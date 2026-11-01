 România, promovată la BBC World News cu sprijinul lui Charlie Ottley. Trei spoturi în noiembrie | adevarul.ro
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Video România, promovată la BBC World News cu sprijinul lui Charlie Ottley. Trei spoturi în noiembrie

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Trei spoturi de promovare a României vor fi difuzate pe BBC World News în perioada 1-29 noiembrie, în cadrul unei campanii derulate de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), în colaborare cu producătorul britanic Charlie Ottley.

Spoturile prezintă peisajele, natura şi oportunitățile de ecoturism şi aventură, dar şi atracțiile naturale şi culturale ale Transilvaniei pornind de la mitul lui Dracula.

„Trei spoturi de promovare a României vor fi difuzate pe BBC World News în perioada 01-29 noiembrie 2026, în cadrul unei campanii derulate de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), în colaborare cu producătorul britanic Charlie Ottley. Materialele, cu o durată de câte 60 de secunde, prezintă oferta turistică a țării prin imagini dedicate naturii, aventurii, patrimoniului cultural şi identității locale. În total, sunt programate 20 de difuzări”, precizează Ministerul Economiei.

„România are resurse turistice care îi pot asigura o poziţie distinctă pe piaţa europeană, de la Delta Dunării şi biodiversitatea sa până la patrimoniul cultural şi oferta balneară. Trebuie să le promovăm mai bine pe piețele internaționale, dar şi să susţinem dezvoltarea lor prin investiții. Campania difuzată pe BBC World News cuprinde trei spoturi care prezintă o parte din această diversitate. Unul dintre ele valorifică legenda lui Dracula, a cărei notorietate internaţională reprezintă un element de atractivitate, cu atât mai mult cu cât spotul este difuzat în perioada de Halloween. Important este ca turiştii să descopere că România înseamnă mult mai mult decât această legendă, că are destinaţii şi experienţe turistice care merită explorate în toate anotimpurile şi pentru care să îşi dorească să revină”, a declarat Daniel Zamfir, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului.

Cele trei spoturi au concepte distincte. „Wild Romania” prezintă peisajele, natura şi oportunităţile de ecoturism şi aventură, „Sounds Like Romania” surprinde ţara prin intermediul sunetelor sale naturale, iar „Romania, So Much More Than Dracula!” propune o abordare diferită a mitului lui Dracula, aducând în prim-plan atracţiile naturale şi culturale ale Transilvaniei.

În urma demersurilor lui Charlie Ottley, acest ultim spot a beneficiat de două zile suplimentare de difuzare, pe 30 şi 31 octombrie, inclusiv în ziua de Halloween, înaintea debutului oficial al campaniei”, precizează Ministerul Econoiei.

Prin difuzarea spoturilor pe BBC World News, România beneficiază de expunere pe una dintre cele mai cunoscute platforme media internaţionale. Campania urmăreşte să aducă oferta turistică a ţării în atenţia unui public divers şi să prezinte România ca o destinaţie de călătorie care poate fi descoperită în toate cele patru anotimpuri, prin diversitatea peisajelor, a atracţiilor şi a experienţelor turistice.

În aceeaşi perioadă în care spoturile de promovare sunt difuzate pe BBC World News, România participă la Londra la World Travel Market (WTM), unul dintre cele mai influente evenimente internaţionale de turism şi o platformă globală de întâlnire pentru profesioniştii din industrie, care are loc între 3 şi 5 noiembrie.

Participarea României este organizată de MEDAT, în cadrul standului naţional urmând să fie prezenţi 35 de coexpozanţi. Delegaţia României va fi condusă de ministrul Daniel Zamfir.

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