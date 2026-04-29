Criza facturilor neplătite lovește economia: domeniile cele mai afectate

Anul 2026 se anunță a fi un adevărat test de supraviețuire pentru mediul de afaceri autohton. După o perioadă în care insolvențele corporative au explodat la nivel global, cu o creștere medie estimată la 19%, companiile din România se confruntă acum cu un risc uriaș de neplată, arată o analiză.

Potrivit experților în reorganizarea companiilor aflate în dificultate, contextul macroeconomic este din ce în ce mai complicat. Tensiunile geopolitice, inflația persistentă și costurile ridicate pe lanțurile de aprovizionare au redus drastic rezervele de numerar ale multor antreprenori. În România, această vulnerabilitate este accentuată direct de practicile comerciale riscante, unde plata întârziată a devenit o regulă nescrisă a pieței.

Statisticile subliniază o realitate extrem de dură pentru afacerile de la noi. Datele Sierra Quadrant indică faptul că peste patru din zece facturi emise între partenerii de afaceri sunt plătite cu întârziere. Mai mult, termenul mediu de încasare a depășit pragul critic de 46 de zile. Există numeroase cazuri raportate în care banii intră în conturile furnizorilor abia după 60 de zile.

„Acesta nu este un simplu decalaj temporar, ci indică o problemă structurală gravă care nu se va rezolva de la sine. Dificultățile de lichiditate ale unui debitor pot fi trădate și de o rată ridicată a angajamentelor de plată neonorate sau amânate repetat. De asemenea, trecerea bruscă de la achitarea integrală a facturilor la plăți parțiale și fragmentate arată clar că fondurile clientului s-au epuizat”, arată analiza Sierra Quadrant.

Experții avertizează, totodată, asupra creșterii disputelor comerciale artificiale, în care reclamațiile subite privind calitatea mărfii sunt folosite exclusiv ca pretext pentru amânarea plăților.

Mai mult, anomaliile în volumul comenzilor, fie că vorbim de scăderi bruște, fie de comenzi neobișnuit de mari făcute pe credit înaintea unei posibile prăbușiri, completează tabloul unui risc iminent. Companiile care reușesc să coreleze toți acești indicatori interni cu date externe despre parteneri capătă un avantaj competitiv uriaș.

,,Această presiune uriașă pe fluxul de numerar este dublată de o altă vulnerabilitate structurală. Aproape 52% din vânzările din sectorul B2B autohton se realizează pe baza creditului comercial. Deși această practică le oferă clienților flexibilitatea de care au nevoie, ea expune direct furnizorii la șocurile de lichiditate și la un risc de credit major”, afirmă Ovidiu Neacșu, partener coordonator Sierra Quadrant.

Va aduce 2026 un colaps pentru firmele mici și mijlocii?

Cifrele nu oferă prea multe motive de optimism. Numai în primul trimestru, peste 1.600 de societăți românești au intrat în incapacitate de plată. Acestea au lăsat în urmă datorii colosale, de aproape 2,74 miliarde de lei, afectând locurile de muncă a peste 7.000 de angajați.

Potrivit experților, adevăratul test de supraviețuire pentru o companie nu este emiterea facturii, ci încasarea banilor.

Într-un mediu economic tot mai volatil, vulnerabilitatea afacerilor din România se construiește periculos la intersecția a trei factori majori. Este vorba despre dependența tot mai mare de costurile logistice și energetice, termenele de încasare care se întind la nesfârșit și marjele de profit prea subțiri pentru a mai absorbi șocurile de preț. Atunci când aceste elemente se suprapun, riscul de creditare explodează, aducând companiile pe marginea prăpastiei.

Sectoarele care navighează pe o gheață subțire

O privire atentă asupra ecosistemului de afaceri autohton scoate la iveală câteva ramuri economice expuse masiv. Industria de transport și logistică, de exemplu, operează cu marje de profit structurale minime. În acest domeniu, o simplă creștere de 15 sau 20 de procente a prețului combustibilului ori a asigurărilor poate transforma un operator profitabil într-unul cu un flux de numerar negativ în doar câteva luni.

„Situația nu este cu mult mai roz nici în domeniul construcțiilor și al proiectelor cu decontare etapizată. Specificul acestor contracte atrage după sine un ciclu lung de rotație a banilor, unde termenul mediu de încasare a facturilor a depășit deja pragul critic de 60 de zile. Aici, o singură întârziere la plată declanșează un efect de domino devastator pe întregul lanț de furnizori”, spun experții.

Pe lista industriilor vulnerabile se află și sectoarele prelucrătoare energointensive precum metalurgia și chimia, puternic lovite de volatilitatea tarifelor la energie.

Același stres se resimte și în retailul non-alimentar, care suferă sub dubla presiune a creșterii costurilor operaționale și a încetinirii ritmului de vânzare a stocurilor. La polul opus, sectoare precum cel farmaceutic, alimentar și de utilități beneficiază de o cerere constantă și arată o reziliență mult mai mare, deși riscurile din lanțul de aprovizionare necesită o monitorizare atentă.

Potrivit analizei Sierra Quadrant, managerii financiari trebuie să renunțe la iluzia siguranței oferite de un bilanț contabil aparent curat. Aceste documente reflectă o realitate financiară veche de șase până la douăsprezece luni, o întârziere care poate fi fatală pe o piață instabilă. Adevărata sănătate a unui partener de afaceri se citește în indicatorii operaționali în timp real.

Sfârșitul epocii „vânzărilor cu orice preț”

Salvarea companiilor stă în construirea unui sistem matur de management al riscului. Totul pornește de la principiul de bază că o tranzacție este cu adevărat finalizată doar în momentul în care banii au intrat efectiv în cont, nu atunci când marfa a plecat din depozit.

„Fără măsuri clare de protecție a afacerilor, acest trend periculos de neplată se va adânci inevitabil în cursul acestui an”, arată analiza.

Experții Sierra Quadrant le recomandă managerilor să renunțe la abordările pur reactive și să înceapă să anticipeze provocările.

„Monitorizarea constantă a bonității clienților noi, dar și a celor tradiționali, a devenit vitală. Totodată, utilizarea unor instrumente financiare sigure, cum ar fi asigurarea de credit comercial, ajută la transferul riscului și asigură supraviețuirea companiei atunci când un partener intră în incapacitate de plată”, afirmă Ovidiu Neacșu.