Primele disensiuni în USR. Nu tot partidul vrea cu Bolojan în Opoziție - SURSE

Miercuri, 20 Mai 2026
Adevărul
În spațiul public, liderii USR susțin că sunt dispuși să treacă în opoziție alături de Ilie Bolojan pentru a construi un pol reformist la alegerile din 2028. Însă în interiorul partidului dezbaterile sunt mult mai aprinse, susțin surse politice pentru Adevărul.

O parte din liderii USR sunt de părere că partidul ar trebui să rămână într-un parteneriat cu președintele Nicușor Dan. “E adevărat că noi ne-am sacrificat candidatul pentru a-l susține pe Nicușor Dan. Dar fără susținerea președintelui noi nu am fi fost azi la guvernare. Or, dacă trecem în opoziție, ar însemna să ne dezicem de Nicușor Dan. Suntem mai mulți colegi în partid care nu credem că aceasta este strategia corectă pentru viitorul nostru. Am lucrat bine cu Ilie Bolojan, dar USR trebuie să arate că e capabil să facă reforme, să guverneze”, susține unul dintre parlamentarii USR pentru Adevărul.

Printre liderii care vor să rămână alături de Nicușor Dan se numără Dominic Fritz, președintele partidului, Vlad Voiculescu, consilierul lui Nicușor Dan, Oana Țoiu, ministrul de Externe, și Cristian Seidler, fidel lui Nicușor Dan de la începutul proiectului USR, în urmă cu 10 ani.

De partea cealaltă, din tabăra pro-Bolojan fac parte senatorul Cristian Ghinea, ministrul Mediului Diana Buzoianu și ministrul Apărării Radu Miruță, plus alți lideri de filiale. “În acest moment, dacă s-ar vota intern, majoritatea ar fi în favoarea lui Bolojan. Dar timpul trece în favoarea președintelui Nicușor Dan. Cu cât criza se prelungește mai mult, cu atât presiunea va fi mai mare ca USR să rămână la guvernare”, susțin sursele citate.

Un alt motiv dezbătut în USR e legat de transferul electoratului înspre PNL. Unii lideri ai partidului susțin că USR va pierde votanți în favoarea lui Ilie Bolojan, văzut drept locomotiva electorală reformistă în acest moment. Astfel, USR riscă să rămână la un scor de 10% la următoarele alegeri, în cazul în care nu va exista o listă comună alături de PNL, partid aflat în creștere datorită lui Ilie Bolojan.

Discutiile despre transferul de electorat înspre PNL s-au întețit după apariția sondajului INSCOP, care plasează PNL la peste 20%, pentru prima dată în ultimi ani, iar USR a coborât la 11%, în ciuda faptului că partidul e la guvernare, iar miniștrii USR au impulsionat reforme în instituțiile pe care le conduc.

