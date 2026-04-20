Nicușor Dan a discutat cu Dragoș Pîslaru despre stadiul reformelor PNRR: „Am încredere că toate partidele pro-europene vor fi responsabile”

Președintele Nicușor Dan a transmis luni, 20 aprilie, că a discutat cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, despre stadiul reformelor și investițiilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Șeful statului a subliniat că, indiferent de ce se întâmplă în zona politică, administrația trebuie să lucreze pentru ca România să nu piardă banii europeni.

„Am trecut astăzi în revistă, împreună cu ministrul Dragoș Pâslaru, stadiul implementării reformelor din PNRR și al investițiilor care trebuie duse la bun sfârșit.

Mai avem încă foarte multe de făcut ca să ne asigurăm că până la finalul lunii august terminăm totul cu bine, de la proiecte mari de infrastructură și spitale la reforme complicate, dar mult așteptate în energie, salarizare publică, justiție, guvernanță corporativă și altele”, a precizat acesta.

Nicușor Dan a adăugat că este esențial ca indiferent de tensiunile politice, „administrația să lucreze pentru ca România să primească banii pe care îi mai are de încasat până la finalul acestui program.”

„Avem consens ca toate legile, actele normative care mai sunt necesare să fie adoptate și am încredere că toate partidele pro-europene vor fi responsabile cu acest program.

Aceste proiecte sunt despre prosperitatea și securitatea țării noastre și interesează toți cetățenii în egală măsură indiferent de preferințele lor electorale”, a spus șeful statui.

Cu o zi înainte, Dragos Pîslaru transmitea că România se află într-un moment decisiv pentru dezvoltarea sa, fiind necesară atragerea a 10 miliarde de euro prin PNRR până la termenul limită de 31 august 2026.

„10 miliarde de Euro. Asta e suma pe care trebuie s-o aducem în ţară prin proiectele PNRR cu termen 31 august 2026. Bani care ne așteaptă doar pe noi. Bani puși deoparte doar pentru România. Pentru aceste 10 miliarde nu concurăm cu nicio altă țară din UE. Singurii cu care concurăm suntem noi înșine”, a transmis ministrul, duminică, într-o postare pe Facebook.