Revoluție în businessul românesc: PFA-urile iau fața SRL-urilor. Ce se schimbă pe piață

Înmatriculările de persoane fizice autorizate (PFA) au ajuns la 40.800 în primele nouă luni din 2026, în creștere cu 23,9% față de aceeași perioadă a anului trecut. În schimb, au fost înființate 55.751 de societăți cu răspundere limitată (SRL), cu 24,5% mai puține, potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), prezentate de Adevărul Financiar.

Foto: arhivă Adevărul

În total, în perioada ianuarie-septembrie au fost înregistrate 100.975 de înmatriculări de persoane fizice și juridice, în scădere cu 8,9% față de primele nouă luni din 2025. Deși PFA-urile au câștigat teren, numărul SRL-urilor nou înființate a rămas mai mare.

Schimbările fiscale influențează alegerea formei juridice

Reprezentanții IMM România pun această evoluție pe seama modificărilor fiscale și a contextului economic general, potrivit sursei citate. Organizația semnalase încă din aprilie creșterea înmatriculărilor de PFA-uri și reducerea celor de SRL-uri în primul trimestru.

Printre schimbările fiscale prezentate în articol se numără reducerea plafonului de venituri pentru regimul microîntreprinderilor de la 250.000 de euro la 100.000 de euro, de la 1 ianuarie 2026. Tot de la începutul anului, cota impozitului pe dividende a crescut de la 10% la 16% pentru dividendele distribuite începând cu această dată. Depășirea plafonului pentru microîntreprinderi nu presupune închiderea firmei, ci trecerea la impozitul pe profit, potrivit regulilor fiscale descrise de sursă.

Administrare mai simplă, dar și limite pentru PFA

PFA-ul poate fi o opțiune pentru profesioniștii care lucrează individual, fără investiții mari sau planuri imediate de extindere. Articolul amintește însă că această formă de organizare permite cel mult cinci clase de activități CAEN și maximum trei angajați. În plus, dacă bunurile din patrimoniul de afectațiune nu acoperă datoriile, pot fi urmărite și celelalte bunuri ale titularului, în condițiile legii.

SRL-ul are, în schimb, patrimoniu propriu, distinct de cel al asociaților, și poate oferi o structură mai potrivită pentru afaceri cu investiții, angajați și planuri de dezvoltare. Această formă juridică presupune însă obligații contabile și administrative specifice, iar banii societății nu pot fi folosiți direct ca venituri personale ale asociaților.

Statisticile privind înmatriculările nu arată câte dintre noile entități devin efectiv active, ce venituri obțin sau cât timp funcționează. Creșterea numărului de PFA-uri nou înființate nu demonstrează, prin ea însăși, că firmele existente renunță în masă la forma de SRL.