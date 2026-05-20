Horațiu Potra își recapătă averea. Tribunalul Sibiu a admis contestația mercenarului privind sechestrul pe bunuri

Tribunalul Sibiu a aprobat, miercuri, contestația mercenarului Horațiu Potra, judecat pentru tentativă de lovitură de stat alături de Călin Georgescu, privind sechestrul pus asupra bunurilor sale.

Horațiu Potra a scăpat de sechestrul pus pe 8 august 2025, după ce Tribunalul Sibiu a decis ridicarea acestuia. Sechestrul a fost ridicat și pentru alte trei persoane: Daniel Simion Potra, Dionisie Moldovan și Ana Maria Nedelcu.

Atfel, Tribunalul „desființează dispoziţiile de instituire şi de menţinere a măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor menţionate în acestea”.

Măsurile asigurătorii au fost instituite de procurorii Parchetului General în vara anului 2025. Anchetatorii au pus atunci sub sechestru bunuri evaluate la peste 40 de milioane de lei. Printre acestea se aflau peste 24 de milioane de lei din conturi bancare, aproximativ 29 de kilograme de aur, un imobil în București și alte 11 case și apartamente din județul Sibiu.

Hotărârea instanței este definitivă.

Horațiu Potra este acuzat că ar fi condus un grup paramilitar pregătit de o lovitură de stat după anularea alegerilor din 2024.

În februarie 2025, Parchetul afirma că planul de destabilizare a României, prin inițierea de acțiuni menite să creeze haos cu ajutorul mercenarilor lui Horațiu Potra, a fost pus la punct de Călin Georgescu și apropiații săi în cadrul întâlnirii clandestine care a avut loc la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale.