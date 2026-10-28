Republica Moldova se pregătește pentru o iarnă cu riscuri energetice. Miza aprovizionării din România

Autoritățile din Republica Moldova au aprobat noi măsuri pentru asigurarea aprovizionării cu energie electrică, gaze și carburanți în sezonul rece, pe fondul riscurilor din sectorul energetic și al nivelului scăzut al apei din Nistru.

Republica Moldova se pregătește pentru sezonul rece. Foto: Arhivă

Republica Moldova se află în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic începând cu 26 septembrie. Autoritățile spun că țara dispune în prezent de energie, carburanți și apă, însă riscurile de aprovizionare au crescut odată cu venirea sezonului rece.

Printre probleme se numără situația din Ucraina, de unde pot apărea dificultăți în sectorul energetic, dar și posibilitățile limitate de a importa energie electrică. Autoritățile urmăresc și situația de pe piețele de gaze și carburanți.

Republica Moldova se pregătește pentru sezonul rece

Guvernul a aprobat și un plan pentru sezonul de încălzire 2026-2027, care cuprinde 52 de măsuri. Acestea vizează aprovizionarea cu energie electrică, gaze naturale, energie termică și produse petroliere.

În ceea ce privește energia electrică, una dintre măsuri este creșterea posibilităților de alimentare din România. Autoritățile au prevăzut începerea exploatării comerciale a liniei de 400 kV Vulcănești-Chișinău până la sfârșitul lunii octombrie și creșterea capacității de transport a energiei la frontiera cu țara noastră.

Pentru gaze, autoritățile pun accent pe creșterea rezervelor și pe folosirea mai multor surse și a mai multor rute de aprovizionare. Până la 1 noiembrie, furnizorii trebuie să asigure stocuri echivalente cu 15% din consumul anual, în funcție de cota fiecăruia pe piață.

Planul prevede și verificarea infrastructurii energetice, a surselor de alimentare de rezervă și a stocurilor de combustibili. Sunt urmărite și stocurile de produse petroliere necesare pentru acoperirea consumului din țară.

Nivelul scăzut al apei din Nistru și Prut, o altă problemă

Autoritățile urmăresc și situația rezervelor de apă, după ce seceta a dus la debite foarte scăzute ale Nistrului și Prutului.

Nistrul și Prutul au un rol important în alimentarea cu apă a Republicii Moldova. Apa celor două râuri ajunge la populație și este folosită și pentru irigații, astfel că scăderea nivelului acestora poate crea probleme în perioadele de secetă.

Apa potabilă va fi asigurată cu prioritate populației și serviciilor esențiale, precum spitalele, școlile, instituțiile sociale și serviciile de urgență. În perioada stării de urgență a fost oprită și captarea apei din Nistru și Prut pentru irigații.

Centrul Național de Management al Crizelor va urmări evoluția situației, dar și aplicarea măsurilor.