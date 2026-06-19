Se vinde una dintre cele mai cunoscute clădiri de pe litoralul românesc: cât costă cazinoul, cândva locul preferat al turiștilor de la malul mării

Una dintre clădirile emblematice ale litoralului românesc a fost scoasă din nou la vânzare. Imobilul, aflat chiar pe malul mării, este listat la un preț de aproape 5 milioane de euro.

Construit într-o perioadă în care Mangalia se transforma într-o destinație modernă de vacanță la Marea Neagră, cazinoul din Mangalia a reprezentat timp de decenii unul dintre cele mai cunoscute puncte de atracție ale orașului. Clădirea a fost realizată după un proiect semnat de arhitectul Cezar Lăzărescu și a fost concepută special pentru activitățile turistice și de agrement, potrivit imobiliare.ro.

În perioada comunistă, restaurantul era unul dintre cele mai frecventate locuri din stațiune, găzduind mese festive, evenimente și seri de vară pentru turiștii veniți pe litoral. După 1989, însă, destinul clădirii a urmat traseul multor simboluri turistice ale litoralului românesc. Activitatea s-a redus treptat, iar în anii 2000 spațiul a fost folosit în principal pentru nunți, petreceri și alte evenimente private.

În prezent, imobilul este într-o stare de conservare, iar proprietarul său, omul de afaceri Răzvan Chivu, încearcă pentru a doua oară să găsească un cumpărător.

Potrivit informațiilor publicate de Replica, acesta a mai scos clădirea la vânzare în anul 2022, pentru suma de 4,4 milioane de euro, însă nu a reușit să atragă investitori interesați. În 2026, proprietatea revine pe piață, de această dată la prețul de 4.990.000 de euro.

Amplasament de excepție, în prima linie la mare

Cazinoul din Mangalia este situat pe strada Frumoasei nr. 13, într-una dintre cele mai atractive zone ale municipiului. La est se află faleza și plaja Mangalia, la nord Hotelul Solymar, la vest Piața Republicii și Casa de Cultură, iar la sud Hotelul New Belvedere.

Deși este considerat de mulți drept „perla Mangaliei”, imobilul a fost lăsat în paragină în ultimii ani, iar accesul în interior nu mai este posibil.

Anunțul de vânzare evidențiază potențialul investițional al zonei, aflată într-un amplu proces de dezvoltare.

„Zona este în plină dezvoltare, cu hoteluri complet renovate, având în imediata vecinătate hoteluri de 4 și 5 stele: New Belvedere, Hotelul Mera Brise, Hotelul Solymar și Hotelul Corsa”, se arată în anunțul publicat pe platforma Imobiliare.ro.

Ce include proprietatea

Potrivit datelor din anunțul de vânzare, terenul are o suprafață totală de 4.128,28 metri pătrați. Clădirea Cazinoului dispune de o suprafață construită totală de 1.907,80 metri pătrați, desfășurată pe două niveluri.

În cadrul proprietății este inclus și Hotelul Solymar 2, care ocupă aproximativ 200 de metri pătrați la sol. Suprafața aferentă hotelului urmează să fie separată printr-un proces de dezmembrare aflat în curs de realizare. Totodată, aproximativ 500 de metri pătrați de teren vor fi scăzuți din suprafața totală a proprietății după finalizarea documentației cadastrale.

Proprietarul precizează că imobilul are un regim de înălțime permis de P+4 etaje plus mansardă retrasă în proporție de 20%, este racordat la toate utilitățile și nu este grevat de sarcini, ceea ce permite vânzarea imediată.

Prin poziționarea sa unică, chiar pe malul mării, Cazinoul din Mangalia rămâne unul dintre cele mai cunoscute repere ale litoralului românesc.