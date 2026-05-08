Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
Grecia limitează plățile în numerar la 500 de euro. Ce amenzi riscă cei care încalcă regula

Plățile cash intră în vizorul autorităților din Grecia. Guvernul de la Atena pregătește reguli mult mai stricte pentru tranzacțiile în numerar, inclusiv amenzi usturătoare pentru cei care încearcă să ocolească legea. Noul proiect legislativ obligă firmele și contribuabilii să folosească plata electronică pentru sumele de peste 500 de euro și vine cu măsuri suplimentare de control fiscal și supraveghere a tranzacțiilor digitale.

Grecia se pregătește să înăsprească regulile privind plățile în numerar, ca parte a unui efort amplu de creștere a transparenței financiare și de combatere a evaziunii fiscale. Măsurile sunt incluse într-un nou proiect de lege depus de Ministerul Economiei Naționale și Finanțelor și introduc un cadru mai strict pentru tranzacțiile cash.

Potrivit proiectului, contribuabilii și companiile vor fi obligați să efectueze electronic orice tranzacție în valoare de 500 de euro sau mai mult. Autoritățile vor calcula pragul în funcție de valoarea totală a tranzacției, nu pe baza bonurilor individuale sau a plăților fragmentate, scrie Greek Reporter.

Astfel, guvernul încearcă să elimine practica împărțirii tranzacțiilor în sume mai mici pentru a evita restricțiile existente privind plata în numerar.

Amenzi duble pentru încălcarea regulilor

Noua lege prevede și sancțiuni semnificativ mai dure pentru cei care nu respectă limita de plată cash.

Conform noilor reguli, amenda va fi egală cu dublul sumei achitate ilegal în numerar. În practică, cei care încalcă legea riscă sancțiuni financiare care pot depăși rapid valoarea tranzacției.

Executivul elen mizează pe faptul că măsura va descuraja utilizarea numerarului și va accelera adoptarea metodelor de plată electronică în întreaga economie.

Alte măsuri fiscale incluse în proiect

Proiectul legislativ include și alte modificări fiscale importante.

Printre acestea se numără reducerea penalităților pentru depunerea cu întârziere a declarațiilor de TVA cu valoare zero sau cu sold de rambursat, oferind anumite facilități contribuabililor în situații specifice.

În paralel, autoritățile intenționează să intensifice monitorizarea tranzacțiilor cu criptomonede, semn că guvernul acordă o atenție tot mai mare activităților financiare digitale și noilor forme de transfer de valoare.

Grecia accelerează tranziția către plăți digitale

Per ansamblu, reformele urmăresc consolidarea conformării fiscale și creșterea transparenței financiare.

Prin limitarea utilizării numerarului și extinderea mecanismelor de monitorizare, autoritățile elene speră să reducă veniturile nedeclarate și să modernizeze modul în care sunt realizate tranzacțiile, atât de către companii, cât și de consumatori.

Dacă proiectul va fi aprobat de Parlament, Grecia va face un nou pas către o economie mai digitalizată și mai atent supravegheată din punct de vedere fiscal.

Demn de precizat este că salariul mediu net în Grecia este de circa 1.200 de euro. 

Salariile minime au fost revizuite în Grecia începând cu 1 aprilie 2026. Salariile minime sunt majorate după cum urmează: pentru lucrătorii generaliști, de la 39,30 euro la 41,09 euro pe zi și de la 880,00 euro la 920,00 euro pe lună; și pentru tehnicieni și meșteri, de la 39,30 euro la 41,09 euro pe zi.

