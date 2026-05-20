Invitatul „Interviurilor Adevărul” de miercuri, 20 mai, este Sorin Grindeanu. În pline negocieri pentru formarea viitorului Guvern, acesta va răspunde, începând cu ora 15.00, întrebărilor jurnalistei Irina Petraru. Într-un context politic fluid, marcat de speculații privind noi majorități parlamentare și de tensiuni între principalele partide, liderul social-democrat va vorbi despre posibilitatea de a ajunge, din nou, la Palatul Victoria și despre formulele politice pe care le are în vedere.

Pornind de la declarația potrivit căreia „într-un final putem să strângem o majoritate în Parlament, dar nu se înscrie în criteriile” președintelui, Sorin Grindeanu va explica ce opțiuni reale există pentru constituirea unei majorități și dacă PSD ar lua în calcul susținerea unor partide aflate în afara formulelor clasice de guvernare. De asemenea, vom detalia pe ce grupuri parlamentare s-ar putea baza pentru obținerea votului de învestitură și ce alternative are în cazul în care un eventual cabinet condus de el nu ar trece de Parlament.

Interviul va aborda și relațiile sale cu principalii actori ai scenei politice, de la Ilie Bolojan și Nicușor Dan până la Cătălin Predoiu și Dominic Fritz.

Nu vor lipsi discuțiile despre costurile politice ale revenirii PSD la guvernare, despre evoluția partidului în sondaje și despre riscul pierderii de electorat către Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

Amintim că președintele Nicușor Dan a deschis luni prima rundă de consultări la Cotroceni cu partidele parlamentare, însă perspectivele pentru o rezolvare rapidă a blocajului sunt minime. În contextul în care o nouă criză politică amenință stabilitatea țării, consultantul politic Cristian Andrei a explicat, pentru „Adevărul”, strategiile de culise ale principalilor actori.