Alertă de spălare a banilor la frontieră. Rutele prin care miliarde de euro în numerar au ieșit din România sub radarul autorităților

Peste 1,7 miliarde de euro în numerar au fost declarate la frontierele României în perioada 2024–2025, potrivit unei analize realizate de Corpul de Control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamală Română. Raportul indică existența unor fluxuri repetitive de bani, concentrate în mâinile unui număr restrâns de persoane și pe rute recurente dinspre Ucraina, cu suspiciuni privind vulnerabilități majore de spălare a banilor.

Analizele strategice realizate asupra declarațiilor de numerar depuse la punctele de frontieră ale României evidențiază existența unor fluxuri transfrontaliere de numerar de proporții, cu caracter repetitiv și concentrat, care au implicat sume de peste 1,7 miliarde de euro tranzitate prin România în perioada 2024–2025, potrivit unui raport finalizat recent de Ministerul Finanțelor, în colaborare cu Autoritatea Vamală Română.

Astfel, datele analizate arată că, în intervalul 01.01.2024 – 31.12.2025, în bazele de date interogate au fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar, dintre care 5.758 la intrarea în Uniunea Europeană prin punctele de frontieră ale României și 1.835 la ieșirea din UE. Valoarea totală declarată la intrare a fost de 1,261 miliarde euro, iar la ieșire de 511,7 milioane euro.

Analizele au fost realizate în cursul acțiunii Corpului de Control al Ministerului Finanțelor derulate împreună cu Autoritatea Vamală Română și au urmărit evoluția declarațiilor de numerar depuse la frontierele României în perioadele 2024–2025. Acestea au evidențiat existența unor tipare recurente de transport transfrontalier de numerar, concentrarea unor volume foarte mari de bani la nivelul unui număr restrâns de persoane și utilizarea repetată a acelorași rute și puncte de frontieră.

Ucraina, principala sursă de proveniență a banilor

Potrivit analizelor, Ucraina a reprezentat principala țară de proveniență a fondurilor, fiind urmată de Republica Moldova și Turcia, în timp ce principalele destinații ale numerarului declarat au fost Turcia, Austria și România. Doar în perioada 2024–2025, 73% dintre declarațiile depuse la intrarea în UE prin România au avut ca sursă de proveniență Ucraina.

Verificările au evidențiat faptul că un grup restrâns de persoane a efectuat în mod repetat transporturi de numerar de valori foarte mari. Din totalul de 1.464 de declarații aferente persoanelor care au intrat în UE din Ucraina, 943 de declarații – reprezentând 64% – au fost depuse de doar 21 de persoane.

Principalele rute

În cadrul analizelor au fost identificate cazuri de persoane care au introdus în mod repetitiv sume semnificative de bani prin punctele de frontieră ale României, folosind în principal ruta Ucraina – România – Austria sau Ucraina – România – Turcia.

Fostul ministru ucrainean al Energiei, pus sub acuzare pentru spălare de bani. Cum funcționa schema grupării infracționale

Analiza a relevat și concentrarea unor volume foarte mari de numerar în câteva puncte vamale. Astfel, Biroul Vamal de Frontieră Siret a înregistrat, în perioada analizată, declarații însumând aproximativ 793,9 milioane euro, iar Biroul Vamal de Frontieră Halmeu aproximativ 362,7 milioane euro. Cumulate, cele două puncte vamale au concentrat peste 92% din totalul sumelor declarate la nivel național.

Fluxuri intensificate în prima parte a anului 2025

Datele analizate în urma controlului arată că în primele luni din 2025 fluxurile de numerar transportat peste frontieră au crescut semnificativ, atât la intrarea în Uniunea Europeană, cât și la ieșire. Vârful fenomenului a fost înregistrat între martie și mai 2025, perioadă în care volumele declarate au depășit clar nivelurile din aceeași perioadă a anului 2024. Valorile de vârf înregistrate au fost de aproximativ 72 milioane euro în martie, 67 milioane euro în aprilie și aproape 100 milioane euro în mai ale anului 2025.

Începând cu luna iunie 2025 și continuând în 2026, fluxurile scad însă puternic. Astfel, nivelurile din a doua parte a anului 2025 și cele din primele luni din 2026 sunt semnificativ mai mici decât cele din perioada de vârf. Schimbarea indică faptul că fenomenul identificat în prima parte a anului a fost diminuat, inclusiv prin intensificarea măsurilor de control și monitorizare inițiate de Ministerul Finanțelor.

Totodată, Corpul de control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamală Română desfășoară în prezent acțiuni de control ce includ printre obiective verificarea respectării prevederilor legale și a normelor interne privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniunea Europeană, respectiv modul de gestionare a formularului unic utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitară, pentru perioada 2024-2025.

Șefii ONPCSB și ai Vămii, destituiți în ultimele luni

Niciuna dintre persoanele aflate la conducerea Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) și a birourilor responsabile ale Autorității Vamale Română în perioada verificată nu mai ocupă astăzi funcții de conducere, fiind destituite pe parcursul ultimelor luni.

„Reforma Autorității Vamale Române și consolidarea mecanismelor de control reprezintă una dintre marile priorități strategice ale României. Avem nevoie de o capacitate reală de analiză de risc, de instrumente moderne de monitorizare și de o cooperare instituțională eficientă, astfel încât România să poată preveni și combate vulnerabilitățile asociate fluxurilor financiare transfrontaliere”, a declarat Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Raportul detaliat al constatărilor și analizelor efectuate a fost transmis autorităților competente în domeniul investigării infracțiunilor economico-financiare, în vederea valorificării informațiilor și dispunerii măsurilor legale care se impun.

Ministerul Finanțelor își reafirmă angajamentul pentru consolidarea mecanismelor de prevenire și combatere a spălării banilor, întărirea capacității de analiză și control la frontierele României și sprijinirea cooperării instituționale pentru protejarea integrității sistemului financiar și a securității economice.