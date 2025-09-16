Șeful ANAF anunță controale la comercianți, după ce Grindeanu a sugerat că unii dintre ei au majorat deja preţurile

Șeful ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi, 16 septembrie, că vor fi demarate controale în privinţa plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, aşa cum a solicitat preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în urmă cu o zi.

„Solicitarea domnului preşedinte al Camerei Deputaţilor este una legitimă, este în conformitate cu prevederile legale. Da. Vom demara controale, facem o analiză de risc împreună cu celelalte instituţii şi vom demara controalele pe care domnia sa le-a solicitat", a spus Adrian Nica, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Șeful ANAF a menţionat că au mai existat astfel de controale şi în trecut, dar de data aceasta vor fi efectuate la mai multe companii.

Amintim că luni, 15 septembrie, Sorin Grindeanu a atras atenția că există suspiciuni că unii comercianţi deja au majorat preţurile, în contextul în care se vorbeşte despre renunţarea la plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază.

„Există suspiciuni că unii comercianți deja au majorat prețurile, ignorând prevederile legale, pentru a justifica o eventuală neprelungire a acestei măsuri de la 1 octombrie”, a scris Grindeanu pe Facebook.

În acest context, șeful interimar al PSD a solicitat conducerii ANAF să demareze de urgență acțiuni de control pentru a verifica dacă:

1.⁠ ⁠Adaosul comercial practicat de către comercianți pentru alimentele de bază se încadrează în limita maximă de 20%

2.⁠ ⁠Adaosul comercial practicat pe lanțul de distribuție se încadrează în maximum 5%

3.⁠ ⁠Pe întreagă perioadă de valabilitate a măsurii, comercianții au respectat interzicerea refacturării produselor agricole și alimentare către procesatori precum și a serviciilor aferente livrării și comercializării acestor produse.

„Rezultatele acestor controale trebuie incluse într-un raport care să fie urgent prezentat Coaliției de guvernare”, a punctat Grindeanu.

Partidul Social Democrat nu va accepta încetarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, a anunțat sambata și luni deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii.