Video Cum transformă un cult satanist adolescentele vulnerabile în victime ale terorii online: sunt manipulate să facă acte degradante, sub amenințarea fotografiilor compromițătoare

O investigație recentă dezvăluie amploarea unui grup extrem de secret, cunoscut sub numele de 764, care exploatează și abuzează adolescente online. Fetele sunt manipulate să facă acte degradante, sub amenințarea fotografiilor compromițătoare.

Grupul 764 funcționează în chatroom-uri criptate pe Telegram, Discord sau Wire, unde membrii – în mare parte adolescenți – aleg victime vulnerabile, le obțin imagini compromițătoare și le folosesc pentru a le controla și a le șantaja, potrivit Daily Mail.

„Mentalitatea de turmă este cheia. Adolescentele fac multe lucruri dacă știu că există fotografii compromițătoare care pot fi trimise profesorilor lor,” explică jurnalista Jo Palmer, care a urmărit procesul lui Cameron Finnigan, un membru britanic al grupului.

Victimele sunt forțate să se rănească sau să participe la ritualuri, iar umilirea publică face parte din tactica grupului. Alte videoclipuri descoperite de anchetatori arată acte sexuale sau violente, în timp ce martorii online urmăresc.

Cazul Cameron Finnigan

Cameron Finnigan, 19 ani, din West Sussex, a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru încurajarea sinuciderii, posesia unui manual de terorism și imagini indecente cu minori. El a încercat să transmită live acțiunile unei adolescente pentru grupul 764 și se lăuda apoi în chatroom-ul său.

Mama sa, identificată în investigație ca Sarah, povestește cum a aflat șocată despre activitățile fiului ei:

„Nu aveam nicio idee că, în timp ce se juca online, el era implicat în rău pur. Acum mă întreb mereu ce am fi putut face.”

Victimele, adolescente extrem de vulnerabile

O mamă din SUA, care a acceptat să vorbească anonim pentru jurnaliști sub numele Christina, a descris cum fiica ei de 14 ani, deja afectată psihologic și victimă a abuzului sexual, a fost ținută „ostatică” de membrii grupului.

Fata a fost convinsă să trimită fotografii compromițătoare și apoi să se rănească. Christina povestește: „Ei pur și simplu o doborau să simtă că fără ei nu este nimic. Fiica mea și-a ras capul la cererea lor.”

Pe parcursul abuzului, adolescenta și-a pierdut somnul și apetitul, iar mama ei descrie sentimentul de neputință:

„Ca mamă, m-am simțit singură. Eram speriată. Neajutorată și disperată.”

Un fenomen global extrem de periculos

Grupul 764 are membri în întreaga lume și a fost implicat în crime și sinucideri. FBI și Europol investighează acest fenomen, iar în Marea Britanie, NCA îl consideră „una dintre cele mai severe amenințări online”.

Specialiștii subliniază că grupul combină șantajul, exploatarea minorilor și extremismul violent într-un mod fără precedent, depășind categoriile obișnuite de criminalitate.

„Nu vorbim doar despre extremism marginal, ci despre adolescenți reali, familii reale și o amenințare care crește în dormitoarele lor,” avertizează Jo Palmer.

Experții recomandă vigilență în privința activității online a copiilor, discuții deschise despre riscurile internetului și atenție la semne precum izolare, automutilare sau schimbări bruște de comportament.