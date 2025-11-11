Armata ucraineană s-a retras din cinci sate din regiunea Zaporojie, după confruntări violente cu trupele ruse

Armata ucraineană a anunțat, marți, 11 noiembrie, că s-a retras din cinci sate din regiunea Zaporojie, în sudul țării, după confruntări violente cu trupele ruse.

Luptele continuă la nord-est de orașul Huliaipole, în jurul localităților Iablukove, Rivnopilia și Sodolke, potrivit Grupului de Armată Sud. Ordinul de retragere a fost emis după ce „toate adăposturile și fortificațiile au fost practic distruse” în urma bombardamentelor de artilerie.

Observatorii militari au confirmat că armata rusă a reușit o străpungere pe această secțiune a frontului, iar Moscova susține că a cucerit mai multe poziții strategice, relatează agenția dpa, citată de Agerpres.

Ucraina rezistă invaziei ruse de peste trei ani și jumătate. În ultimele luni, forțele ucrainene s-au retras treptat în regiunile Harkov și Donețk, aflate sub presiune constantă din partea trupelor ruse.

Imagini tulburătoare, desprinse parcă dintr-un film apocaliptic, au surprins un convoi de militari ruși care avansează prin ceață deasă, în vehicule distruse, fără uși sau geamuri. Clipul, publicat de Kyiv Post, arată soldați ruși agățați de mașini ruginite și motociclete, înaintând pe un drum acoperit de resturi. Momentul poate fi văzut aici.