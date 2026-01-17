România şi SUA analizează noi oportunităţi de investiţii şi cooperare economică

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a discutat cu Charge d'Affaires al Ambasadei SUA la Bucureşti, Michael L. Dickerson, despre extinderea investiţiilor bilaterale, crearea de locuri de muncă şi consolidarea infrastructurii economice, a anunţat, sâmbătă, oficialul.

„M-am bucurat de o discuţie foarte aplicată cu domnul Michael L. Dickerson, Charge d'Affaires al Ambasadei Statelor Unite la Bucureşti, despre extinderea comerţului şi a investiţiilor dintre România şi SUA. Parteneriatul strategic cu Statele Unite este un atu major pentru România, iar obiectivul nostru este clar: să extindem investiţiile concrete, locurile de muncă şi infrastructura economică solidă", a scris ministrul pe reţeaua de socializare.

Potrivit acestuia, în cadrul întâlnirii s-a discutat despre „paşii necesari pentru îmbunătăţirea climatului investiţional din România, despre consolidarea cooperării în domenii strategice, precum şi despre folosirea noilor tehnologii pentru eficientizarea şi debirocratizarea statului".

Întâlnirea ministrului Economiei survine celei de luni dintre ministrului Apărării, Radu Miruţă, și însărcinatul pentru afaceri al SUA la Bucureşti, Michael Dickerson, care au discutat despre subiecte de interes strategic, cu accent pe situaţia de securitate regională şi cooperarea privind achiziţiile pentru Apărare.

Potrivit MApN, în cadrul întâlnirii au fost abordate subiecte de interes strategic pentru ambele părţi, cu accent pe situaţia de securitate regională, stadiul cooperării bilaterale în domeniul achiziţiilor pentru apărare şi oportunităţile pentru dezvoltări ulterioare, ca necesitate a adaptării constante la actualele şi viitoarele provocări de securitate.

La întâlnirea de lucru au partipat și lideri ai forțelor armate, respectiv ale Forțelor Aeriene SUA și șeful Statului Major al Apărării din România, generalul Gheorghiță Vlad

„Întâlnirea cu dl. Michael L. Dickerson, însărcinatul cu afaceri al SUA, a fost o reconfirmare a legăturii solide dintre România și SUA, partenerul nostru strategic. Am discutat deschis despre securitatea regională, cooperarea în domeniul apărării și pașii concreți pentru a ne adapta împreună noilor provocări. România rămâne un partener activ și de încredere în NATO, investește așa cum și-a asumat pentru modernizarea Armatei și colaborează strâns cu forțele aliate. Sprijinul constant al SUA în această direcție este esențial. Iar angajamentul nostru comun e clar: securitate, stabilitate și un parteneriat strategic care produce rezultate reale”, a transmis Radu Miruță.