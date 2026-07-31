Alexandru Nazare: „România rămâne în categoria recomandată investiţiilor - un nou test trecut la limită. Rezultatul Fitch ne oferă timp, nu confort”

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a salutat reconfirmarea ratingului suveran al României de către agenția Fitch și a afirmat că menținerea țării în categoria recomandată investițiilor a fost obținută într-un context dificil, după un efort susținut al instituțiilor financiare ale statului.

„România rămâne în categoria recomandată investiţiilor - un nou test trecut la limită. România rămâne atent monitorizată de agenţiile de rating - orice derapaj poate veni cu sancţiuni severe în perioada următoare. Menţinerea ratingului Fitch a venit într-un context foarte dificil şi cu o marjă minimă de siguranţă. În spatele acestui rezultat a fost un efort instituţional excepţional, dus până în ultimul moment, de echipa Ministerului Finanţelor, în coordonare cu Banca Naţională a României, care au documentat şi susţinut cu date solide fiecare argument pentru menţinerea calificativului de investiţii. A contat, de asemenea, şi responsabilitatea liderilor partidelor politice şi grupurilor parlamentare care, în ultima săptămână, au reuşit să ajungă la consens pe proiectele legislative de care depind fondurile europene din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă”, a scris Nazare pe Facebook.

Potrivit ministrului, evoluția finanțelor publice a contribuit la decizia Fitch, în condițiile în care deficitul cash s-a redus semnificativ în prima jumătate a anului, iar agenția estimează pentru 2026 un deficit de 5,9% din PIB, sub ținta de 6% asumată de Guvern.

Instabilitatea politică, principalul semnal de alarmă

Nazare a atras atenția că, în evaluarea investitorilor și a agențiilor de rating, situația politică a devenit elementul cel mai sensibil.

„Apartenenţa la UE, accesul la fonduri şi finanţări europene şi indicatorii de guvernanţă superiori statelor comparabile susţin, de asemenea, ratingul ţării. În acest moment, elementul cel mai sensibil, aflat în atenţia pieţelor internaţionale, rămâne situaţia politică. Agenţiile evaluează stabilitatea, capacitatea de formare a unui guvern funcţional şi continuitatea politicilor fiscal-bugetare drept garanţie de seriozitate a României. Fitch avertizează direct în raportul publicat azi că un blocaj politic prelungit poate împiedica aplicarea măsurilor, poate întârzia reformele din PNRR şi poate pune ratingul sub presiune. De aceea, România trebuie să transmită un semnal credibil de stabilitate politică: o majoritate funcţională, continuitatea reformelor, respectarea traiectoriei de reducere a deficitului şi oprirea iniţiativelor cu impact bugetar pentru care nu există surse reale de finanţare. Este o condiţie pentru protejarea costurilor de finanţare, a investiţiilor şi a economiei României”, a transmis ministrul Finanțelor.

„Rezultatul Fitch ne oferă timp, nu confort”

Șeful Finanțelor a amintit că urmează și evaluarea agenției Moody’s, care menține în prezent România la ultima treaptă recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă.

„Şi Moody's urmăreşte riguros, în mod explicit, efectele instabilităţii politice asupra finanţelor publice, instituţiilor şi capacităţii de guvernare. Rezultatul Fitch ne oferă timp, nu confort. Trebuie să demonstrăm foarte rapid că România poate avea coerenţă în decizii şi capacitatea de a continua corecţia fiscală şi reformele începute”, a explicat Alexandru Nazare.

Amintim că Fitch a reconfirmat vineri ratingul suveran al României la nivelul BBB-, păstrând însă perspectiva negativă, pe fondul deficitului bugetar ridicat, al creșterii datoriei publice și al incertitudinilor politice. Agenția avertizează că un blocaj politic prelungit ar putea afecta implementarea reformelor și stabilizarea finanțelor publice.