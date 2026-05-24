Video Scenă crâncenă pe A7: mai multe vaci au căzut dintr-un camion care circula pe autostradă în zona Buzăului

Patru vaci au căzut dintr-un camion sâmbătă, 23 mai, pe Autostrada A7, în zona Buzăului, moment care a provocat panică în rândul șoferilor. Autoritățile încearcă acum să stabilească cui aparțin animalele.

Sursă video: Youtube/stireaorei

Întregul moment a fost surprins de camera de bord a unui șofer. Vacile, care ar fi căzut dintr-un camion, au început să meargă pe șosea. Bărbatul aflat la volan susține că una dintre ele a fost rănită în urma impactului.

Digi24 scrie că mai mulți șoferi au sunat la 112 și au cerut ajutorul polițiștilor pentru a fluidiza traficul și pentru a evita producerea unor accidente rutiere.

Poliția încearcă acum să stabilească cui aparțin animalele și cum au ajuns pe șosea.

Recent, o scenă mai puțin obișnuită pentru traficul din marile orașe a fost surprinsă în Iași, unde o vacă și-a făcut apariția pe bulevardul Dacia.

În filmarea realizată de o cameră de bord montată cel mai probabil pe un tramvai aflat în trafic se vede cum animalul apare brusc în fața vehiculului.

Vatmanul este nevoit să frâneze, în timp ce animalul își continuă tacticos traversarea spre zona verde din apropiere, unde, de altfel, imaginile surprind încă o bovină aflată la păscut.