Două investiții de sute de milioane de lei vor schimba infrastructura energetică din Moldova. Când ar putea începe lucrările

Transelectrica pregătește două proiecte majore pentru dezvoltarea rețelei electrice din nordul României: o linie de înaltă tensiune care va lega Suceava de Bălți, în Republica Moldova, și o magistrală de aproximativ 260 de kilometri care va traversa Carpații Orientali.

Transelectrica pregătește două proiecte majore pentru dezvoltarea rețelei electrice Foto: Pexels

Lucrările la prima investiție ar putea demara la începutul anului 2027, în timp ce pentru cea de-a doua au fost demarate procedurile de notificare a proprietarilor terenurilor afectate de traseu. Proiectele urmăresc creșterea siguranței alimentării cu energie și facilitarea transportului electricității produse din surse regenerabile.

Linie electrică nouă între România și Republica Moldova

Transelectrica avansează cu pregătirea a două investiții strategice care ar urma să consolideze rețeaua de transport al energiei electrice din nordul țării și să dezvolte conexiunile energetice cu Republica Moldova.

Stadiul proiectelor a fost analizat miercuri, 21 octombrie 2026, în cadrul unei întâlniri desfășurate la Suceava între reprezentanții companiei și conducerea Consiliului Județean. Delegația Transelectrica a fost condusă de Ștefăniță Munteanu, președintele Directoratului, iar discuțiile au vizat etapele administrative și tehnice necesare pentru trecerea la execuția lucrărilor.

Prima investiție, linia electrică aeriană de 400 kV Suceava–Bălți, va asigura o nouă legătură între sistemele electroenergetice ale României și Republicii Moldova. Proiectul este important pentru consolidarea interconexiunilor regionale și pentru continuarea integrării Republicii Moldova în rețeaua electrică europeană continentală.

Pe teritoriul României, linia va avea o lungime de 93,3 kilometri și va traversa 17 unități administrativ-teritoriale: șase în județul Suceava și 11 în județul Botoșani.

Contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor a fost semnat la 11 martie 2025 cu asocierea Electromontaj SA – ELM Electromontaj Cluj SA. Valoarea acestuia este de 133,4 milioane de lei, fără TVA, iar durata de execuție prevăzută în contract este de 36 de luni de la emiterea ordinului de începere.

Potrivit Transelectrica, etapele preliminare au fost parcurse, iar procedurile pentru obținerea autorizației de construire sunt în desfășurare. În aceste condiții, lucrările ar putea începe cel târziu la începutul anului 2027.

Proiectul a fost declarat de importanță națională prin Hotărârea Guvernului nr. 271 din 23 aprilie 2026, act normativ prin care au fost aprobate amplasamentul și declanșarea procedurii de expropriere.

Cea mai lungă linie electrică aeriană din România va traversa Carpații Orientali

A doua investiție, linia electrică aeriană de 400 kV Gădălin–Suceava, este proiectată să devină cea mai lungă de acest tip din România. Cu o lungime de aproximativ 260 de kilometri, aceasta va traversa un relief montan dificil și va conecta Transilvania de Moldova, contribuind la consolidarea rețelei electrice din nordul țării.

Traseul va trece prin județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, urmând să traverseze 40 de localități. Proiectul prevede echiparea a 988 de stâlpi de înaltă tensiune, dintre care 967 vor fi construiți de la zero.

Contractul pentru proiectare și execuție a fost încheiat în august 2025 cu asocierea Electromontaj SA – ELM Electromontaj Cluj SA, având ca lider Electromontaj SA. Valoarea acestuia este de 688,3 milioane de lei, fără TVA, iar durata contractuală de realizare este de 69 de luni.

Implementarea este împărțită în patru etape principale: proiectarea, elaborarea și actualizarea documentațiilor necesare obținerii avizelor și acordurilor, obținerea autorizațiilor de construire și executarea lucrărilor propriu-zise.

În cazul acestui proiect, Transelectrica a început notificarea proprietarilor terenurilor aflate pe coridorul de expropriere. Procedura este necesară pentru continuarea etapelor administrative și pentru pregătirea realizării investiției.

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La fel ca linia Suceava–Bălți, proiectul Gădălin–Suceava a fost declarat de importanță națională în aprilie 2026, prin Hotărârea Guvernului nr. 270, fiind aprobate amplasamentul și declanșarea procedurii de expropriere.

Peste 492 de milioane de lei din fonduri europene

Linia Gădălin–Suceava beneficiază de o finanțare nerambursabilă de 492.452.329,63 lei prin Fondul pentru Modernizare, mecanism destinat susținerii investițiilor în infrastructura energetică și tranziția către un sistem mai curat și mai eficient.

Proiectul face parte dintr-un grup de 13 investiții ale Transelectrica sprijinite prin acest mecanism european. Finanțarea contribuie la susținerea unei lucrări de amploare, care presupune atât traversarea unei zone montane dificile, cât și dezvoltarea unei infrastructuri de transport pe o distanță considerabilă.

Cele două proiecte au valori contractuale cumulate de peste 821 de milioane de lei, fără TVA. Suma reprezintă valoarea contractelor pentru proiectarea și execuția lucrărilor, în timp ce finanțarea europeană anunțată pentru linia Gădălin–Suceava constituie o componentă distinctă a susținerii financiare a investiției.

De ce sunt importante cele două investiții

Dezvoltarea rețelei de transport este esențială pentru preluarea și distribuirea energiei produse în diferite regiuni ale țării. Pe măsură ce noi capacități de producție sunt conectate la sistem, inclusiv parcuri eoliene și alte proiecte bazate pe surse regenerabile, infrastructura trebuie să poată transporta energia către zonele în care este necesară.

Linia Gădălin–Suceava ar urma să mărească posibilitățile de transport între Moldova și nord-vestul României și să faciliteze transferul energiei către interconexiunile cu statele vecine din vest. Totodată, aceasta va contribui la închiderea inelului național de 400 kV în nordul țării, prin dezvoltarea unor trasee suplimentare pentru circulația electricității.

Un alt obiectiv este îmbunătățirea siguranței alimentării în zonele din nordul Transilvaniei și din Moldova, unde dezvoltarea unor noi căi de transport poate reduce dependența de infrastructura existentă și poate oferi mai multă flexibilitate în exploatarea sistemului energetic.

În paralel, conexiunea Suceava–Bălți va consolida legătura dintre România și Republica Moldova. O interconectare suplimentară poate spori posibilitățile de schimb de energie electrică între cele două țări și poate sprijini integrarea continuă a sistemului moldovenesc în rețeaua europeană.

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Pentru ambele proiecte, beneficiile economice depind însă și de realizarea efectivă a lucrărilor, de finalizarea procedurilor administrative și de dezvoltarea capacităților de producție care vor utiliza infrastructura.

Când ar putea fi gata proiectele

În cazul liniei Suceava–Bălți, Transelectrica estimează că lucrările ar putea începe cel târziu la începutul anului 2027. Contractul prevede o perioadă de execuție de 36 de luni, calculată de la emiterea ordinului de începere, astfel că data finalizării va depinde de momentul lansării efective a lucrărilor.

Pentru magistrala Gădălin–Suceava, durata contractuală este de 69 de luni, însă aceasta include mai multe etape de proiectare, avizare, autorizare și execuție. În prezent, notificarea proprietarilor terenurilor reprezintă unul dintre demersurile necesare pentru continuarea proiectului.

Deși cele două investiții se află în etape diferite, obiectivul este comun: consolidarea infrastructurii energetice din nordul României, creșterea capacității de transport și dezvoltarea conexiunilor regionale. Finalizarea lor ar putea crea condiții mai bune pentru integrarea energiei regenerabile, pentru schimburile transfrontaliere și pentru atragerea unor noi investiții economice în Moldova și în regiunile traversate de viitoarele linii electrice.