search
Miercuri, 8 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Armistițiul cu Iranul îi oferă o victorie politică parțială lui Trump, dar care sunt costurile? - Analiză BBC

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Ultima actualizare:

SUA și Iranul au convenit asupra unui armistițiu de ultim moment, oferindu-i lui Donald Trump o cale de ieșire și o victorie politică parțială, dar costurile s-ar putea dovedi totuși ridicate pentru președintele american, relatează BBC.

FOTO EPA-EFE

În cele din urmă, calmul a părut să prevaleze asupra escaladării, cel puțin pentru moment, comentează BBC.

La ora 18:32, ora Washingtonului, președintele Donald Trump a anunțat pe platforma sa de socializare că Statele Unite și Iranul sunt foarte aproape de a ajunge la ceea ce el a numit un acord de pace „definitiv”. El a adăugat că a acceptat o încetare a focului de două săptămâni pentru a permite continuarea negocierilor. Momentul a fost unul semnificativ: nu chiar în ultimul ceas, dar periculos de aproape de termenul-limită impus de Trump, ora 20:00 EDT, după care avertizase că vor urma lovituri masive asupra infrastructurii energetice și de transport a Iranului.

Acordul depinde de suspendarea ostilităților de către Iran și de redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz pentru traficul maritim comercial. Teheranul a indicat că va respecta aceste condiții, deși continuă să afirme că își menține  dominația asupra acestei căi navigabile vitale. În ce-l privește pe Trump, înțelegerea oferă o cale de ieșire dintr-o alegere tot mai dificilă - fie escaladarea conflictului, în conformitate cu avertismentul său că „o întreagă civilizație va muri în această noapte”, fie retragerea, cu riscul de a-și submina credibilitatea. Deocamdată, el a obținut mai degrabă un răgaz temporar decât o soluție definitivă.

Următoarele două săptămâni de negocieri vor determina dacă această pauză poate evolua într-un acord durabil, dar parcursul se arata dificil. Primele reacții ale piețelor indică optimism: prețul petrolului a scăzut sub pragul de 100 de dolari pe baril în tranzacțiile de după închiderea pieței, iar contractele futures americane au crescut după mai multe zile de scădere. Cu toate acestea, cu doar câteva ore înainte de anunțul încetării focului, un astfel de progres părea improbabil. Retorica lui Trump, chiar în dimineața zilei de marți, când amenința cu distrugerea civilizației iraniene, a evidențiat cât de volatilă devenise situația.

Nu e clar dacă un astfel de limbaj extraordinar a determinat Iranul să accepte acordul. Cert este însă că aceste declarații au fost fără precedent pentru un președinte american modern. Chiar dacă diplomația va avea succes în cele din urmă, conflictul și cuvintele lui Trump ar putea lăsa o amprentă de durată asupra modului în care Statele Unite sunt percepute la nivel global.

Reacții polarizate

Democrații au condamnat declarațiile președintelui, unii punând la îndoială capacitatea sa de a conduce. Liderul majorității din Senat, Chuck Schumer, a avertizat că republicanii care nu se opun războiului vor purta responsabilitatea pentru consecințele acestuia. Totuși, criticile nu au venit doar din partea opoziției. Mai mulți republicani s-au distanțat public, calificând retorica drept contraproductivă sau avertizând împotriva escaladării.

LIVE TEXT Trump acceptă un armistițiu cu Iranul, iar Teheranul controlează Ormuzul. Urmează două săptămâni de pace în Orient. Reacția Rusiei

„Comentariile președintelui sunt contraproductive și nu sunt de acord cu ele”, a declarat Scott pentru BBC. Senatorul Ron Johnson din Wisconsin, un susținător fidel al lui Trump, a declarat că ar fi o „greșeală uriașă” dacă Trump și-ar continua campania de bombardamente.  Congresmanul Nathaniel Moran din Texas a scris pe rețelele sociale că nu susține „distrugerea unei «întregi civilizații»”.

Alții, precum senatoarea Lisa Murkowski, au respins ideea că astfel de amenințări pot fi justificate ca tactici de negociere.

Se anunță două săptămâni dificile

Casa Albă va susține probabil că această abordare a dat rezultate. În contextul scăderii popularității, al tensiunilor interne din partid și al presiunilor economice generate în parte de creșterea prețurilor la energie, orice cale de evitare a conflictului reprezintă o ușurare politică. Trump a afirmat că Statele Unite „și-au îndeplinit și depășit” toate obiectivele militare, subliniind daunele semnificative provocate conducerii și infrastructurii militare iraniene.

Cu toate acestea, multe dintre obiectivele mai largi ale Washingtonului rămân nerezolvate. Statutul stocului de uraniu îmbogățit al Iranului este incert, iar influența Iranului asupra grupărilor proxy din regiune persistă. În același timp, și dacă Iranul va permite tranzitul fără a-l condiționa de plata unor de taxe, capacitatea Iranului de a controla Strâmtoarea Ormuz pare mai evidentă ca niciodată.

Într-un comunicat emis după anunțul de încetare a focului transmis de Trump, ministrul iranian de Externe, Seyed Aragchi, a declarat că Iranul va înceta „operațiunile defensive” și va permite trecerea în siguranță prin Ormuz „în coordonare cu forțele armate iraniene”. El a adăugat că SUA au acceptat „cadrul general” al planului iranian în 10 puncte

Teheranul și-a prezentat propriile condiții pentru un acord pe termen lung, inclusiv retragerea militară americană din regiune, ridicarea sancțiunilor, plata de despăgubiri și menținerea controlului asupra Strâmtorii Ormuz. Este puțin probabil ca aceste cerințe să fie acceptate integral, ceea ce sugerează că drumul înainte va fi dificil.

Pentru moment, încetarea focului reprezintă o victorie politică limitată pentru Trump, în care strategia de presiune a produs o pauză în ostilități. Dar deocamdată rămâne doar atât: o pauză.

Armistițiul este „o victorie politică parțială pentru Trump. El a lansat o amenințare dramatică și a obținut rezultatul dorit. Însă încetarea focului este doar o amânare, nu o soluționare permanentă”, scrie BBC.

Caracterul durabil al eforturilor de pace și consecințele mai largi ale conflictului și ale retoricii președintelui american, inclusiv în plan intern, se vor decanta în perioada următoare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
digi24.ro
image
Ce se întâmplă în Strâmtoarea Ormuz la câteva ore după anunţarea încetării focului între SUA şi Iran
stirileprotv.ro
image
Scandalos! Deși democrația românească se destramă pe zi ce trece, The Economist a crescut ratingul regimului de la București în indexul Democrației
gandul.ro
image
Consumul la pompă a scăzut, estimează industria. Stadiul demersurilor Ministerului Energiei pentru creșterea capacității de rafinare, prin redeschiderea Petrotel
mediafax.ro
image
Testamentul fotbalistic pe care îl lasă Mircea Lucescu: „Lipsurile mele vor fi suplinite de Răzvan”
fanatik.ro
image
400.000 de români au devenit cetățeni ai altor state din UE. Care sunt țările de „adopție” preferate
libertatea.ro
image
Coșmarul rușilor. Un român și un moldovean produc drone interceptoare care pot distruge Shahed-urile lansate de Kremlin
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Cel mai bogat om din Ucraina, două cuvinte cu majuscule după moartea lui Mircea Lucescu. Cum îl numise antrenorul român
digisport.ro
image
Scenariu exploziv: Iranul și China folosesc Strâmtoarea Ormuz pentru a da o lovitură devastatoare Statelor Unite
stiripesurse.ro
image
În timp ce Artemis 2 făcea istorie, Rusia a anunțat că revendică ”teritorii suverane” pe Lună
antena3.ro
image
De la copilul desculț, la "Il Luce": drumul spre legendă al lui Mircea Lucescu
observatornews.ro
image
Selectează Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
cancan.ro
image
Lege care ar putea crește pensiile pentru 8.000.000 români. Parlamentarii nu se pun de acord dacă să o voteze
newsweek.ro
image
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul Bellu: „Ranguri, glorie, bogăție…”
prosport.ro
image
Ai voie să iei combustibil în canistră de la benzinărie? Reguli clare pentru șoferi
playtech.ro
image
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Mircea Lucescu în ultimele ore de viață. Detalii terifiante dezvăluite de medici: „Deşi pacientul părea viu, funcții vitale erau profund afectate”
fanatik.ro
image
Cine e PSD-istul pus în fruntea instituției care gestionează rezervele de petrol din România. Numirea a fost făcută de Nicolae Ciucă
ziare.com
image
Decizia luată de UEFA, a doua zi după moartea lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Benjamin Netanyahu, pus la zid după armistițiul cu Iranul: 'Nu a existat niciodată un dezastru politic mai mare în întreaga noastră istorie'
stiripesurse.ro
image
Cine e sfetnicul din umbră al președintelui Nicușor Dan în Justiție – SURSE
cotidianul.ro
image
Gabriela Cristea e SUPERBĂ, după ce a dat jos zeci de kilograme. S-a topit pe picioare și arată într-un mare fel. A recunoscut, în sfârșit, ce a făcut. Culmea, nu e greu deloc deloc!
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Aici va fi înmormântat Mircea Lucescu! Cum arată cripta marelui antrenor din Cimitirul Bellu FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu Anca Alexandrescu după închiderea Realitatea Plus
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu fiul Eugeniei Șerban. Lorans duce o luptă grea cu dependența de substanțe: „Pașii aceia spre bine sunt făcuți”
click.ro
image
Boala devastatoare care l-a răpus pe Mircea Lucescu. Medicii nu l-au mai putut salva
click.ro
image
Viorica și Ioniță de la Clejani rup tăcerea după internarea fiului lor la Spitalul Obregia. Ce s-a întâmplat cu Fulgy: „Copilul nostru a trecut printr-o problemă medicală serioasă”
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Sarah Fergiuson, alaturi de fiicele ei, Printesa Eugenie si Printesa Beatrice Instagram jpg
”Degeaba fac pe inocentele, prințesele Beatrice și Eugenie au fost implicate în scandalul Epstein”. Cine le desființează pe nepoatele Regelui
okmagazine.ro
Brian Cox și soția foto Profimedia jpg
„Trăim complet separat”. Secretul mariajului de 24 de ani al actorului din „Succesiunea”
clickpentrufemei.ro
John the Baptist1 png
Misterul unui obiect unic: de ce apare Ioan Botezătorul pe o monedă din epoca vikingilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea Lucescu care îți va da fiori
image
Ce se întâmplă cu fiul Eugeniei Șerban. Lorans duce o luptă grea cu dependența de substanțe: „Pașii aceia spre bine sunt făcuți”

OK! Magazine

image
”Degeaba fac pe inocentele, prințesele Beatrice și Eugenie au fost implicate în scandalul Epstein”. Cine le desființează pe nepoatele Regelui

Click! Pentru femei

image
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea Lucescu care îți va da fiori

Click! Sănătate

image
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea Lucescu care îți va da fiori