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ANAF chiar poate executa silit un partid politic?

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Un partid politic poate fi executat silit pentru datorii la buget, însă restanțele nu duc automat la poprirea conturilor sau la sechestrarea bunurilor. ANAF a explicat că procedurile de recuperare a datoriilor se aplică unitar și nediscriminatoriu, inclusiv partidelor politice, titrează JURIDICE.ro.

ANAF, foto Facebook jpg

Procedura începe cu o somație

Executarea silită începe prin comunicarea unei somații, însoțită de titlul executoriu. Din acel moment, debitorul are 15 zile pentru a achita obligația restantă sau pentru a anunța organul fiscal că intenționează să apeleze la mediere.

Medierea permite clarificarea sumelor solicitate și analizarea situației financiare, pentru identificarea unor soluții legale de plată.

Dacă datoriile nu sunt stinse și nu există o cauză legală care să împiedice continuarea executării, ANAF poate trece la poprirea sumelor urmăribile din conturi, poprirea sumelor datorate de terți sau executarea bunurilor mobile și imobile, în condițiile legii.

Eșalonarea aprobată poate suspenda executarea

Contribuabilii aflați în dificultate financiară pot solicita plata în rate. Aprobarea eșalonării suspendă executarea silită pentru obligațiile incluse în aceasta, în condițiile Codului de procedură fiscală.

ANAF subliniază că executarea silită nu este singura cale de recuperare a restanțelor: acestea pot fi stinse și prin plată voluntară, compensare sau eșalonare.

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