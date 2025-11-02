Câți câștigă o menajeră în România. „Și eu, proasta, am făcut și facultate și două mastere”

Pe măsură ce prețurile cresc de la o zi la alta, pretențiile meseriașilor și a menajerelor cresc și ele, iar sumele cerute pentru curățenie generală, spălat și călcat de haine ajung tot mai mari. Asta în timp ce, salariile rămân în mare parte înghețate, mai ales în sectorul privat.

O menajeră din București a vrut să ia pulsul pieței și a întrebat pe un grup special de Facebook care ar fi în general tarifele în domeniu. Ea a mărturisit că cere 350 de lei, sumă considerată foarte mică de majoritatea internauților. Așa a reieșit și că veniturile menajerelor care muncesc în țară ar fi comparabile cu cele ale celor care muncesc de ani de zile în țările occidentale.

„Bună seara, am și eu o întrebare fetelor! Cât să iau la un apartament cu 5 camere, bucătărie și trei băi plus o terasă mare, călcat curățenie, spălat haine, program de la 9:00 la 18:00 sau 19:00! Eu iau 350 de lei, credeți că este ok? Mulțumesc anticipat”, a întrebat ea.

Așa a început o dezbatere în toată regula, cu argumente pro și contra, dar cei mai mulți internauți au sfătuit-o să ceară mai mulți bani.

Alte menajere cer mult mai mult

Imediat, o altă doamnă a mărturisit că își plătește mai bine menajera și i-a sugerat să își crească pretențiile.

„Eu îmi plătesc mai bine menajera pe 3 ore de lucru (uneori 2,5 h) și nu calcă, nu spală haine. Adică nu mai mult de 350 lei, dar daca ar fi să o țin pe un program atat de lung, net ar fi mai scump”, a spus cineva.

„500 de lei pe zi cel puțin”, a scris altcineva. „Este puțin mai ales și cu călcat”, a completat cineva.

De altfel, „Foarte puțin” și „Puțin” au fost cele mai multe răspunsuri. „Foarte puțin ora pentru călcat. În județul Timiș este 40 de lei pe oră doar călcatul! Curățenia depinde de câte ori te duci pe lună, dar poți cere lejer 3.500 -3.800 de lei lunar de 2 ori pe săptămână”, i-a spus o doamnă. „2.000 de lei”, a punctat alta.

Altcineva s-a mirat doar citind răspunsurile. „Deci o persoană care face curățenie și muncește 32 de ore pe lună ia 3.800 de lei... Și eu, proasta, am făcut și facultate și două mastere...”, a comentat ea, dar a primit un răspuns tăios.

Mai bine menajeră decât cu facultate și două mastere

„Dacă ai facultate și master nu însemna că ai și bani! Eu personal prestez curățenie de circa 8 ani, am 8 clase și câștig 2.000 de euro lunar! Da, două mii de euro nu lei! Cap să ai și mintea îți merge ! Trebuie să știi să îți prețuiești munca. Vrei servicii de calitate? Plătești! Nu vrei, fă-ți singur! Și eu îmi plătesc taxe singură la stat, asigurare etc! Dar nu îmi fac firmă că nu vreau să fac statul cu bani pentru impozite! Îmi plătesc singură și punct! În altă ordine de idei poți să ai și 10 facultăți și să lucrezi pe bani de rahat!”

A primit la rândul ei un răspuns din partea alui internaut: „Pentru nivelul de trăi din România este mult. În Europa cam acesta este salariul unei menajere (dacă lucrează normă întreagă).”

„Li se pare mult, pentru că mulți dintre noi lucrăm în domeniul pentru care am învățat, și salariile sunt cum sunt în România. Și dacă pentru curățenie li se pare mult, nu șție ce înseamnă să stai cu mâinile și nasul în toate soluțiile, pentru că mulți cred că facem doar o curățenie pe care o fac și ei acasă. Și da, eu vă cred, cu ce bani rămâneți, pentru că eu ca angajată am avut salariu ( fără ce mai fac extra ) 6.500-7.000 lei, dar specific că plecăm la 3 dimineața și ajungeam după ora 16:00 acasă, de luni până vineri. Inclusiv duminică lucrăm 4 ore. Și nici nu vreau să spun câtă școală am, dar am ales jobul acesta ca să câștig cât ar trebui să fie un salariu în România, să ne putem permite câte un «moft»”, a venit răspunsul unei menajere.

„Să munceșți la curățenie, și când zic curățenie sper să fie bec, cel puțin asta e standardul meu, că fușereală îmi pot face singură sau las murdar, și mi s-a întâmplat de-a lungul timpului să am de-a face cu doamne care nu știu ce-i aia curat. Este foarte greu după mine, deci 450 pe zi, dacă face ce spune, e mai mult decât rezonabil. Părerea mea e că nu ai timp să faci într-o zi curat într-o casă cu atâtea încăperi, să calci și să speli, decât dacă e curat în casă”, a fost altă părere.

Cel puțin 50 de lei pe oră

„Dacă știi să îți apreciezi meseria în România se fac bani. Eu cu asta mă ocup nu îmi părăsesc țara pentru nimic”, a adăugat cineva.

„Sunt 10 ore, nu te gândești? Eu iau 50 de lei pe oră”, a fost alt răspuns.

„Da, știu că sunt 10 ore, dar atât oferă și am o zi pe săptămână! De muncă în apartament este toată ziua, bag la spălat mașini întregi de rufe, la uscat, iar după le calc”, a răspuns autoarea postării inițiale.

„E puțin 350 lei... Cel puțin 450 de lei”, a adăugat altcineva. „Foarte puțin, cel puțin 1.000 de lei dacă e generală”, a completat altă doamnă. „Și călcat și curat pe 350, asta este că nu va apreciați”, a scris cineva.

Altcineva a ironizat-o pentru suma pe care o cere pentru a face curățenie. „Nu mai cere nimic, Pune după ce faci și o lumânare. Să fie de sufletul proprietarei. Doamne Ferește”, a scris ea.

„Dacă te cheamă zilnic, 1.500 de euro pe lună! Succes”, i s-a mai spus. „Vreo 650-700 de lei la zi se ia curățenie. La întreținere la generală se ia peste 1.500 de lei”, a fost altă opinie.

Au existat însă și voci în dezacord cu acest ultim punct de vedere. „Sunteți nebun de-a binelea…. Cred că visați cu ochii deschiși. Doamne ferește.”

„Chiar așa de mult se plătește? Adică 1.500 de lei pe zi? Cine vă dă oare atâția bani?”, s-a întrebat altcineva.

„Pentru curățenii generale la case mari, mi se pare corect. Păi dacă ai un jeg cum am văzut pe aici, e de muncă să aduci casa la lumină”, a fost un răspuns. „Nu pe zi,, poate pe lună”, a fost o ironie. „8-10 euro pe oră! Dacă nu are bani să-și facă curat în casă!”, a răspunsul altcineva.

„600 de lei pentru casă, 70 lei ora călcat + spălat”, a fost un alt sfat. „Doamnă dragă, mergeți și păstrați-vă clientul, și demonstrați că sunteți femeie serioasă și muncitoare, și apoi spuneți că ar trebui 350-400, însă să cereți cât scriu aceste specimene de 2 lei, credeți mă, o să pierdeți clienți. Nu plătește nimeni atât”, a fost o părere.

Mult de lucru, dar și câștig pe măsură

„Eu am o casă de 140m2 și doamna care vine calcă și face curățenie timp de 8 ore și îi dau 350 de lei Este un cost decent și pentru mine și pentru dânsa. Așadar, cele care vorbiți total aiurea, mergeți și culcați-vă”, a întărit cineva.

„Reușiți să faceți curățenie în cinci camere plus călcat și spălat în 8 ore!? Păi sunteți Wonder woman, și 350 e pomană. Sigur, dacă vorbim de curățenie, nu fușereala”, s-a mirat altcineva.

„În timp ce o mășină spală și alta usucă se poate face și curat și apoi călca... Dacă nu e putoare se poate... simplu!”, a venit un răspuns.

„Nu știu ce vi se pare decent 350 de lei pentru o vilă cu 5 camere, 3 băi, bucătărie și terasă mare. Plus călcat, spălat haine etc”, a comentat altcineva.

„Peste 100 mp este între 8-12 lei mp. Depinde de zona și de gradul de mizerie. Nu mai lucrați la oră că nu e ok. Lucrați la suprafață și nu mai acceptați să lucrați gratis”, a venit alt sfat.

Altcineva a vrut să afle de unde este autoarea postării inițiale și i-a propus o colaborare.

„De unde sunteți? Mai aveți vreo zi liberă în săptămâna?”, a întrebat-o ea. „Din București”, a răspuns autoarea mesajului inițial, iar apoi a adăugat: „Da, aș avea o zi liberă marți.”

Alți internauți au insistat că cei 350 de lei sunt mult prea puțini. „Eu la întreținere 2 camere iau 250”, a punctat cineva. „Pentru tot ce faci cel puțin 600 sute și este puțin” a fost alt mesaj.

„Pentru asemenea spațiu o curățenie generală este minim 1200 lei. Repet, minim. Depinde și de murdărie, depinde și dacă folosiți soluții proprii sau ale proprietarului. Sunt mai multe aspecte. Dar de la 1.200 lei în sus. Nu este simplu, cine te cheamă la o curățenie generală nu te cheamă că este curat. Te cheamă că este prea mult, nu mai face față. Vorbesc de curățenie generală. Apoi de întreținere scade prețul mai ales că vei continua tot tu. Dacă faci curățenia generală ok, ție îți este mai ușor apoi să menții. Și atunci este ok un 400 de lei”, a intervenit un bărbat.