Cele zece bănci amendate de Consiliul Concurenței au deschis procese pentru suspendarea deciziei autorității. Chirițoiu: „Va dura destul de mult”

Instanțele au început să judece cererile de suspendare a deciziei Consiliului Concurenței depuse de cele zece bănci amendate cu o sumă totală de peste 700 de milioane de instituție pentru o presupusă manipulare a dobânzilor.

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței Foto: Facebook/Bogdan Chirițoiu

BRD - Groupe Société Générale a deschis, miercuri, seria proceselor prin care cele zece bănci participante la stabilirea ROBOR au cerut instanței să suspende executarea deciziei Consiliului Concurenței prin care au fost amendate cu peste 700 de milioane de euro până la finalizarea tuturor căilor de recurs în justiție, după cum a declarat președintele Autorității naționale în domeniu, Bogdan Chirițoiu, într-un interviu pentru Mediafax.

Banca Națională a României a respins concluziile deciziei Consiliului Concurenței și a arătat că inspectorii instituției nu au înțeles mecanismul de formare a ROBOR, indicatorul-cheie în funcție de care sunt stabilite dobânzile băncilor comerciale.

„În următoarea săptămână, Curtea de Apel București va decide dacă băncile trebuie să plătească acum sancțiunea, cum se întâmplă de obicei, sau dacă ea va fi suspendată până la finalizarea procesului de fond, ceea ce va dura destul de mult”, a explicat Chirițoiu miza proceselor de suspendare a sentințelor.

El a mai spus că „fiecare bancă are un proces separat. Avem zece bănci sancționate, zece procese. Astăzi a fost primul proces, cu BRD, iar pronunțarea a fost stabilită pentru săptămâna viitoare. Mâine avem al doilea proces, cu CEC”.

Șeful Consiliului Concurenței a adăugat că instituția a cerut ca procesele să fie publice, în timp ce băncile au cerut audieri nepublice pentru a proteja secretul bancar.

Toate băncile sancționate, printre care și CEC – cu capital majoritar de stat – au respins public acuzațiile aduse de Consiliul Concurenței.

Traseul deciziei

Decizia Plenului Consiliului Concurenței de amendare a băncilor a fost primită la finalul lunii septembrie, în termenul maxim de patru luni pe care l-au avut responsabilii autorității dispoziție pentru a o redacta.

Unele din cele zece bănci vizate de decizia de sancționare au anunțat public că o resping și o vor contesta.

Plenul Consiliului Concurenței a decis, așa acum a anunțat pe 7 iunie, sancționare a zece bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei (710 milioane euro), cea mai mare amendă din istoria instituției, pentru încălcarea normelor de concurență, respectiv legea concurenței și Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.

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Băncile participante la stabilirea ROBOR și-au urmărit cotațiile și, chiar dacă nu au avut o înțelegere de timp cartel, comunicările dintre ele au dus la vicierea indicelui, ceea ce are un impact asupra creditelor în lei, a explicat președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, într-o conferință de presă privind decizia Plenului.

Amenzile aplicate celor zece bănci:

Banca Comercială Română SA: 577,36 milioane lei;

BRD-Groupe Société Générale SA: 412,47 milioane lei;

Banca Transilvania S.A.: 875,74 milioane lei;

Banca Transilvania SA (pentru fapta realizată de OTP Bank România SA): 85,03 milioane lei;

ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București: 405,91 milioane lei;

Raiffeisen Bank România SA: 442,49 milioane lei;

Exim Banca Românească SA: 96,49 milioane lei;

CEC Bank SA: 332,98 milioane lei;

UniCredit Bank SA: 431,03 milioane lei;

Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA: 28,1 milioane lei;

Libra Internet Bank SA: 45,86 milioane lei.

Ce a urmărit investigația

Investigația a fost declanșată la sfârșitul anului 2022 și a parcurs toate procedurile de analiză și control, inclusiv etapa obligatorie de avizare prevăzută în cadrul mecanismului de cooperare cu Comisia Europeană, având în vedere constatarea încălcării TFUE, potrivit oficialilor Consiliului.

Inspecțiile Consiliului Concurenței s-au derulat în cadrul investigației privind posibile înțelegeri între cele 10 bănci pentru fixarea ratei dobânzii ROBOR, la un nivel cât mai ridicat, în cadrul procedurii de „fixing” (stabilirea ratelor de referință pentru ROBOR și ROBID).

Astfel, investigația a vizat activitatea băncilor pe piața monetară interbancară desfășurată în cadrul procedurii de fixing, precum și cea desfășurată în intervalul de 15 minute după efectuarea „fixingului”, respectiv atragerea și plasarea depozitelor interbancare de către băncile participante la stabilirea ratelor de referință ROBOR/ROBID la nivel național.

ROBOR este rata de referință a pieței monetare interbancare ce influențează calculul dobânzilor pentru creditele acordate persoanelor juridice (inclusiv entități ale statului, precum autorități publice locale), dar și calculul dobânzilor pentru persoanele fizice care au credite acordate anterior anului 2019 și nu au făcut cerere să treacă la IRCC.