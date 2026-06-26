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Românii preferă să țină bani „la saltea”? Ce arată creșterea numerarului din economie, raportată de BNR

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Valoarea numerarului aflat în afara sistemului bancar a ajuns la aproape 144 de miliarde de lei la finalul anului 2025, în creștere cu 9,5% față de anul anterior, potrivit Raportului anual al Băncii Naționale a României (BNR).

Cineva numără bani
Suma importante de bani sunt ţinute de români acasă sau la sediul firmei. Foto Adevărul

La prima vedere, cifra poate alimenta ideea că românii preferă să-și țină economiile „la saltea”, însă indicatorul spune o poveste mai complexă despre comportamentul de consum, utilizarea numerarului și particularitățile economiei românești.

Ce înseamnă, de fapt, numerarul aflat în afara sistemului bancar

Una dintre cele mai frecvente interpretări ale acestui indicator este că reflectă banii pe care populația îi păstrează acasă. În realitate, conceptul utilizat de BNR este mult mai larg.

Numerarul aflat în afara sistemului bancar reprezintă totalitatea bancnotelor și monedelor aflate în circulație, adică banii care nu se mai află în trezoreriile băncilor comerciale sau ale BNR. În această categorie intră banii din portofelele românilor, numerarul din case, din casieriile companiilor, din magazine sau din alte puncte unde sunt utilizate plățile cash.

Prin urmare, creșterea acestui indicator nu înseamnă automat că românii și-au retras economiile din bănci și le păstrează acasă. Ea arată, în primul rând, că în economie circulă mai mulți bani lichizi decât în anul precedent.

La sfârșitul lui 2025, valoarea numerarului aflat în afara sistemului bancar era de 143,93 miliarde de lei, cu 9,5% mai mare decât la finalul lui 2024. Ritmul de creștere este însă cu 4,7 puncte procentuale mai redus decât cel consemnat în anul anterior, ceea ce sugerează o temperare a avansului numerarului.

De ce continuă românii să folosească numerarul

Raportul BNR arată că numerarul își păstrează tiparele sezoniere de utilizare. Cele mai mari creșteri lunare au fost înregistrate în aprilie, înaintea sărbătorilor pascale, și în august, când începe perioada concediilor, două momente în care plățile în numerar cresc în mod tradițional.

Interesant este faptul că în perioada sărbătorilor de iarnă solicitările de numerar au fost mai reduse decât în anul precedent. Dacă în noiembrie și decembrie 2024 creșterile lunare depășeau 1,5%, în 2025 acestea au fost de numai 0,7%, respectiv 0,6%.

Acest comportament poate reflecta atât utilizarea tot mai frecventă a cardurilor și a plăților digitale în perioada cumpărăturilor de iarnă, cât și o temperare a consumului.

Totuși, România rămâne una dintre economiile europene în care numerarul ocupă încă un loc important în tranzacțiile de zi cu zi. În comerțul de proximitate, în piețe, în numeroase localități rurale și în multe servicii, plata cash continuă să fie preferată în detrimentul celei electronice.

Înseamnă asta că românii nu mai au încredere în bănci?

Un nivel mai ridicat al numerarului aflat în circulație nu înseamnă automat că populația își retrage economiile din sistemul bancar. În practică, depozitele bancare și numerarul din economie pot crește simultan.

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Pe măsură ce salariile și pensiile cresc, iar economia generează mai multe tranzacții, crește și necesarul de numerar utilizat pentru plăți. O parte dintre acești bani sunt retrași de la bancomate și circulă în economie fără ca acest lucru să însemne o diminuare semnificativă a economisirii în bănci.

În plus, într-o economie în care o parte dintre tranzacții continuă să fie realizate în numerar, este firesc ca și cantitatea de bancnote și monede aflată în circulație să urmeze aceeași tendință.

Peste două miliarde de bancnote și șase miliarde de monede circulă în România

Datele din raportul BNR oferă și o imagine asupra modului în care este utilizat numerarul.

La finalul anului 2025, în afara sistemului bancar se aflau peste 2 miliarde de bancnote și peste 6,1 miliarde de monede. Raportat la populație, fiecărui locuitor îi reveneau, în medie, 105 bancnote și 321 de monede.

Cea mai utilizată bancnotă este cea de 100 de lei, care reprezintă un sfert din totalul bancnotelor aflate în circulație. Urmează bancnota de 1 leu și cea de 200 de lei, în timp ce bancnota de 500 de lei are o pondere de doar 1,2%.

Această distribuție arată că tranzacțiile curente se realizează în principal cu bancnote de valoare medie, iar cupiurile mari sunt folosite într-o măsură redusă.

În ceea ce privește monedele, cele mai răspândite sunt cele de 10 bani și 5 bani, însă, din punct de vedere valoric, moneda de 50 de bani domină circulația.

Aproape 148 de miliarde de lei au circulat înainte de Crăciun

Cea mai mare cantitate de numerar aflată în circulație a fost înregistrată pe 19 decembrie 2025, când valoarea bancnotelor și monedelor din afara sistemului bancar a ajuns la 147,5 miliarde de lei, cu aproape 10% peste vârful atins în anul anterior.

Evoluția confirmă că perioada sărbătorilor rămâne momentul cu cel mai ridicat necesar de numerar din economie, chiar dacă ritmul de creștere a fost mai redus decât în anii precedenți.

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În paralel, BNR a continuat procesarea bancnotelor retrase din circulație. În 2025 au fost verificate aproape 464 de milioane de bancnote, dintre care aproximativ 89 de milioane au fost considerate improprii circulației și înlocuite. Gradul mediu de uzură al bancnotelor a scăzut la 19,2%, semn că numerarul aflat în circulație este, în medie, într-o stare mai bună decât în anul anterior.

Numerarul rămâne important, dar economia se schimbă

Creșterea numerarului din economie nu poate fi interpretată exclusiv ca o preferință a românilor pentru banii păstrați „la saltea”. Datele BNR arată mai degrabă că numerarul continuă să joace un rol important într-o economie în care plățile cash coexistă cu dezvoltarea accelerată a instrumentelor digitale.

În același timp, faptul că ritmul de creștere al numerarului este mai redus decât în 2024 și că solicitările din perioada sărbătorilor de iarnă au fost mai temperate poate sugera o schimbare treptată a comportamentului de plată. Cardurile, aplicațiile bancare și plățile contactless câștigă teren, însă numerarul rămâne, cel puțin deocamdată, o componentă esențială a economiei românești și a obiceiurilor de consum.

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