Grindeanu, după discuțiile de la Ambasada SUA la București: „O fereastră de oportunitate să includă din nou România în Visa Waiver”

Deputatul PSD Sorin Grindeanu a purtat joi, 14 august, discuții punctuale cu Michael Dickerson, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la București, pe teme de interes strategic pentru România, ca pilon de stabilitate la Marea Neagră și în cadrul Flancului Estic al NATO.

„Suntem interesați, în primul rând, de consolidarea prezenței militare americane în România, dar și de creșterea relevanței României în noul context geopolitic având în vedere întâlnirea de mâine, din Alaska, dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin”, a scris Grindeanu, după întâlnire, într-o postare pe Facebook.

Grindeanu a afirmat că, dincolo de rolul de factor de stabilitate în regiune, „România trebuie să devină și un actor important în industria de apărare europeană”.

„Există o fereastră de oportunitate” în privința Programului Visa Waiver”

Grindeanu a făcut referire și la Programul Visa Waiver.

„Pentru România un subiect important în plan bilateral îl reprezintă și Programul Visa Waiver”, a mai spus social-democratul.



„Consider că există o fereastră de oportunitate pentru ca SUA să revină asupra deciziei și să includă din nou România în acest program. Un pas în această direcție ar însemna inclusiv o confirmare a creșterii relevanței României în noua configurație geostrategică.

Amintim că, în luna mai a acestui an, România a fost exclusă din programul de scutire de vize al SUA din cauza anulării alegerilor prezidențiale care ar fi trebuit să aibă loc pe 8 decembrie, potrivit unui document intern al administrației Trump.

Politologul Radu Carp explica, atunci, că România a decontat în dosarul Visa Waiver nepăsarea și incompetența propriilor politicieni, dar și ostilitatea unei părți a administrației Trump. A fost un concurs de împrejurări complet nefavorabil, dar cel mai mult ar fi contat, așa cum lasă de înțeles Carp, lipsa oricărei comunicări între București și Washington