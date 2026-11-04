Românii care au avut credite cu ROBOR pot cere despăgubiri de la bănci. Ce documente trebuie să pregătească și cum își pot recupera banii

Românii care au avut credite cu dobândă variabilă calculată în funcție de ROBOR ar putea recupera o parte din banii plătiți în plus, dacă demonstrează că au fost prejudiciați de practicile anticoncurențiale constatate de Consiliul Concurenței. Amenzile de miliarde de lei aplicate băncilor nu înseamnă însă că despăgubirile vor fi acordate automat tuturor clienților. Pentru a obține bani înapoi, fiecare consumator trebuie să își verifice contractul, să stabilească dacă a suferit o pagubă și să demonstreze legătura dintre aceasta și practicile sancționate.

Românii care au avut credite cu ROBOR pot cere despăgubiri de la bănci Foto: arhivă

Există deja un cadru legal care permite solicitarea despăgubirilor în instanță. În paralel, un proiect de lege adoptat de Senat propune o procedură specială prin care băncile ar urma să recalculeze anumite credite și să restituie sumele datorate. Proiectul nu este însă în vigoare.

Amenzi de 3,73 miliarde de lei pentru 10 bănci, după investigația ROBOR

Consiliul Concurenței a sancționat, la 5 iunie 2026, zece instituții de credit cu amenzi totale de aproximativ 3,73 miliarde de lei, echivalentul a circa 710 milioane de euro. Autoritatea a constatat practici anticoncurențiale în cadrul procedurii de fixing ROBOR, care au constat în coordonarea comportamentului băncilor participante prin schimburi de informații confidențiale și strategice, inclusiv cu privire la nivelul cotațiilor transmise.

Investigația a readus în discuție efectele pe care evoluția ROBOR le-a avut asupra persoanelor cu împrumuturi în lei, ale căror dobânzi variabile erau calculate în funcție de acest indice.

Pentru acești consumatori, constatarea unor practici anticoncurențiale poate deveni relevantă în eventualele cereri de despăgubire. Există însă o condiție esențială: trebuie demonstrat că respectivele practici au produs un prejudiciu concret în cazul creditului respectiv.

Cu alte cuvinte, faptul că o persoană a avut un împrumut raportat la ROBOR nu îi garantează automat dreptul la restituirea unor sume. Amenzile încasate de stat nu sunt despăgubiri acordate clienților băncilor.

OUG 170/2020 le permite consumatorilor să ceară repararea prejudiciului

Persoanele care consideră că au plătit dobânzi mai mari din cauza practicilor anticoncurențiale pot invoca OUG nr. 170/2020, actul normativ care reglementează acțiunile în despăgubire pentru încălcarea legislației concurenței.

Potrivit acestuia, orice persoană care a suferit un prejudiciu ca urmare a unei astfel de încălcări poate solicita repararea integrală a pagubei în instanță. Despăgubirea poate acoperi pierderea efectivă, eventualul câștig de care consumatorul a fost lipsit și dobânda aferentă, în condițiile legii.

Un element important este prevăzut de articolul 9 din ordonanță: o încălcare constatată printr-o decizie definitivă a Consiliului Concurenței este considerată stabilită în mod irefragabil în cadrul unei acțiuni în despăgubire.

Această prevedere poate simplifica o parte a procesului pentru consumatori, deoarece existența încălcării nu mai trebuie dovedită din nou dacă decizia autorității a devenit definitivă. Rămâne însă necesar să fie demonstrate prejudiciul individual, valoarea acestuia și legătura de cauzalitate cu practica anticoncurențială.

Primul pas: verificarea contractului și a dobânzilor plătite

Pentru cei care vor să analizeze posibilitatea recuperării banilor, demersul începe cu verificarea documentelor de credit. Trebuie identificată perioada în care dobânda a fost calculată în funcție de ROBOR și formula de calcul prevăzută în contract.

Consumatorii ar trebui să urmărească în special:

data încheierii contractului;

formula de calcul a dobânzii variabile;

perioadele în care ROBOR a fost indicele de referință;

marja fixă aplicată de bancă;

actele adiționale prin care au fost modificate condițiile împrumutului;

sumele achitate cu titlu de dobândă.

Este importantă și verificarea eventualei treceri de la ROBOR la IRCC, dacă aceasta a avut loc pe parcursul derulării creditului.

Simpla existență a unui împrumut legat de ROBOR nu dovedește că titularul a fost prejudiciat. Contractul și istoricul dobânzilor reprezintă însă punctul de plecare pentru o analiză juridică și financiară.

Ce documente trebuie cerute de la bancă

Pentru a calcula eventualele sume plătite în plus, consumatorul are nevoie de istoricul complet al creditului. În acest scop, poate solicita băncii copia contractului, toate actele adiționale, graficele de rambursare, istoricul dobânzilor și al plăților, situația soldului și explicații privind modul de calcul al dobânzii pentru fiecare perioadă relevantă.

Aceste informații permit reconstruirea evoluției împrumutului și compararea costurilor efective cu cele care ar fi fost suportate în absența practicii anticoncurențiale.

Dacă banca nu pune la dispoziție toate documentele necesare, OUG nr. 170/2020 prevede și mecanisme judiciare prin care pot fi solicitate probe relevante aflate în posesia instituției de credit sau a unor terți.

Prin urmare, lipsa unor documente interne ale băncii nu înseamnă automat că un consumator nu poate începe demersurile.

Cum se calculează banii care ar putea fi recuperați

Una dintre cele mai dificile etape este stabilirea prejudiciului. Nu orice diferență dintre ROBOR și IRCC reprezintă automat o sumă pe care banca trebuie să o restituie.

Calculul trebuie să țină cont de formula de dobândă prevăzută în contract, de marja fixă a băncii, de evoluția indicelui de referință și de perioada în care clientul ar fi putut fi afectat de practicile anticoncurențiale.

Pentru a determina diferența dintre costul efectiv al creditului și cel care ar fi fost suportat în absența încălcării, poate fi necesară o expertiză financiară. Aceasta presupune reconstruirea istoricului împrumutului și utilizarea unei metodologii justificate, pe baza documentelor bancare.

Încăierare între două eleve din Slatina, în toaleta școlii. Un coleg a apelat 112. Una dintre fete a ajuns la spital

În această etapă, colaborarea dintre avocat și un expert financiar sau specialist în calcule bancare poate fi importantă. O comparație simplă între valorile ROBOR și IRCC nu este suficientă pentru stabilirea prejudiciului.

Cererea de despăgubire se judecă la Tribunalul București

Dacă analiza juridică și financiară indică existența unei pagube și există probe care susțin solicitarea, consumatorul poate formula o acțiune în despăgubire împotriva instituției de credit responsabile.

Potrivit OUG nr. 170/2020, competența de soluționare a acestor cereri revine Tribunalului București.

În acțiune trebuie prezentate contractul de credit, perioada în care clientul consideră că a fost afectat, practica anticoncurențială relevantă, prejudiciul calculat și legătura dintre încălcare și costurile suportate. Reclamantul trebuie să indice și probele pe care își întemeiază pretențiile.

În cadrul procesului, instanța poate dispune divulgarea unor documente relevante aflate la bancă sau la alte persoane, în condițiile prevăzute de lege.

Pot cere bani înapoi și cei care au închis deja creditul

Faptul că un împrumut a fost achitat integral nu exclude, prin el însuși, posibilitatea solicitării unor despăgubiri.

Dacă fostul client poate demonstra că a suportat un prejudiciu în perioada în care creditul era activ, poate analiza recuperarea sumelor respective, cu respectarea termenelor de prescripție.

Aceeași situație se poate întâlni și în cazul persoanelor care și-au refinanțat împrumuturile sau au trecut ulterior de la ROBOR la IRCC. Închiderea creditului nu șterge automat eventualele prejudicii produse în trecut.

Așadar, analiza nu trebuie să se limiteze la persoanele care au în prezent credite cu dobândă raportată la ROBOR.

Proiectul de lege care propune recalcularea creditelor prin raportare la IRCC

Pe lângă acțiunile individuale în instanță, consumatorii ar putea beneficia, în viitor, de un mecanism special de compensare. Proiectul legislativ L447/2026 a fost adoptat de Senat la 14 octombrie 2026 și transmis Camerei Deputaților, care este for decizional.

În forma adoptată de Senat, propunerea prevede ca băncile să recalculeze anumite obligații contractuale prin raportare la IRCC și să restituie prejudiciile dovedite. Sunt vizate inclusiv unele contracte de credit încheiate înainte de 2 mai 2019, dacă dobânda variabilă a fost calculată integral sau parțial în funcție de ROBOR.

Procedura propusă ar urma să înceapă cu o solicitare adresată băncii de către consumator. Instituția de credit ar analiza cererea, ar recalcula obligațiile și ar transmite o propunere scrisă, însoțită de calculul detaliat al prejudiciului identificat.

Clientul ar putea accepta sau respinge propunerea. Dacă își exprimă acordul în scris, banca ar trebui să plătească sumele datorate în termenul prevăzut de proiect. În cazul creditelor încă active, compensarea ar putea presupune și diminuarea soldului principal.

Dacă părțile nu ajung la un acord, consumatorul ar putea apela la instanță pentru recalcularea obligațiilor și recuperarea prejudiciului. Deocamdată, însă, proiectul nu produce efecte juridice. Adoptarea sa de către Senat nu este suficientă pentru aplicarea mecanismului, fiind necesară finalizarea procedurii parlamentare și intrarea în vigoare a legii.

Ce se întâmplă cu ratele și cursul euro după majorarea dobânzii în Europa. Efectele pentru România

Termenul de prescripție poate influența recuperarea banilor

Un alt aspect important pentru persoanele care iau în calcul o acțiune în despăgubire este termenul de prescripție.

OUG nr. 170/2020 stabilește un termen de cinci ani pentru introducerea acțiunii. Acesta nu începe însă să curgă automat de la data încheierii creditului sau de la momentul în care au fost aplicate amenzile.

Potrivit legii, termenul nu poate începe înainte ca încălcarea să fi încetat și înainte ca persoana prejudiciată să fi cunoscut sau să fi trebuit să cunoască existența comportamentului anticoncurențial, faptul că acesta i-a produs un prejudiciu și identitatea autorului încălcării.

Există și reguli speciale privind suspendarea prescripției pe durata investigațiilor sau a procedurilor desfășurate de autoritățile de concurență. Suspendarea încetează la un an după ce decizia de constatare a încălcării rămâne definitivă sau după încheierea procedurii în alt mod.

Din acest motiv, situația fiecărui consumator trebuie analizată individual. Nu există un termen unic care să poată fi calculat pentru toți clienții pornind de la aceeași dată.

Avocatul și expertul financiar pot evalua șansele unei cereri de despăgubire

Recuperarea sumelor plătite în plus presupune mai mult decât depunerea unei reclamații la bancă. Este nevoie de o analiză juridică a contractului și de o evaluare financiară a costurilor suportate.

Avocatul poate verifica aplicabilitatea OUG nr. 170/2020, poate analiza efectele deciziei Consiliului Concurenței, poate evalua prescripția și poate pregăti acțiunea în instanță. În paralel, expertul financiar poate reconstitui evoluția creditului și poate calcula eventualul prejudiciu.

În anumite situații, poate fi analizată și posibilitatea unei soluționări amiabile cu banca.

Pentru consumatori, primul pas este să obțină documentele complete ale împrumutului și să verifice dacă există indicii privind un prejudiciu concret. Un credit legat de ROBOR nu garantează automat recuperarea banilor, dar nici faptul că împrumutul a fost achitat integral nu exclude această posibilitate. Dreptul la despăgubiri depinde de existența pagubei, de legătura acesteia cu practica anticoncurențială și de respectarea condițiilor legale.