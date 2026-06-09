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Firmă de pază din București, acuzată de un prejudiciu de 15 milioane de lei

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O companie din domeniul pazei și protecției, cu sediul în București, este acuzată că a prejudiciat bugetul de stat cu aproape 15 milioane de lei prin neplata contribuțiilor sociale și a impozitelor aferente salariilor. Inspectorii Antifraudă au descoperit diferențe uriașe între orele de muncă facturate clienților și cele declarate oficial, iar cazul a fost înaintat organelor de urmărire penală.

Bărbat cu părul alb îmbrăcat în costum specific firmelor de protecție și pază
Firmă de pază din București, acuzată de un prejudiciu de 15 milioane de lei. Foto arhivă

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a efectuat un control la o societate din București care activează în domeniul serviciilor de pază și protecție.

În urma verificărilor, inspectorii au constatat că firma a prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu 14,9 milioane de lei, sumă reprezentând contribuții sociale și impozit pe veniturile salariale neachitate.

Potrivit ANAF, au fost identificate discrepanțe majore între numărul de ore de muncă facturate către clienți și cele raportate în declarațiile fiscale. Compararea datelor a scos la iveală o diferență de peste 1,5 milioane de ore lucrate și facturate, dar care nu au fost declarate autorităților fiscale.

17 milioane de lei ridicate în numerar

Inspectorii au mai constatat că reprezentantul societății a retras în numerar aproximativ 17 milioane de lei încasați de la clienți.

Sumele au fost ridicate fie sub forma unor avansuri de trezorerie care nu au fost justificate ulterior, fie prin utilizarea banilor din casieria firmei fără înregistrarea operațiunilor în documentele contabile.

La momentul controlului, în casieria societății lipseau 4,4 milioane de lei, potrivit constatărilor ANAF.

„Prin această metodă, societatea și-a creat o resursă financiară informală pe care o putea utiliza pentru plata «la negru» a drepturilor de natură salarială, fără îndeplinirea obligațiilor fiscale”, au transmis reprezentanții instituției.

Datorii de peste 6 milioane de lei și amendă de 1,16 milioane de lei

În plus, compania avea obligații fiscale restante către bugetul de stat de peste 6 milioane de lei.

Pe lângă sesizarea organelor de urmărire penală pentru suspiciuni de evaziune fiscală, societatea a fost sancționată contravențional cu o amendă de peste 1,16 milioane de lei pentru încălcarea prevederilor privind disciplina financiară a operațiunilor cu numerar.

ANAF verifică firmele de pază din întreaga țară

Controlul face parte dintr-o acțiune națională derulată de ANAF, care vizează verificarea legalității activităților desfășurate de firmele de pază și protecție.

Instituția precizează că selecția contribuabililor controlați a fost realizată pe baza unei analize de risc, folosind informațiile disponibile în bazele de date fiscale, inclusiv cele referitoare la contractele de pază încheiate de companii.

ANAF avertizează că nedeclararea corectă a veniturilor salariale poate atrage consecințe penale și subliniază importanța respectării obligațiilor fiscale pentru asigurarea unui mediu concurențial echitabil.

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