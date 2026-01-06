Protest în curtea Spitalului din Buzău, după moartea unui tânăr cu fractură de femur. Prietenii acuză medicii de incompetență

Peste 30 de persoane s-au adunat marţi, 6 ianuarie, în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, în semn de protest față de moartea a unui tânăr de 25 de ani, la câteva zile după ce a fost rănit într-un accident rutier. Aparținătorii acuză medicii unității de incompetență.

Rude, prieteni și apropiați ai lui Gabriel Bumbăcea au decis să protesteze marți după amiază. la o zi după ce tânărul a decedat în una dintre secțiile unității medicale, relatează publicația locală Şansa News.

Tânărul de 25 de ani a ajuns la SJU Buzău după ce, vineri, 2 ianuarie, mașina în care circula ca pasager a fost implicată într-un accident.

Gabriel a fost investigat, stabilizat și internat pe Secția Ortopedie, cu o fractură de femur, pentru care urma să fie operat în cursul zilei de luni. Tânărul nu a mai apucat însă să intre în sala de operație pentru că a intervenit decesul.

Moartea lui Gabriel Bumbăcea este considerată suspectă, iar apropiații acuză personalul medical care l-a avut în grijă de lipsa de interes.

Până joi, când va fi efectuată necropsia, cauzele morții rămân incert , însă apropiații tânărului sunt revoltați.

Marți, au aprins lumânări și au adus în curtea spitalului pancarte cu mesaje dure, precum „Nepăsare=Moarte” și „Spitalul Morții”.

Apropiații tânărului au scandat: „Rușine să vă fie!”, „Vrem dreptate”, „Demisia!”, „Gabriel”, „Medici incompetenți”, „Hoții!”.

„O să am eu grijă să fac lumină şi dreptate, e singura fărâmă de alinare care mi-a mai rămas”

Prietenii au prezentat mesaje ale tânărului decedat care arătau că intervenția chirurgicală întârzia, în cazul său, fără să i se fi comunicat vreun motiv.

„Omul acesta s-a stins sub ochii mei şi sub privirile mizerabile ale personalului din Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău! O să am eu grijă să fac lumină şi dreptate, e singura fărâmă de alinare care mi-a mai rămas. Dacă are cineva tupeul sau îndrăzneala să muşamalizeze orice, ard tot în jurul meu fără frică de nicio consecinţă şi ne judecăm până în pânzele albe pentru dreptatea lui. Asumaţi-vă, ordinarilor, nepăsarea, rasismul şi aroganţa de care suferiţi şi staţi la puşcărie unde vă e locul, nu în locuri unde oamenii vin să se salveze! Ruşine! Pâinea se mănâncă pe rând şi în felii, să vă pregătiţi!”, a scris, pe Facebook, iubita lui Gabriel.