O nouă amânare la Cernavodă. Când va fi repornit Reactorul 1 și de ce a fost schimbat calendarul

Reactorul 1 al Centralei Nucleare de la Cernavodă va fi reconectat la Sistemul Energetic Național pe 13 noiembrie, cu o zi mai târziu decât anunțase inițial Nuclearelectrica. Compania a transmis miercuri seară, printr-un raport publicat la Bursa de Valori București, că lucrările de remediere a defecțiunii au nevoie de mai mult timp. Unitatea ar urma să atingă puterea nominală pe 14 noiembrie. Între timp, Reactorul 2 a revenit deja în rețea.

Repornirea reactorului 1 de la Cernavodă a fost amânată cu o zi Foto: arhivă

Noul calendar a fost anunțat de Nuclearelectrica miercuri, 11 noiembrie, la ora 17:24. Potrivit raportului, reconectarea Unității 1 este programată pentru 13 noiembrie, cu o zi mai târziu față de termenul comunicat în aceeași zi, când compania estima revenirea reactorului în sistem pe 12 noiembrie.

„Decalarea reconectării Unității 1 este corelată cu o durată mai mare necesară finalizării lucrărilor de remediere, în conformitate cu normele de securitate nucleară”, a transmis compania.

După reconectare, reactorul va crește treptat producția și ar urma să ajungă la puterea nominală pe 14 noiembrie. Nuclearelectrica precizează că intervențiile se desfășoară conform procedurilor aplicabile, în condiții de maximă securitate nucleară, fără impact asupra personalului și mediului înconjurător.

Reactorul 1 s-a oprit la numai trei zile după repornire

Noua amânare vine după ce Unitatea 1 fusese reconectată la Sistemul Energetic Național pe 6 noiembrie și ajunsese la puterea nominală în dimineața zilei de 8 noiembrie. Reactorul a funcționat însă doar câteva zile. În seara de 9 noiembrie, la ora 18:00, a fost deconectat din nou, în urma unei defecțiuni apărute în partea clasică, nenucleară, a instalației.

Potrivit informațiilor transmise de Nuclearelectrica, oprirea s-a făcut conform procedurilor de operare și nu a afectat securitatea nucleară, personalul sau mediul. Datele Transelectrica au indicat o problemă la sistemul de control al vidului condensatorului turbinei.

Această componentă aparține părții convenționale a centralei, unde energia termică este transformată în energie mecanică și apoi în electricitate. Așadar, defecțiunea nu a fost localizată în reactorul nuclear propriu-zis.

Inițial, Nuclearelectrica estima că lucrările de remediere vor dura între două și patru zile. Calendarul a fost modificat pe măsură ce intervențiile au avansat, iar compania a anunțat acum o nouă decalare. Cauza de profunzime a defecțiunii urmează să fie prezentată într-un raport ulterior.

După incident, compania a anunțat și schimbarea directorului tehnic al Centralei Nucleare de la Cernavodă, începând cu 1 decembrie 2026. Măsura vizează managementul tehnic responsabil de disponibilitatea echipamentelor necesare funcționării Unității 1.

Reactorul 2 a fost reconectat miercuri

În timp ce echipele tehnice lucrează la remedierea defecțiunii Unității 1, cel de-al doilea reactor de la Cernavodă a revenit în Sistemul Energetic Național miercuri, 11 noiembrie. Acesta urmează să atingă puterea nominală pe 12 noiembrie, potrivit calendarului comunicat de Nuclearelectrica.

Dacă termenele anunțate vor fi respectate, ambele reactoare vor funcționa din nou la putere nominală începând cu 14 noiembrie. Cele două unități au o putere instalată cumulată de aproximativ 1.400 MW și asigură, în condiții normale de funcționare, circa 20% din necesarul de energie electrică al României.

De ce au stat reactoarele oprite aproape trei luni

Problemele tehnice din noiembrie au venit după o perioadă îndelungată în care centrala de la Cernavodă nu a produs energie electrică. Unitatea 1 a fost oprită controlat pe 28 iulie, iar Unitatea 2 pe 13 august, pe fondul nivelului și debitului foarte scăzut al Dunării.

Fluviul asigură apa necesară sistemelor de răcire ale centralei. În condițiile hidrologice din acea perioadă, oprirea controlată a reactoarelor a fost o măsură preventivă, luată pentru respectarea condițiilor de securitate nucleară.

După îmbunătățirea situației hidrologice, Nuclearelectrica a început procedurile de repornire. Unitatea 1 a revenit în rețea pe 6 noiembrie, dar a fost oprită din nou trei zile mai târziu, din cauza defecțiunii tehnice. Unitatea 2 a fost reconectată pe 11 noiembrie.

Oprirea simultană a reactoarelor a eliminat temporar din sistem o sursă importantă de producție, iar necesarul de electricitate a trebuit acoperit prin alte surse și prin importuri. Revenirea ambelor unități la putere nominală este importantă pentru echilibrul Sistemului Energetic Național, centrala de la Cernavodă fiind una dintre principalele surse de energie electrică ale României.