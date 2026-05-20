Cauzele frecvente ale divorțului la persoanele peste 50 de ani. Ce este „sindromul cuibului gol”

O serie lungă de motive poate contribui la divorț sau îl poate provoca, dar când vine vorba de cauza principală în cazul cuplurilor de peste 50 de ani, psihologii au în vedere unul anume.

Publicația Parade a întrebat trei psihologi ce cauzează de obicei divorțul la persoanele de peste 50 de ani, iar aceștia au indicat un singur lucru.

„Pentru multe persoane de peste 50 de ani, principalul factor care duce la divorț este «sindromul cuibului gol»”, spune dr. Tara Lally, psiholog coordonator la Hackensack Meridian Health.

Practic, acest lucru se întâmplă atunci când copiii părăsesc casa – pentru a merge la facultate, pentru a locui în propriul lor spațiu – iar părinții simt durere, confuzie, o pierdere a sensului și chiar ușurare din cauza acestei schimbări majore de rol. Dar cuvântul cheie aici este „factor”.

„Sindromul cuibului gol nu provoacă divorțul – el scoate la iveală ceea ce se degradează în tăcere de 20 de ani”, spune dr. Deborah Gilman, psiholog clinician și proprietara Fox Chapel Psychological Services, specializată în copii, parenting, relații și psihologia din spatele culturii moderne.

Ea explică faptul că copiii sunt „distragerea supremă”, iar atunci când părăsesc cuibul, părinții au mai mult timp și spațiu pentru a-și da seama de conflictele nerezolvate, de distanța emoțională și de identitățile nepotrivite. „Se pare că unele cupluri erau co-părinți, nu parteneri”, adaugă ea.

Dr. Lally a constatat că acest lucru este adevărat.

„Când zgomotul cotidian se estompează și sarcina comună de a crește activ copiii dispare, ne confruntăm cu ceea ce nu am observat sau am trecut cu vederea: lipsa legăturii și a intimității”, spune ea.

S-ar putea să descoperiți că aveți puține lucruri în comun cu partenerul vostru sau că v-ați schimbat în moduri în care el nu s-a schimbat, poate chiar în mod semnificativ.

„Când copiii nu mai sunt prezenți, ambii parteneri pot simți că trăiesc cu un străin”, spune dr. Francine Toder, doctor în psihologie, psiholog clinician, academician emerit și scriitoare profesionistă, care tocmai și-a publicat a cincea carte, Your Kids are Grown: Parenting 2.0. „Iubirea tinereții nu îmbătrânește întotdeauna frumos.”

De ce divorțează tot mai multe cupluri de peste 50 de ani

Dr. Lally spune că este „pentru că aceștia conștientizează speranța de viață mai mare, se concentrează pe împlinirea personală sau pe impactul problemelor de sănătate și al pensionării”.

Factorul generațional adaugă, de asemenea, context. Ea spune că această categorie a avut o rată mai mare de divorț în tinerețe, ceea ce poate juca un rol acum.

„Mulți din această categorie se află la a doua sau a treia căsătorie, care au o rată istoric mai mare de a se încheia cu divorț”, explică ea. „Baby boomers care se află la a doua și a treia căsătorie sunt principalii factori ai creșterii generale a „divorțurilor la vârsta a treia”.

În ceea ce privește vârsta, oamenii pot deveni mai pretențioși sau mai selectivi pe măsură ce îmbătrânesc, ceea ce nu este în mod inerent un lucru rău. Poate ați observat acest lucru. Poate părea o schimbare a valorilor, un interes crescut pentru independență sau așteptări mai mari.

„O durată de viață mai lungă oferă ocazia de a reflecta asupra lucrurilor cu adevărat importante”, spune dr. Toder. „Având în față mulți ani de trăit, oamenii nu mai sunt la fel de dispuși să tolereze o relație care nu le satisface nevoile.”

Dr. Gilman este de acord, subliniind schimbările sociale, cum ar fi diminuarea stigmatizării și independența financiară sporită a femeilor în zilele noastre.

„Tot mai puțini oameni sunt dispuși să-și petreacă următorii 30 de ani suferind în tăcere de dragul tradiției”, spune ea. „De asemenea, vârsta de mijloc are un mod ciudat de a declanșa o claritate existențială: ajungi la acel moment în care te întrebi «Chiar asta e tot?», și, brusc, a-ți suporta indiferența emoțională a partenerului nu mai pare atât de fermecător, ci mai degrabă o condamnare pe viață.”

Care sunt dezavantajele unui „divorț la vârsta a treia”

Deși divorțul după zeci de ani de căsătorie poate fi cu siguranță justificat, s-ar putea să vă întrebați și care sunt dezavantajele acestui demers.

„În medie, femeile tind să sufere mai mult din punct de vedere financiar, iar bărbații tind să se confrunte cu mai multe dificultăți emoționale după divorț”, adaugă psihologul. „Dar – și acesta este un «dar» mare, evident, de neignorat – aceasta este o tendință, nu un destin.”

Alte dezavantaje menționate de psihologi includ următoarele:

- Reducerea economiilor pentru pensie

- Costul mai ridicat al vieții

- Pierderea asigurării de sănătate

- Împărțirea bunurilor sau bunuri comune care sunt greu de separat

- Sentimente de singurătate și durere

- Stresul de a trebui să „o iei de la capăt”

- Pierderea rețelelor sociale

- Perturbarea vieții de familie și a relațiilor cu copiii adulți și nepoții

- Preocupări legate de îngrijirea viitoare

- Distrugerea a ceea ce ar putea fi salvat cu puțin ajutor

- Necesitatea de a „renunța la pensionare” din cauza presiunii financiare

- Stres suplimentar în perioada sărbătorilor și în ceea ce privește structura familiei

- Pierderea vieții alături de cineva care poate avea grijă de tine din punct de vedere emoțional și fizic.

„Divorțul la vârsta a treia poate fi eliberator”, precizează dr. Gilman. „Oamenii găsesc fericirea, identitatea, chiar și iubirea din nou… Dar studiile sunt clare: schimbi nemulțumirea emoțională pe incertitudine financiară, socială și fizică.”

Merită să divorțezi după 50 de ani?

Nu ești sigur dacă un divorț după 50 de ani merită, având în vedere toate aceste posibile dezavantaje? Depinde de cine întrebi.

Pentru dr. Toder, este o chestiune subiectivă. „Deoarece speranța medie de viață este de aproximativ 80 de ani, mai sunt încă mulți ani înainte pentru a găsi fericirea”, afirmă ea. „Totuși, beneficiile vor compensa perturbările?”

Sugestia ei principală este să discutați cu un consilier neutru, un mediator, un avocat sau un cleric pentru a determina dacă căsătoria poate fi salvată.

Dr. Gilman răspunde, de asemenea, cu „depinde”.

„Nu merită să rămâi dacă asta înseamnă să-ți erodezi încet sănătatea mintală, identitatea sau demnitatea”, spune ea. „Vârsta de 50 de ani nu este sfârșitul – este pauza de la jumătatea meciului. Dar dacă problemele pot fi rezolvate și tu nu faci decât să alergi după o fantezie a unei vieți mai palpitante?… S-ar putea să schimbi o nemulțumire cu care ești obișnuită pe una cu totul nouă, dar cu o conexiune Wi-Fi și mai proastă.”

Așa cum sugerează ea, răspunsul la această întrebare depinde de ceea ce implică căsătoria și divorțul în situația ta specifică. Asta subliniază și dr. Lally.

„Pentru persoanele care au fost într-o căsătorie care a implicat un mediu nesănătos sau toxic (marcat de abuz emoțional, verbal sau fizic, conflicte sau critici constante), au ocazia să pună capăt unei singurătăți profunde și/sau au ocazia de a trăi autentic, de a fi fericite și de a se dezvolta personal, un divorț la peste 50 de ani poate fi necesar”, spune ea. „Deși încheierea unei căsătorii poate fi dificilă, ea poate oferi, de asemenea, o trezire pentru ca o persoană să se redescopere.”

Cum pot cuplurile de peste 50 de ani să-și salveze căsnicia

Dacă ați decis să încercați să vă salvați căsnicia, dar nu știți exact cum, nu vă faceți griji. Psihologii vă prezintă pașii esențiali.

Evaluează relația

În cele din urmă, analizează mai atent relația. De ce aveți nevoie fiecare dintre voi? De ce are nevoie relația? Dr. Lally recomandă să răspundeți împreună la câteva întrebări cheie, cum ar fi de ce doriți să salvați căsnicia, îmbunătățirile necesare și nivelul de angajament pe care fiecare dintre voi îl poate asuma.

Dr. Toder este de acord. Ea încurajează evaluarea relației analizând ce este minunat, ce ar putea fi îmbunătățit și ce pași ar putea fi necesari.

„Apoi, elaborați un plan personalizat... care să includă noi modalități de a petrece timp de calitate împreună, identificați și rezolvați problemele pe care le-ați ignorat, vorbiți deschis despre îndoieli și încercați să ascultați fără a critica sau judeca”, adaugă ea.

Începeți să ieșiți din nou împreună

În timpul „etapei de evaluare”, s-ar putea să vă dați seama că aveți nevoie să dați un plus de savoare relației și să o faceți mai interesantă, readucând curiozitatea și ieșirile active. Potrivit dr. Gilman, acest lucru are sens — și ar putea fi mai ușor decât credeți.

„Nu mai sunteți aceeași persoană care erați la 30 de ani”, spune ea. „Nici partenerul vostru nu mai este. Începeți de aici.”

Acest lucru ar putea însemna să puneți întrebări deschise, legate de prezent, cum ar fi ce l-a entuziasmat pe partenerul vostru în ultima vreme. Ar putea implica, de asemenea, activități noi, cum ar fi călătorii, cursuri sau un restaurant nou. „Creierul asociază noutatea cu atracția”, explică ea.

Mai simplu spus, distrați-vă. Bucurați-vă de faptul că nu trebuie să vă faceți griji cu privire la logistica transportului copiilor peste tot. Programați-vă timp pentru a vă reconecta, faceți glume între voi, includeți mai mult contact fizic și verificați cum se simte celălalt.

Abordați problemele acumulate

E timpul să faceți față acelor probleme pe care le-ați amânat cu gândul „ne ocupăm mai târziu”, mai ales dacă s-au agravat. Dr. Gilman sugerează să purtați discuții structurate, în care o persoană vorbește, iar cealaltă ascultă fără să o întrerupă. Apoi, decideți să rezolvați problema sau să renegociați.

„Nu vă limitați la a reîncălzi vechile discuții”, precizează ea. „Dacă continuați să aveți aceeași ceartă, nu este o ceartă – este o defecțiune a sistemului.”

Cereți ajutor profesional

Consultarea unui consilier matrimonial poate fi, de asemenea, de ajutor, mai ales în cazul problemelor mai complexe, adânc înrădăcinate sau ascunse (și chiar în mod proactiv).

„Terapia nu este un eșec; este o întreținere”, spune dr. Gilman. „Începeți terapia când vă simțiți blocați, nu când simțiți că ați ajuns la capăt.”

În plus, ea recomandă un terapeut care practică metoda Gottman sau terapia centrată pe emoții. Tratați acest proces ca pe o dezvoltare a abilităților, nu ca pe un „joc al învinuirilor”.

Creați-vă un viitor comun

Lăsați-vă cuprinși de entuziasm; ieșiți din zona de confort. Cum va arăta viața voastră împreună fără copii? Ce vă determină să doriți să rămâneți alături de partenerul vostru?

Dr. Gilman vă oferă câteva idei pentru a vă ajuta să începeți:

„Nu puneți niciodată relația pe plan secund, acordând prioritate altor lucruri și considerând de la sine înțeles că partenerul de viață va fi mereu acolo, așteptând să îi acordați atenție la un moment dat”, spune dr. Lally. „Acordați întotdeauna prioritate eforturilor de a preveni apariția și adâncirea distanței dintre voi și partenerul vostru, astfel încât, atunci când responsabilitățile se vor schimba în viitor, să aveți în continuare o bază solidă pe care să construiți noi capitole.”