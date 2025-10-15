România lansează Programul Golden Visa, asemănător celui lansat recent în SUA de Donald Trump

Un proiect de lege al actualilor guvernanți introduce Programul de Rezidență prin Investiție, respectiv Programul ”Golden Visa", care oferă cetățenilor din state terțe (care nu sunt membre UE sau ale Spațiului Economic European) un permis de ședere temporară pe o perioadă de 5 ani, reînnoibil, în schimbul unei investiții minime de 400.000 euro în România.

Inițiativa românilor vine după ce Donald Trump a lansat oficial "gold card", o viză permanentă pentru Statele Unite după modelul green card, vândută cu 5 milioane de dolari, anunțând că o listă de așteptare a fost deja deschisă, potrivit Profit.

Proiectul românesc lansat acum prevede doar o viză de rezidență, care dă însă posibilitatea de a solicita cetățenia română după 5 ani.

Investițiile eligibile includ pentru Golden Visa sunt: achiziția de titluri de stat românești (minimum 400.000 euro) cu scadență de cel puțin 5 ani; achiziția de proprietăți imobiliare în valoare de minimum 400.000 euro, menținute cel puțin 5 ani; investiții in fonduri de investiții autorizate de ASF în cuantum de minimum 400.000 euro; achiziția de acțiuni la companii românești listate la bursă în valoare de minimum 400.000 euro.

Aplicanții trebuie să dovedească legalitatea fondurilor, să nu figureze pe liste de sancțiuni și să nu reprezinte risc de securitate.

Programe similare în alte țări UE

Grecia a introdus programul Golden Visa în 2013. Până în 2024 a emis peste 9.000 de permise pentru investitori principali și a atras peste 2,6 miliarde euro în investitii. Programul a fost inițial bazat pe achiziția de proprietăți de minimum 250.000 euro, însă Guvernul elen a majorat treptat pragurile la 400-800.000 euro în zonele aglomerate pentru a tempera creșterea prețurilor la locuinte. Permisul este valabil 5 ani și poate fi reinnoit atâta timp cât proprietatea este păstrată; nu exist ă obligativitate de ședere, făcând programul atractiv pentru investitori internaționali.

Portugalia. Programul portughez a atras peste 7,3 miliarde euro de la lansarea sa în 2012, însă peste 90 % din investiții au fost în imobiliare, contribuind la creșterea preturilor și la o criză a locuințelor. În 2024, Portugalia a eliminat achizițiile imobiliare și depozitele bancare din program, păstrând doar investițiile în fonduri și donatii, această reformă reflectând cerințele UE de a orienta capitalul către sectoare productive și de a preveni specula imobiliară.

Spania a lansat programul de viz ă pentru investitori în 2013, solicitând minimum 500.000 euro pentru achiziții imobiliare. Până în 2022, a emis aproximativ 5.000 de permise, dar peste 94 % din investiții au vizat sectorul imobiliar. În 2024- 2025, guvernul spaniol a decis să închidă programul din cauza impactului asupra accesibilității locuintelor și a presiunii exercitate de Comisia Europeană, devenind un exemplu de corecție legislativă atunci când efectele sociale devin negative.

Ungaria a operat un program de obligațiuni guvernamentale între 2013-2017. În 2024 a lansat un nou „Guest Investor Program", care prevede o rezidență valabilă 10 ani pentru cei care investesc 250.000 euro într-un fond imobiliar sau 500.000 euro în proprietăți; o opșiune de donatie de 1 milion euro către instituții publice va fi disponibilă ulterior. Beneficiarii nu sunt obligați să locuiască în Ungaria, iar investiția trebuie mențșinută 5 ani.

Bulgaria a abrogat schema de cetățenie contra investiții în 2022, dar a introdus un program de rezidență permanentă prin investiții în 2024, solicitând 512.000 euro investiți într-un fond de investiții înregistrat local. Investitorii obțin direct rezidență permanentă și pot aplica pentru cetășenie după 5 ani. Programul implică verificări ale provenienței fondurilor și ale reputației investitorilor, realizate de Agenda Bulgară de lnvestiții.

Italia oferă un „Investor Visa" valabilă 2 ani, reînnoibilă, pentru investiții în titluri de stat italiene (2 milioane euro), acțiuni la companii italiene (500 000 euro), start-up-uri inovatoare (250.000 euro) sau donații filantropice (1 milion euro). Programul pune accent pe investiții productive și filantropice, nu pe achiziții imobiliare, iar procedura este digitalizată și coordonată printr-un comitet inter-instituțional