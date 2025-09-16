search
Marți, 16 Septembrie 2025
ANAF i-a cerut lui Klaus Iohannis să predea imobilul care nu-i mai aparține. Dacă refuză, va fi executat silit „ca orice român", spune șeful instituției

Șeful ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi că fostului preşedinte Klaus Iohannis i s-a solicitat predarea imobilului care nu îi mai aparţine şi i s-a comunicat suma pe care o datorează din închirierea acestuia.

Ioahnnis trebuie să predea imobilul care nu-i mai aparține. FOTO Inquam Photos / George Călin
Ioahnnis trebuie să predea imobilul care nu-i mai aparține. FOTO Inquam Photos / George Călin

„ANAF a comunicat persoanelor respective suma pe care o datorează şi, totodată, le-a solicitat predarea imobilului în cauză care nu le mai aparţine. În perioada următoare o să îl predea şi o să vă comunicăm public preluarea imobilului. Practic, în cazul respectiv, sunt două paliere - preluarea bunurilor care au generat veniturile şi, după aceea, recuperarea banilor obţinuţi de domnia sa din închiriere. Prima etapă cred că se va înfiinţa în curând, în ceea ce priveşte a doua etapă sper că orice demnitar de rang înalt al statului să plătească bunurile respective, să nu ajungem într-o cale de atac şi să începem cu procese", a explicat președintele ANAF  la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

„Sper că va preda imobilul de bună voie, vorbim de un fost demnitar”

Nica a fost întrebat dacă a primit un răspuns de la Iohannis.

„Sunt date pe care nu pot să le fac publice. În perioada următoare, după ce încheiem discuţia pe preluarea bunurilor cu domnia sa, o să facem public ceea ce înseamnă sumele datorate. Sumele datorate pot fi plătite doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Sper că va preda imobilul de bună voie, vorbim de un fost demnitar. Există un termen, nu vi-l pot spune. Avem un răspuns, nu vă pot comunica datele răspunsului", a explicat șeful ANAF.

Potrivit acestuia, că în cazul în care fostul preşedinte va depăşi termenul până la care trebuie să plătească ceea ce datorează va fi executat silit "ca orice român".

Amintim că fostul președinte Klaus Iohannis a primit o somație oficială de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) prin care i se solicită plata sumei de 4,7 milioane de lei, echivalentul a aproape 1 milion de euro. Banii reprezintă valoarea chiriilor încasate timp de 17 ani pentru imobilul din Sibiu pe care l-a pierdut definitiv în instanță, potrivit Antena 3.

Potrivit informațiilor, evaluarea a fost realizată de un specialist independent, iar suma calculată acoperă perioada în care imobilul a fost deținut și închiriat, plus penalitățile acumulate.

Casa din centrul Sibiului, aflată pe strada Nicolae Bălcescu, a fost subiectul unui îndelungat proces de retrocedare, în urma căruia instanța a stabilit că soții Iohannis nu au avut un titlu de proprietate valabil. Decizia a dus la radierea dreptului său din cartea funciară și la restituirea imobilului către proprietarii de drept.

 Proprietatea de 166 de metri pătraţi, a fost închiriată unei bănci, iar soţii Iohannis s-au judecat pentru ea timp de 16 ani, fiind acuzaţi că ar fi cumpărat spaţiul de la un fals moştenitor.

Casa, din care Klaus şi Carmen Iohannis au cumpărat jumătate pe 1 iunie 1999 pentru suma de 5.000 de lei, a făcut parte din averea soţilor Maria şi Eliseu Ghenea, iar după decesul acestora a trecut, în anii '70, în proprietatea unei surori a lui Eliseu Ghenea, care însă a decedat fără a avea copii. Casa ce face obiectul procesului a trecut în proprietatea statului român, iar în anul 1997 imobilul a fost cumpărat de chiriaşi. În anul 1999, contractele prin care chiriaşii au cumpărat casa au fost anulate în instanţă, la cererea fiului lui Nicolae Baştea, acesta din urmă fiind nepot al soţilor Ghenea. Casa a ajuns apoi în proprietatea familiei Iohannis, care a cumpărat partea urmaşilor lui Nicolae Baştea. Foştii chiriaşi au deschis procese în instanţe, pentru anularea contractelor prin care familia Iohannis a intrat în posesia imobilului din Sibiu, contestând calitatea de urmaş de drept al lui Nicolae Baştea.

Pe 12 noiembrie 2015, Curtea de Apel Braşov a respins un recurs declarat de Klaus şi Carmen Iohannis şi a menţinut decizia Tribunalului Braşov din mai 2014, prin care a fost anulat un contract de vânzare-cumpărare a unui imobil din Sibiu. Sentința a venit după 16 ani, cu zeci de procese.

Femeile fatale ale Evului Mediu românesc: iubiri interzise, intrigi și destine frânte
historia.ro
