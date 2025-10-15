search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

România lansează Programul Golden Visa, asemănător celui lansat recent în SUA de Donald Trump

0
0
Publicat:

Un proiect de lege al actualilor guvernanți introduce Programul de Rezidență prin Investiție, respectiv Programul ”Golden Visa", care oferă cetățenilor din state terțe (care nu sunt membre UE sau ale Spațiului Economic European) un permis de ședere temporară pe o perioadă de 5 ani, reînnoibil, în schimbul unei investiții minime de 400.000 euro în România.

Bani - o mie de euro - bancnote FOTO 123 RF

Inițiativa românilor vine după ce Donald Trump a lansat oficial "gold card", o viză permanentă pentru Statele Unite după modelul green card, vândută cu 5 milioane de dolari, anunțând că o listă de așteptare a fost deja deschisă, potrivit Profit.

Proiectul românesc lansat acum prevede doar o viză de rezidență, care dă însă posibilitatea de a solicita cetățenia română după 5 ani.

Investițiile eligibile includ pentru Golden Visa sunt: achiziția de titluri de stat românești (minimum 400.000 euro) cu scadență de cel puțin 5 ani; achiziția de proprietăți imobiliare în valoare de minimum 400.000 euro, menținute cel puțin 5 ani; investiții in fonduri de investiții autorizate de ASF în cuantum de minimum 400.000 euro; achiziția de acțiuni la companii românești listate la bursă în valoare de minimum 400.000 euro.

Aplicanții trebuie să dovedească legalitatea fondurilor, să nu figureze pe liste de sancțiuni și să nu reprezinte risc de securitate.

Programe similare în alte țări UE

Grecia a introdus programul Golden Visa în 2013. Până în 2024 a emis peste 9.000 de permise pentru investitori principali și a atras peste 2,6 miliarde euro în investitii. Programul a fost inițial bazat pe achiziția de proprietăți de minimum 250.000 euro, însă Guvernul elen a majorat treptat pragurile la 400-800.000 euro în zonele aglomerate pentru a tempera creșterea prețurilor la locuinte. Permisul este valabil 5 ani și poate fi reinnoit atâta timp cât proprietatea este păstrată; nu exist ă obligativitate de ședere, făcând programul atractiv pentru investitori internaționali.

Portugalia. Programul portughez a atras peste 7,3 miliarde euro de la lansarea sa în 2012, însă peste 90 % din investiții au fost în imobiliare, contribuind la creșterea preturilor și la o criză a locuințelor. În 2024, Portugalia a eliminat achizițiile imobiliare și depozitele bancare din program, păstrând doar investițiile în fonduri și donatii, această reformă reflectând cerințele UE de a orienta capitalul către sectoare productive și de a preveni specula imobiliară.

Spania a lansat programul de viz ă pentru investitori în 2013, solicitând minimum 500.000 euro pentru achiziții imobiliare. Până în 2022, a emis aproximativ 5.000 de permise, dar peste 94 % din investiții au vizat sectorul imobiliar. În 2024- 2025, guvernul spaniol a decis să închidă programul din cauza impactului asupra accesibilității locuintelor și a presiunii exercitate de Comisia Europeană, devenind un exemplu de corecție legislativă atunci când efectele sociale devin negative.

Ungaria a operat un program de obligațiuni guvernamentale între 2013-2017. În 2024 a lansat un nou „Guest Investor Program", care prevede o rezidență valabilă 10 ani pentru cei care investesc 250.000 euro într-un fond imobiliar sau 500.000 euro în proprietăți; o opșiune de donatie de 1 milion euro către instituții publice va fi disponibilă ulterior. Beneficiarii nu sunt obligați să locuiască în Ungaria, iar investiția trebuie mențșinută 5 ani.

Bulgaria a abrogat schema de cetățenie contra investiții în 2022, dar a introdus un program de rezidență permanentă prin investiții în 2024, solicitând 512.000 euro investiți într-un fond de investiții înregistrat local. Investitorii obțin direct rezidență permanentă și pot aplica pentru cetășenie după 5 ani. Programul implică verificări ale provenienței fondurilor și ale reputației investitorilor, realizate de Agenda Bulgară de lnvestiții.

Italia oferă un „Investor Visa" valabilă 2 ani, reînnoibilă, pentru investiții în titluri de stat italiene (2 milioane euro), acțiuni la companii italiene (500 000 euro), start-up-uri inovatoare (250.000 euro) sau donații filantropice (1 milion euro). Programul pune accent pe investiții productive și filantropice, nu pe achiziții imobiliare, iar procedura este digitalizată și coordonată printr-un comitet inter-instituțional

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
digi24.ro
image
Un român s-a furișat în Muzeul Drents înainte de furtul Coifului de la Coțofenești. Legături cu o bandă de hoți de artă
stirileprotv.ro
image
Un bărbat deține cel mai lung nume din lume. Povestea din spatele celor 2.253 de cuvinte întinse pe 7 pagini pe certificatul de naștere
gandul.ro
image
Europa se reînarmează. UE lansează o amplă reformă a apărării în contextul amenințărilor Rusiei
mediafax.ro
image
A ratat calificarea la Mondial și e pe făraș de la FCSB! Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv
fanatik.ro
image
Se pensionează la 48 de ani și vrea să lucreze în privat. Cine este Mihail Udroiu, judecătorul care a respins arestările din dosarul Nordis
libertatea.ro
image
Mel Gibson a început filmările la „Învierea lui Hristos”, continuarea pentru „Patimile lui Hristos”, din 2004, cu Maia Morgenstern
digi24.ro
image
„Domnule Băluță, patinoarul nu e frigider!” Spectatorii, cu căciuli și mănuși la meci, ieșeau afară ca să se încălzească
gsp.ro
image
Un angajat și-a luat inima în dinți și s-a dus în biroul milionarului: ”Pot să încep o relație cu fiica dumneavoastră?”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Momentul în care o mamă e lovită mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii. Șoferul accelerează înainte de trecerea de pietoni
antena3.ro
image
Raport devastator al Consiliului Europei: Tratament inuman și degradant în spitalele de psihiatrie din România
observatornews.ro
image
Adio, țigări cu filtru și electronice! Veste dură pentru fumătorii români
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Suma maximă pe care o mai poţi plăti cu bani lichizi. Plata cash, limitată
playtech.ro
image
Cine este deținutul-hacker care a reușit să spargă baza de date a penitenciarelor? ”Face parte din mafia italiană cibernetică”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a primit pe stradă Noul Testament și după câteva secunde a făcut un gest neașteptat
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Noi reguli pentru şoferi. MAI propune modificări majore la Codul Rutier
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Vlăduța Lupău, declarații despre al treilea COPIL! Artista le-a arătat fanilor imagini cu burtica ei! Ea și Adi Rus mai au doi băieței, pe Iair și pe Isaia!
romaniatv.net
image
Adio carne de porc, chiar de Crăciun! ANSVSA face anunțul îngrijorător
mediaflux.ro
image
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Zodii care pot regreta deciziile financiare luate în grabă: horoscop egiptean pentru 14 octombrie 2025
actualitate.net
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust
click.ro
image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
click.ro
image
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
click.ro
Kate și William în vizită la Long Meadow Cider, au savurat mere, Profimedia (5) jpg
Ce plăcintă specială au pregătit Kate și William. Avem rețeta pentru care viitorii monarhi și-au suflecat mânecile în bucătărie
okmagazine.ro
Jennifer Aniston sursa foto Profimedia jpg
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu (© „Fototeca online a comunismului românesc”)
Corupția în justiția comunistă din anii `80
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust

OK! Magazine

image
Kate are ceva ce Meghan nu poate copia niciodată: aerul de prințesă Disney. Momentele în care te întrebi dacă-i vis sau realitate

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”