România are cel mai mare preț mediu al energiei electrice din Europa. Curentul a ajuns la 31,09 eurocenți/kWh

România a înregistrat miercuri, 28 octombrie 2026, cel mai ridicat preț mediu zilnic al energiei electrice dintre cele 34 de piețe europene pentru care erau disponibile date complete. Prețul a ajuns la 31,09 eurocenți/kWh, peste nivelurile înregistrate în Bulgaria și Ungaria, potrivit datelor publicate de platforma de monitorizare a pieței energiei.

România are cel mai mare preţ al energiei electrice din Europa Foto: arhivă

Evoluția evidențiază presiunea de pe piața angro, unde diferențele dintre state sunt considerabile, iar costurile se schimbă în funcție de cerere, producție și condițiile de funcționare ale sistemelor energetice.

România, peste Bulgaria și Ungaria

Prețul mediu zilnic al energiei electrice din România a fost de 31,09 eurocenți/kWh în ziua de 28 octombrie. Bulgaria s-a situat pe locul următor, cu 30,51 eurocenți/kWh, iar Ungaria a înregistrat o medie de 30,33 eurocenți/kWh.

Prețurile au fost mai mici în alte piețe importante din Europa Centrală și de Vest. În Austria, media a fost de 27,16 eurocenți/kWh, în Germania de 24,92 eurocenți/kWh, iar în Franța de 25,27 eurocenți/kWh. În Spania, prețul mediu a ajuns la 19,75 eurocenți/kWh, în timp ce în Finlanda a fost de numai 0,85 eurocenți/kWh. Cea mai mică medie din tabelul analizat a fost înregistrată în zona suedeză SE1, unde prețul a coborât la 0,72 eurocenți/kWh.

Comparația se referă la prețurile de pe piața angro pentru ziua de livrare respectivă. Acestea nu reprezintă direct tarifele finale plătite de consumatori, deoarece facturile includ și costuri de transport și distribuție, taxe și TVA, în funcție de reglementări și de contractul încheiat cu furnizorul.

Diferențe mari între piețele europene

Datele pentru 28 octombrie arată o diferență semnificativă între România și piețele nordice, unde prețurile medii au fost mult mai mici. În Suedia și Finlanda, producția disponibilă și condițiile specifice ale piețelor regionale pot contribui la prețuri reduse în anumite intervale. În schimb, în sud-estul Europei, prețurile pot fi influențate de cerere, disponibilitatea producției, capacitatea de interconectare și fluxurile de energie dintre țări.

Prețurile de pe piața pentru ziua următoare sunt stabilite în funcție de cererea și oferta estimate pentru fiecare interval de livrare. Costurile combustibililor, producția hidro și eoliană, disponibilitatea centralelor și limitele rețelelor de transport pot influența rezultatul. Din acest motiv, clasamentul se poate schimba de la o zi la alta și nu trebuie interpretat ca o ierarhie permanentă a prețurilor din Europa.

Prețurile variază puternic și în interiorul aceleiași zile

În România, pentru 28 octombrie, prețul minim afișat a fost de 21,25 euro/MWh, iar cel maxim de 43,46 euro/MWh. Diferența dintre cele două valori arată variațiile care pot apărea de-a lungul zilei, pe măsură ce se modifică cererea și oferta de electricitate.

Aceste fluctuații sunt importante în special pentru companiile care cumpără energie în funcție de prețurile pieței și pentru consumatorii cu contracte dinamice, ale căror tarife urmăresc variațiile orare. În cazul gospodăriilor cu contracte la preț fix, schimbările de pe piața angro nu se reflectă automat și imediat în factură.

Ce înseamnă un preț angro ridicat

Un preț angro ridicat poate pune presiune asupra costurilor furnizorilor și ale companiilor care cumpără energie de pe piață. Efectul asupra facturilor depinde însă de contracte, de modul în care furnizorii își achiziționează energia și de celelalte componente ale prețului final.

Pentru firmele cu un consum mare de electricitate, scumpirea poate însemna costuri de producție mai ridicate și o competitivitate mai redusă față de companiile din țări cu energie mai ieftină. În cazul gospodăriilor, impactul depinde de tariful contractual și de cantitatea de energie consumată.

Datele din 28 octombrie plasează România pe primul loc în clasamentul prețurilor medii zilnice angro dintre cele 34 de piețe europene cu date complete. Este însă un rezultat valabil pentru ziua analizată, nu o dovadă că România are în permanență cel mai mare preț al energiei electrice din Europa și nici că acesta este automat cel mai mare tarif plătit de consumatorii casnici.