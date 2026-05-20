Miercuri, 20 Mai 2026
Adevărul
Moartea regelui Charles al III‑lea, anunțată din greșeală de un post de radio din Marea Britanie. „Am fugit în casă strigând: «E mort!»”

Un post de radio din Marea Britanie a prezentat scuze după ce a transmis, din eroare, un anunț privind moartea regelui Charles al III‑lea, declanșând pentru scurt timp procedura oficială destinată decesului unui monarh.

Ceremonia încoronării regelui Charles. FOTO Profimedia
Radio Caroline, care emite în sudul Angliei și în Midlands, a întrerupt brusc programul obișnuit, a difuzat imnul „God Save the King”, apoi a suspendat emisia timp de aproximativ 15 minute, potrivit The Independent

Managerul Radio Caroline, Peter Moore, a explicat incidentul într-o postare pe Facebook:

„Din cauza unei erori de computer în studioul nostru principal, procedura ‘Moartea unui monarh’, pe care toate posturile britanice o păstrează pregătită, sperând în același timp să nu fie nevoite vreodată să o folosească, a fost activată accidental marți după-amiază (19 mai), anunțând în mod greșit că ASR Regele a încetat din viață”.

Emisiunea de marţi după-amiaza nu este disponibilă pe site-ul radioului.

„Caroline a avut plăcerea de a difuza mesajul de Crăciun al Majestății Sale Regina și, acum, pe cel al Regelui, și sperăm să putem continua să facem acest lucru mulți ani de acum înainte”, a explicat managerul.

Postul a transmis și scuze oficiale:

„Ne cerem scuze Majestății Sale Regele și ascultătorilor noștri pentru orice neplăcere cauzată”.

Reacțiile ascultătorilor

Incidentul a generat reacții variate.

„A fost un șoc, dar după ce i-am spus soției și vecinilor mi-am dat seama că a fost o greșeală – și poate a fost ușurarea, dar apoi a început râsul”, a comentat un ascultător.

„Charlie e mort!’ 

Altcineva a povestit:

„Am auzit asta în timp ce lucram în garaj. Am fugit în casă strigând către nevastă: ‘A murit! Charlie e mort!’ Ea s-a uitat nedumerită și a zis: ‘Păi ieri era la expoziția de flori’. După ce am verificat site-urile de știri, am concluzionat că poate ar trebui să las alcoolul o vreme”.

Regele se afla în Irlanda de Nord

În momentul anunțului fals, regele Charles și regina Camilla se aflau în Belfast, în prima lor vizită în Irlanda de Nord din acest an. Turneul de trei zile are loc în condiții de securitate sporită, pe fondul intensificării activităților unor grupări republicane disidente.

Monarhul, în vârstă de 77 de ani, continuă tratament pentru cancer, diagnostic anunțat în 2024. Potrivit Palatului Buckingham, recuperarea evoluează favorabil.

