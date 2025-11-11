Furtuna solară catalogată drept „tsunami” se îndreaptă spre Pământ. Ar putea provoca întreruperi de curent marți seară

search
Publicat:

Astronomii avertizează că o furtună solară puternică va lovi Pământul marți, ca urmare a mai multor erupții solare și ejecții de masă coronală (CME) provenite de pe Soare. Fenomenul a fost descris drept un „tsunami solar”, iar una dintre erupții este considerată cea mai puternică din actualul ciclu solar, cu posibile efecte majore asupra sateliților, comunicațiilor și sistemelor electrice terestre.

O furtună solară puternică va lovi Pământul marți. FOTO: Shutterstock
O furtună solară puternică va lovi Pământul marți. FOTO: Shutterstock

Observatorii de vreme spațială au emis o alertă pentru un fenomen rar, denumit „CME canibal”, în care o ejecție solară rapidă o prinde și o „înghite” pe cea emisă anterior, amplificându-i forța, notează Express.co.uk.

Primul val, produs pe 9 noiembrie, ar fi atins ușor magnetosfera Pământului, provocând pene de semnal radio temporare în Europa și Africa. Următoarele explozii solare sunt așteptate să se unească înainte de impactul principal, prognozat între 11 și 12 noiembrie, care ar putea declanșa furtuni geomagnetice de nivel G3 (puternic) până la G4 (sever) — semnificativ mai intense decât estimările inițiale.

Posibile efecte: aurora boreală vizibilă în sudul Europei și perturbări tehnologice

Un asemenea eveniment ar putea face aurorele vizibile până în nordul Spaniei sau sudul SUA, dar și să provoace riscuri serioase pentru tehnologie. Sateliții pot suferi daune la panourile solare sau pot devia de pe orbită. Semnalele GPS și comunicațiile radio ar putea fi perturbate ore sau chiar zile. Rețelele electrice din zonele nordice, precum Scandinavia și Canada, se pregătesc pentru supratensiuni similare celor din celebrul eveniment din 2003.

Ce s-ar întâmpla în cazul unei furtuni de magnitudinea „Carrington Event”

Experții atrag atenția că, dacă activitatea solară s-ar intensifica până la nivelul furtunii din 1859 („Carrington Event”), consecințele pentru societatea modernă ar fi devastatoare:

pene de curent masive pe continente întregi, care ar putea dura săptămâni;

- blocarea comunicațiilor, GPS-ului și sateliților;

- pierderi economice de trilioane de dolari, potrivit estimărilor NASA.

Avertismentul specialiștilor

Într-un interviu acordat în 2019 publicației Express.co.uk, expertul britanic în vreme spațială Mike Willis, din cadrul Agenției Spațiale a Marii Britanii, avertiza că o furtună solară de asemenea magnitudine ar putea provoca pagube de peste 5 miliarde de lire sterline în doar câteva zile, afectând sateliții și rețeaua electrică națională.

„Astfel de evenimente extreme ar putea produce perturbări serioase dacă nu sunt anticipate și gestionate la timp. Cunoașterea momentului în care o furtună se apropie permite rețelelor electrice să ia măsuri de protecție”, spunea atunci Willis.

Deocamdată, specialiștii spun că riscul unui eveniment catastrofal este scăzut, însă intensitatea furtunii actuale ar putea face ca fenomenele luminoase și perturbările tehnologice să fie resimțite la scară globală în următoarele 24-48 de ore.

