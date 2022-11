Represiunile din China alungă afaceriștii chinezi. Unde s-a ascuns fondatorul Alibaba

Politica zero Covid a lui Xi Jinping, care a blocat activitățile economice, și represiunile de la Beijing inclusiv asupra oamenilor de afaceri chinezi, l-au făcut pe fondatorul Alibaba să se ascundă.

Jack Ma, fondatorul Alibaba și odată cel mai bogat lider de afaceri din China, locuiește în centrul Tokyo de aproape șase luni, pe fondul represiunii continue de la Beijing asupra sectorului tehnologic al țării și a celor mai puternici oameni de afaceri ai săi.

Şederea de luni de zile a lui Ma în Japonia cu familia sa a inclus stagii în izvoare termale şi staţiuni de schi din zona rurală din afara Tokyo şi excursii regulate în SUA şi Israel, potrivit unor persoane care cunosc direct unde se află, scrie Financial Times.

A acuzat băncile că au „mentalitate de amanet”

Ma a dispărut în mare măsură din viziunea publicului de când a criticat autoritățile de reglementare chineze în urmă cu doi ani, acuzând băncile de stat că au o „mentalitate de amanet” și cerând noi jucători îndrăzneți care ar putea acorda credite celor săraci cu garanții.

De atunci, ambele companii pe care le-a fondat, Ant și grupul de comerț electronic Alibaba, s-au confruntat cu o serie de obstacole de reglementare. Autoritățile de reglementare chineze au anulat oferta publică inițială de succes de 37 de miliarde de dolari a Ant și au amendat Alibaba cu 2,8 miliarde de dolari pentru abuzuri antitrust anul trecut.

Absența sa din China a coincis cu escaladarea controalelor zero-Covid ale președintelui Xi Jinping în acest an. Acest lucru a dus la o blocare dură a Shanghaiului și a deltei fluviului Yangtze din jur în aprilie și mai și a stârnit proteste la nivel național în ultimele zile. Ma are o casă în Hangzhou, un oraș de lângă Shanghai, unde are sediul Alibaba.

De la conflictul cu autoritățile chineze, Ma a fost văzut în diferite țări, inclusiv Spania și Țările de Jos. Petrecând mai puțin timp în casa lui din China înseamnă că miliardarul a evitat carantinele dure de Covid-19 impuse oricui intră în țară, precum și problemele politice spinoase care decurg din forța sa anterioară de a construi influență în sălile puterii țării.

Iese foarte puțin în public

Ma și-a păstrat un profil scăzut în timpul șederii sale la Tokyo, aducându-și bucătarul personal și Bodyguarzii cu el și menținând activitățile sale publice la minimum, au spus oamenii care cunosc direct unde se află.

Activitățile sale sociale se concentrează în jurul unui număr mic de cluburi de membri privați, unul cu sediul în inima cartierului elegant Ginza din Tokyo și altul în cartierul financiar Marunouchi, cu vedere la Palatul Imperial.

Clubul exclusivist din Ginza a devenit un centru social ocupat, dar discret, pentru chinezii bogați care fie s-au stabilit la Tokyo, fie sunt în vizite prelungite, potrivit membrilor.

Oamenii implicați în scena artei moderne din Japonia au spus că Ma a devenit un colecționar entuziast. Prieteni apropiați ai miliardarului din China au spus că a apelat la pictura în acuarelă pentru a-și petrece timpul după ce a fost forțat să se retragă din jet-setting-ul frenetic al vieții publice între întâlnirile cu oficiali de vârf din China și din întreaga lume.

Își extinde interesele de afaceri

Alții au spus că Ma și-a folosit timpul în Japonia pentru a-și extinde interesele de afaceri dincolo de tehnologiile de comerț electronic de bază ale Alibaba și Ant și în domeniul sustenabilității. El a predat în mare parte frâiele unei noi generații de lideri ai ambelor companii.

Locația lui Ma a făcut obiectul unor speculații intense cu fondatorul Alibaba, depistat anul trecut pe insula spaniolă Mallorca, potrivit rapoartelor presei locale. În iulie, Ma a vizitat, de asemenea, o universitate din Țările de Jos pentru a afla despre producția alimentară durabilă.

Activitățile de la programul de formare pentru executivi de elită a Universității Hupan pe care l-a înființat în urmă cu șapte ani s-au liniștit, de asemenea, după ce unii oficiali de rang înalt l-au văzut ca un mijloc pentru Ma de a-și extinde rețeaua.

Organizația sa de caritate, Fundația Jack Ma, unde Ma s-a angajat să-și dedice anii post-Alibaba, și-a redus publicitatea, după ani de donații la nivel mondial, cum ar fi distribuirea a milioane de măști de protecție la începutul pandemiei, l-a ajutat pe Ma să-și construiască marca.

Ultimul său tweet a fost în noiembrie 2020, exact în momentul în care declanșa acțiunea de reglementare a Beijingului împotriva companiilor de tehnologie și a antreprenorilor.

Cele șase luni ale lui Ma în Japonia au coincis cu o vânzare istorică de către SoftBank a acțiunilor sale pe termen lung în Alibaba, după ce grupul tehnologic japonez a suferit un impact puternic din cauza unei crize tehnologice globale la începutul acestui an.

Fundația Jack Ma și Ant nu au răspuns solicitărilor de comentarii cu privire la vizita sa la Tokyo.