Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Imaginea de ansamblu a epavei remorcherului Astana a fost realizată. „Descărcarea petrolierului e necesară pentru aprovizionarea Petromidiei”

Midia Marine Terminal (MMT) a anunțat marți, 24 martie, că a finalizat o primă evaluare generală a poziției epavei navei scufundate în zona terminalului. În perioada următoare, compania va realiza o scanare detaliată a corpului navei, în colaborare cu un partener extern, utilizând echipamente specializate.

Compania a inițiat procedurile pentru descărcarea tancului petrolier. FOTO MMT

„Astăzi, Midia Marine Terminal a realizat o imagine de ansamblu a poziției epavei, urmând ca, în perioada următoare, să efectueze o scanare a corpului epavei împreună cu un partener extern, utilizând echipamente specializate. Compania lucrează pentru ranfluarea navei scufundate cât mai rapid posibil, prin colectarea datelor privind starea epavei, selectarea unei firme specializate și dezvoltarea soluțiilor tehnice necesare pentru recuperare”, se arată într-un comunicat al MTM.

Midia Marine Terminal precizează că se află în discuții avansate cu companii specializate, certificate și cu experiență dovedită în domeniu, din România și din străinătate, pentru implementarea soluției tehnice optime în cadrul acestei operațiuni complexe.

„Desemnarea și contractarea unei firme pentru ranfluarea navei scufundate vor fi realizate în cel mai scurt timp posibil”, se mai arată în comunicat.

„Descărcarea petrolierului este necesară pentru asigurarea aprovizionării Petromidiei”

Compania anunță  și că a inițiat procedurile necesare pentru descărcarea tancului petrolier, în urma aprobării primite din partea autorităților:

„În contextul menținerii stabilității pieței de carburanți, descărcarea petrolierului este necesară pentru asigurarea aprovizionării Petromidiei, cea mai mare rafinărie din România. MMT va comunica în mod constant orice element nou și adresează rugămintea ca informațiile să fie urmărite exclusiv prin canalele oficiale (www.midiamarineterminal.ro)”.

Amintim că remorcherul Astana s-a răsturnat pe 18 martie în zona portuară Midia, în timp ce acorda asistență unei nave.

Cinci membri ai echipajului se aflau la bord. Unul a fost recuperat și transportat la port, iar ceilalți patru sunt dați dispăruți. La fața locului au intervenit echipaje ARSVOM, scafandri și ISU „Dobrogea”, iar autoritățile au demarat operațiuni de căutare și salvare. 

Printre victime se numără și Sorin Tufan, fost fundaș dreapta la Farul Constanța și Steaua București. Sorin era fiul lui Marin Tufan, participant la Campionatul Mondial din 1970 (Mexic) și golgheterul all-time al „marinarilor”.  

Top articole

„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul
digi24.ro
image
Un bărbat care a vizitat 193 de țări susține că una i-a plăcut atât de mult încât și-a dat demisia și s-a mutat acolo
stirileprotv.ro
image
Cât costă un „muzeu vintage” pe Olx: Un aparat foto Kodak din 1972, o bancnotă din 1966 și o cutie de Amigo dinainte de 1989, printre „exponate”
gandul.ro
image
Ședința de Guvern pentru criza carburanților, amânată: Măsurile privind prețurile și exporturile întârzie
mediafax.ro
image
Urmărire ca-n filme pe șoselele din Argeș: focuri de armă, mașini lovite și o descoperire surprinzătoare. Cursa nebună a avut un final neașteptat
fanatik.ro
image
Patru tactici-cheie prin care Iranul poate forța retragerea SUA, chiar dacă nu poate câștiga războiul
libertatea.ro
image
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Interzis pentru români! Decizia radicală luată în Turcia: "Ne pare rău"
digisport.ro
image
Iranul a prezentat un set de cereri pentru încetarea războiului: Ce vor iranienii
stiripesurse.ro
image
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
antena3.ro
image
Când intră alocațiile pentru copii pe card în aprilie 2026. Ce trebuie să ştie părinţii
observatornews.ro
image
De asta l-a părăsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira?! 😲 'N-aș ierta NICIODATĂ infidelitatea și violența'
cancan.ro
image
Casa de Pensii schimbă din nou ziua în care virează pensiile pe card. Se întâmplă pentru prima oară...
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
prosport.ro
image
Actele și pașii esențiali pentru înmatricularea unei mașini din străinătate în România. Ghid complet pentru șoferi
playtech.ro
image
Lovitura pe care a dat-o CFR Cluj: și-a adus gratis jucător din Serie A! Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cristi Chivu a pierdut primul loc în Italia
digisport.ro
image
FOTO Descoperire colosală: Orașul pierdut al lui Alexandru cel Mare, scos la lumină după secole de mister
stiripesurse.ro
image
Stare de urgență în Republica Moldova! Decizia vine în urma atacurilor militare lansate de Rusia
kanald.ro
image
Guvernul pune frână scumpirilor la carburanți. Adaosul comercial, limitat prin OUG
wowbiz.ro
image
Fără cuvinte! Cum arată vila de 20 de milioane $ a Anastasiei Soare din Beverly Hills! Arată exact ca în filme. Luxul este la el acasă. Românca are vecini doar vedete! GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Soare în Berbec, evenimentul astrologic care schimbă radical viața a trei zodii. Cine sunt favoriții horoscopului
mediaflux.ro
image
FOTO „Sex înaintea partidelor? Mulți aleg altceva" » Fosta soție a unui fotbalist face dezvăluiri picante
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Iulia Albu o desființează pe soția președintelui Nicușor Dan: „Cine este Prima Doamnă? Mirabela Grădinaru? Dânsa nu este Prima Doamnă pentru că nu există așa ceva în România”
actualitate.net
image
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
click.ro
image
3 zodii care vor străluci începând cu 29 martie. Primesc vești excelente, atrag prosperitate, iubire și recunoaștere
click.ro
image
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
click.ro
Gwyneth Paltrow, GettyImages (7) jpg
Viața ei sexuală e bine condimentată, a creat lumânarea cu miros de vulvă! Focoasa vedetă e atât de stârnită de dorințe
okmagazine.ro
Jeremy Meeks foto Instagram jpg
„Infractorul sexy” a devenit model, după ce-a ieșit din închisoare: „Gardienii mă băteau din gelozie!”
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în fântâna castrului roman de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Descoperiri remarcabile în fântâna castrului roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
Motivul pentru care Irina Fodor nu va fi vizitată de familie la finalul sezonului „Asia Express” 2026: „Mi-a și spus că nu s-ar fi putut relaxa total”
image
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil

Îngrijorare maximă la Curtea norvegiană! Prințesa Mette-Marit are nevoie constant de oxigen și e conectată la un aparat

„Infractorul sexy” a devenit model, după ce-a ieșit din închisoare: „Gardienii mă băteau din gelozie!”

Acest obicei aparent inofensiv duce la pierderea memoriei, avertizează cercetătorii