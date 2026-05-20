Semnalul tăcut pe care rinichii ți-l trimit când nu bei suficientă apă și pe care majoritatea oamenilor îl ignoră complet

Deshidratarea afectează direct funcționarea rinichilor, crescând riscul de pietre la rinichi, infecții urinare și chiar leziuni renale acute, avertizează experții. Prin urmare, consumul insuficient de apă poate avea efecte serioase asupra unuia dintre cele mai importante sisteme de filtrare ale organismului.

Rinichii sunt organe esențiale care lucrează permanent pentru menținerea echilibrului intern al corpului. Aceștia filtrează zilnic aproximativ 200 de litri de sânge și au roluri multiple, de la eliminarea toxinelor până la reglarea pH-ului și producerea de hormoni.

„Rinichii elimină deșeurile, împiedică pierderea substanțelor utile din corp, mențin pH-ul organismului în limite normale, activează vitamina D într-o formă utilizabilă și ajută organismul să producă globule roșii”, explică Melanie Betz, specialist în nutriție și sănătate renală, pentru eathingwell.

Potrivit experților, milioane de oameni suferă de boală cronică de rinichi fără să știe, deoarece în stadiile incipiente afecțiunea nu prezintă simptome evidente.

„Peste 37 de milioane de americani sunt estimați a avea boală cronică de rinichi (BCR). Până la 9 din 10 adulți cu BCR nu știu că au boala”, avertizează nutriționistul Jen Hernandez.

Deshidratarea reduce fluxul de sânge către rinichi

Specialiștii explică faptul că lipsa apei din organism duce la scăderea fluxului sanguin către rinichi, ceea ce îi obligă să lucreze mai intens pentru a menține echilibrul intern.

„Rinichii reacționează încercând să conserve cât mai multă apă, ceea ce înseamnă că urinează mai concentrat și lucrează mai intens pentru a menține echilibrul”, explică Hernandez.

În situații severe, această suprasolicitare poate duce la leziune renală acută (AKI), o afecțiune care poate provoca daune pe termen lung. Riscul este mai ridicat la persoanele care utilizează frecvent antiinflamatoare.

„Riscul de AKI indus de deshidratare este mai mare la persoanele care iau regulat antiinflamatoare nesteroidiene (AINS)”, a precizat medicul Tim Pflederer.

Risc crescut de pietre la rinichi

Un alt efect al deshidratării este creșterea riscului de formare a pietrelor la rinichi, din cauza concentrației ridicate de minerale din urină.

„Când urina devine foarte concentrată, mineralele precum calciul și oxalatul au mai multe șanse să cristalizeze și să formeze pietre”, explică specialiștii.

Aceste formațiuni pot varia de la dimensiuni minuscule până la dimensiuni considerabile, provocând dureri intense la eliminare. Experții recomandă consumul zilnic a cel puțin 2,5 litri de apă pentru prevenție.

Infecțiile urinare, favorizate indirect de deshidratare

Deși deshidratarea nu provoacă direct infecții urinare, lipsa consumului adecvat de lichide favorizează apariția acestora prin reducerea fluxului urinar, ceea ce permite bacteriilor să se multiplice.

„Când volumul de urină scade din cauza deshidratării, bacteriile au mai mult timp să adere la mucoasa tractului urinar și să se multiplice”, explică Pflederer.

În timp, infecțiile urinare repetate pot duce la complicații serioase.

„Infecțiile urinare recurente pot provoca inflamații persistente și cicatrizare la nivelul rinichilor, contribuind la dezvoltarea sau agravarea bolii cronice de rinichi”, avertizează Hernandez.

Cum ne putem hidrata corect

Specialiștii spun că menținerea unui nivel optim de hidratare nu este complicată, dar necesită consecvență. Aproximativ 20% din aportul zilnic de lichide provine din alimente, în special fructe și legume cu conținut ridicat de apă.

Printre recomandări se numără consumul de pepene, castraveți, căpșuni sau salată, dar și utilizarea apei aromatizate pentru cei care nu tolerează apa simplă.

De asemenea, hidratarea trebuie adaptată în funcție de temperatură și nivelul de activitate fizică, iar accesul constant la o sticlă de apă poate îmbunătăți semnificativ obiceiurile zilnice.

Experții subliniază că hidratarea reprezintă una dintre cele mai simple și eficiente metode de protejare a rinichilor. Consumul adecvat de apă ajută la menținerea fluxului sanguin, reduce riscul de pietre la rinichi și scade probabilitatea infecțiilor urinare, contribuind astfel la prevenirea unor afecțiuni care pot deveni grave în timp.