București. 

RICHRBT 1 SRL a declarat o cifră de afaceri de 3,6 miliarde de lei, aproximativ 700 de milioane de euro, depășind astfel companii cunoscute precum Coca-Cola România sau Engie și clasându-se pe locul 64 în topul celor mai bogate firme din țară. În spatele acestor cifre uriașe se ascund însă nereguli grave, dezvăluite printr-o anchetă jurnalistică. Printre acestea se numără preluarea frauduloasă a unui butic de vinuri, clonarea site-ului companiei Construcții Erbașu SA și arestarea unei persoane pentru fraudă, conform Recorder

Clarificări de la ANAF

Întrebat despre cum a putut trece firma RICHRBT 1 SRL „pe sub radarul instituțiilor abilitate” și cum a prejudiciat statul cu 3 milioane de lei, șeful ANAF a explicat că se află în funcție de doar două luni și nu poate furniza detalii despre activitatea trecută a instituției. Firma a primit codul TVA în august 2024, acesta fiind anulat o lună mai târziu, iar anularea înregistrată oficial în octombrie.

Referitor la acordarea codului TVA, Nica a precizat: „Procedura de obținere cod TVA este în concordanță cu directivele UE, și nicio țară nu vede în acordarea cod TVA drept o fraudă”.

Despre cifra de afaceri raportată de RICHRBT 1 SRL, președintele ANAF a explicat că administratorii au folosit sume irealiste pentru a-i înșela pe furnizori: „Scopul acestor oameni înainte de a înșela FISCUL este să înșele antreprenorii, pentru că au nevoie de marfă”.

Sechestru și măsuri luate

În prezent, firma nu mai operează, iar ANAF a reușit să pună sechestru pe 5.500 de panouri solare și 1,3 milioane de lei dintr-un prejudiciu estimat la 3 milioane de lei. „Nu mai poate trimite date contabile. Nu mai operează; dacă nu mai are aceste date, eu cred că nu poate opera. Nu este doar o firmă, este un lanț de oameni fantomă, care au retras peste 800.000 de la un bancomat. Sunt oameni profesioniști”, a declarat Nica în direct la Antena 3 CNN.

Ce făcea RICHRBT 1 SRL

Investigația Recorder a arătat că firma fantomă avea sediul declarat pe Bulevardul Charles de Gaulle nr. 16, unde se află în realitate o toaletă publică și a raportat venituri de peste 3,6 miliarde de lei. Obiectul de activitate declarat este construcția de drumuri și autostrăzi, iar veniturile raportate sunt mai mari decât cele ale UMB, firmă care construiește aproximativ jumătate din drumurile de mare viteză din România.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a întâmplat
digi24.ro
image
O femeie din Australia a fost concediată după ce a antrenat fără să știe o inteligență artificială care să-i preia postul
stirileprotv.ro
image
Cum prepari cartofi la cuptor cu cașcaval și smântână. Rețeta este foarte simplă și ideală pentru orice ocazie
gandul.ro
image
Este 8 septembrie, prima zi de școală, liberă pentru părinți sau nu?
mediafax.ro
image
Cum decurge, de fapt, un concurs de angajare la o companie de stat: vechii șefi devin noii șefi. Motivul hilar invocat pentru excluderea unui fost director
fanatik.ro
image
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh
libertatea.ro
image
România ratează digitalizarea prin buletinele electronice. Milioane de români nu le vor mai primi gratuit. De ce s-a ajuns aici
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Gigi Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la Muntele Athos, apoi a tras-o și ”a râs satanic”! ”Șterge aia”
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan, după 100 de zile la Cotroceni: Nu știu în ce birou stau. Mi s-a spus, dar am uitat
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce s-a aflat ce a făcut cu doi dintre elevii ei
antena3.ro
image
Burse şcolare în 2025 - 2026. Condiţii pentru bursa de merit şi socială
observatornews.ro
image
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
prosport.ro
image
Palatul a ţinut secret până acum! Regele Charles este din ce în ce mai rău, dezvăluirile apropiaţilor
playtech.ro
image
Alex Dobre și Louis Munteanu, titulari în amicalul România – Canada! Surprize în primul 11 al lui Mircea Lucescu. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Răsturnare de situație! Jucătorul a spus ”DA” pentru transferul la FCSB: ”Sunt foarte surprins”
digisport.ro
image
Compania austriacă OMV intenţionează să facă reduceri de personal, în special la Petrom
stiripesurse.ro
image
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
kanald.ro
image
Avocatul Mark Zuckerberg a dat în judecată Facebook pentru suspendarea contului său. „Se dă drept o celebritate”
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Vouchere pentru plata facturilor la energie, anunţ OFICIAL de la Ministerul Muncii
romaniatv.net
image
Anunțul CNAIR pentru șoferi. Intră în vigoare noile tarife pentru rovinietă și amenzile
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”
click.ro
image
Serialul de pe Netflix care face senzație în întreaga lume. S-a lansat pe 29 august, dar a ajuns în top în 14 țări
click.ro
image
„Am fost mare vagaboandă”. Replica cu care Stela Popescu a șocat înainte să moară! Ce făcea, de fapt, în tinerețe
click.ro
Prințesa Leonor cu Regele Felipe al Spaniei profimedia 1027876969 jpg
Regele Felipe al Spaniei mai are o fiică secretă? „Se spunea că e blondă și că semăna cu el”
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
6 oona si chaplin 2 profimedia 0101843630 jpg jpeg
„Chaplin m-a sedus când aveam 15 ani. Avea cereri revoltătoare”. Dacă ar fi trăit azi, era în închisoare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Patru zodii, noroc dublu în următoarele 24 de zile. Se deschide o etapă prosperă, Săgetătorii și Capricornii culeg cele mai multe roade și sunt printre cele mai favorizate zodii
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”

OK! Magazine

image
Momentul emoționant cu Kate Middleton, care a demonstrat că e o mamă de nota 10! Gestul ei a fost aplaudat de mulți

Click! Pentru femei

image
„Prieteni cu beneficii”. Ce presupune acest aranjament intim dintre Harry Style și Zoe Kravitz?

Click! Sănătate

image
Recunoşti care dintre imagini este generată cu inteligenţa artificială?