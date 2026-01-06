search
Marți, 6 Ianuarie 2026
O româncă, blocată alături de sute de turiști pe o insulă pustie din Yemen: „Nimeni nu știe nimic"

Publicat:

Sute de turiști străini au rămas blocați pe insula Socotra, în Oceanul Indian, după ce tensiunile dintre facțiunile aflate în conflict în Yemen și susținătorii lor regionali au paralizat legăturile aeriene. Printre cei aflați în această situație se numără și o româncă, potrivit Reuters.

Socotra island, Yemen FOTO Shutterstock
Socotra island, Yemen FOTO Shutterstock

Retragerea trupelor Emiratelor Arabe Unite din Yemen, decisă săptămâna trecută, în urma unui ultimatum impus de Arabia Saudită, a lăsat insula izolată și aproximativ 600 de vizitatori fără posibilitatea de a se întoarce acasă, relatează agenția internațională, citată de News.ro.

Cursele aeriene către și de pe aeroportul principal al insulei au fost suspendate pe fondul deteriorării relațiilor dintre Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, două puteri din Golf care sprijină acum tabere opuse în războiul civil yemenit.

„Nimeni nu știe nimic, iar oamenii vor doar să revină la viața lor normală”, a declarat Aurelija Krikstaponiene, o femeie din Lituania sosită pe insulă de Anul Nou. Turista ar fi trebuit să se întoarcă la Abu Dhabi, însă acum ar putea fi nevoită să călătorească prin Arabia Saudită, pe măsură ce influența Emiratelor asupra Socotrei se diminuează.

„Încerc să mă bucur de fiecare zi”

Printre cei blocați pe insulă se află și românca Bianca Cus. Turista încearcă să profite de timpul rămas.

„Încerc să mă bucur de fiecare zi, la fel ca înainte să aflăm că vom rămâne blocați”, a  declarat a pentru Reuters.

„Nu există bancomate, nu există plăți cu cardul”

Lipsa infrastructurii financiare face situația și mai complicată. „Majoritatea turiștilor vor rămâne fără bani în câteva zile”, a spus Maciej, un polonez aflat într-un grup de 100 de persoane:

„Nu există bancomate, nu există plăți cu cardul, iar transferurile bancare nu funcționează. Totul depinde de numerar. Când se termină, vom dormi sub cerul liber și vom depinde de localnici pentru mâncare.”

 Turistul spune că nu a fost informat despre riscul izbucnirii unui conflict atunci când și-a rezervat vacanța.

Insula Socotra, aflată la peste 300 de kilometri de coasta Yemenului, a fost mult timp un refugiu, departe de violențele de pe continent. Peisajele spectaculoase, plajele izolate și flora unică,  inclusiv celebrul copac „sânge de dragon”, au transformat-o într-o destinație de nișă pentru turiștii în căutare de locuri neexplorate.

„Socotra este un fel de portavion natural”

În 2018, când Emiratele Arabe Unite au desfășurat trupe și echipamente militare pe Socotra, în cadrul unei strategii de extindere a influenței în zona strâmtorii Bab al‑Mandab, un coridor maritim crucial între Africa și Peninsula Arabică, controlul asupra insulei a devenit  un punct sensibil.

image png

„Socotra este un fel de portavion natural, plasat strategic în centrul unei rute comerciale care leagă Europa, Asia și Africa. Cine controlează insula poate observa, intercepta și proiecta putere fără să tragă un foc”, spune Andreas Krieg, profesor la King's College London. 

Echilibrul s-a stricat însă odată cu deteriorarea relațiilor dintre Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită. Riadul a lansat recent lovituri aeriene pentru a sprijini forțele guvernamentale yemenite împotriva separatiștilor din sud, susținuți de Abu Dhabi, aceiași care administrează Socotra.

Aeroportul nu mai este sub autoritatea Emiratelor Arabe Unite

Deși Consiliul de Tranziție al Sudului (STC), aliat al Emiratelor, controlează în continuare insula, aeroportul nu mai este sub autoritatea EAU, au precizat surse locale pentru Reuters. Aeroportul rămâne închis, însă companiile aeriene yemenite au anunțat un zbor către Jeddah pe 7 ianuarie, semn al schimbării de control.

În decursul ultimilor ani, Emiratele au investit masiv în infrastructura insulei prin intermediul fundației Sheikh Khalifa, modernizând aeroportul, aducând electricitate și apă potabilă și transformând Socotra într-o destinație turistică accesibilă aproape exclusiv prin Abu Dhabi.

Nu toți turiștii au anticipat însă însă riscurile generate de apropierea de un conflict care a provocat una dintre cele mai grave crize umanitare din lume. Deși Socotra este mai aproape de Somalia decât de Yemen și a fost ferită de război timp de un deceniu, actuala escaladare ar putea pune capăt acestei fragile izolări, potrivit sursei citate.

