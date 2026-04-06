Faliment oficial la Șantierul Naval Mangalia. Urmează concedieri colective după decizia de lichidare

Șantierul Naval Damen Mangalia va intra în faliment și lichidare. Contractele de muncă ale angajaților vor înceta, a informat administratorul judiciar CITR, precizând că adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare al companiei.

Planul de reorganizare supus la vot a avut ca obiectiv identificarea unui investitor strategic care să preia activitatea șantierului și să asigure resursele financiare necesare relansării acestuia. Respingerea planului de către creditori determină obligația administratorului judiciar de a sesiza instanța de judecată, care va decide deschiderea procedurii de faliment și pașii următori în derularea acesteia.

„Respingerea planului de reorganizare înseamnă că societatea va intra într-un proces de faliment și lichidare, însă subliniem că toate drepturile salariale vor fi respectate și plătite potrivit prevederilor legale în vigoare”, a declarat Paul‑Dieter Cîrlănaru, CEO CITR și administrator judiciar al Șantierului Naval din Mangalia.

Pe parcursul procedurii, CITR va continua să informeze părțile interesate cu privire la etapele majore ale procesului și la calendarul măsurilor care vor fi implementate. Scopul este ca procedura să se desfășoare într-un mod ordonat și transparent, cu respectarea drepturilor tuturor creditorilor și a angajaților.

CITR a propus planul de reorganizare al Șantierului Naval Mangalia, marcând intrarea în etapa decisivă a restructurării. Planul prevede relansarea activității și atragerea unui investitor strategic.

Soluția propusă este transferul de business, care ar permite continuarea activității, preluarea angajaților și realizarea investițiilor necesare.

CITR spune că, de la preluarea mandatului, a încercat să atragă clienți și capital pentru menținerea activității, iar găsirea unui investitor rămâne cea mai viabilă soluție.

Angajații Șantierului Naval Mangalia au protestat mai multe zile în curtea unității, nemulțumiți că nu și-au primit salariile de peste trei luni.

Liderul Sindicatului Liber Navalistul, Laurențiu Gobeajă, a declarat pentru News.ro că „menținerea șantierului în funcțiune creează șanse reale de recuperare a creanțelor. De acest vot depinde viitorul șantierului și păstrarea locurilor de muncă. Sunt mii de familii care depind de acest loc de muncă. Falimentul nu este o soluție. Puneți capăt acestei situații de criză prelungite care durează de aproape doi ani. Redați angajaților actuali și generațiilor viitoare șansa de a lucra în acest șantier”.

Salariații susțin că, din cauza restanțelor salariale, mulți nu au bani pentru hrană sau plata facturilor, iar unii refuză să mai lucreze „pentru că nu mai pot munci pe burta goală”.