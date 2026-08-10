Alexandru Nazare: „Decizia Moody’s a fost bine primită de piețe. Primele semnale de scădere a dobânzilor”

Piețele internaționale și investitorii au reacționat după ce agenția Moody’s a reconfirmat ratingul României, a anunțat, luni seară, ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare.

„Am primit cu toții o ştire importantă la finalul săptămânii trecute, când agenția Moody’s a reconfirmat ratingul României, menținând țara noastră în categoria recomandată investițiilor”, a transmis Alexandru Nazare, care a anunțat totodată și „primele semnale de scădere a dobânzilor statului”.

Potrivit acestuia, piețele au rămas prudente în ceea ce privește țara noastră, înaintea anunțului.

„În timp ce randamentele obligațiunilor pe 10 ani din alte țări din regiune scădeau cu aproximativ 10–20 de puncte de bază, România a fost o excepție, investitorii așteptând decizia Moody’s. După publicarea deciziei însă, reacția piețelor a fost una favorabilă. Astăzi, 10 august, randamentele titlurilor de stat românești, atât cele emise pe piața interna cat si pe piețele externe au scăzut semnificativ față de închiderea de vineri (intre 4-11 puncte de baza in funcție de maturitate)”, adaugă el.

Un alt semnal pozitiv, spune ministrul, a venit de la licitația de titluri de stat de astăzi, unde investitorii au vrut să cumpere de 2,6 ori mai multe titluri decât suma pe care Ministerul Finanțelor intenționa să o împrumute, fiind depuse oferte de 1,79 miliarde de lei, față de cele 700 de milioane de lei anunțate inițial.

„Cererea ridicată arată un interes crescut al investitorilor pentru titlurile de stat românești. Mai mult, ordinele investitorilor au venit la randamente competitive, sub nivelurile de pe piața secundară, ceea ce a permis Ministerului Finanțelor să adjudece 809,25 milioane de lei, la același nivel de randament”, mai spune Nazare.

El precizează că toate aceste lucruri arată că decizia Moody’s a fost „bine primită atât de investitorii de pe piața internă, cât și de cei internaționali”.

„Este o reacție pozitivă a piețelor și un semnal important privind încrederea investitorilor în capacitatea României de a se finanța. România merită toată încrederea noastră. Cu echilibru şi responsabilitate sunt convins că vom putea nu doar menține calificativul actual, ci reveni la perspectiva «stabilă»”, conchide Nazare.

Anunțul vine după ce Moody’s a menținut ratingul de țară la Baa3, ultima treaptă din categoria investment grade. Potrivit Nasdaq, Baa3 este cel mai mic rating acordat de Moody’s pentru obligațiile corporative considerate investiții sigure. Titlurile cu acest rating prezintă un risc moderat de neplată, dar sunt încă considerate investiții de nivel mediu.

Săptămâna trecută, pe 31 iulie, agenția de evaluare financiară Fitch Ratings a confirmat ratingul de țară al României la nivelul BBB-, ultima treaptă recomandată pentru investiții, menținând însă perspectiva negativă. Fitch are o scară de evaluare de la AAA (cel mai bun) și până la D (stat aflat în faliment).