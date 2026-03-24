Imaginea de ansamblu a epavei remorcherului Astana a fost realizată. „Descărcarea petrolierului e necesară pentru aprovizionarea Petromidiei”

Midia Marine Terminal (MMT) a anunțat marți, 24 martie, că a finalizat o primă evaluare generală a poziției epavei navei scufundate în zona terminalului. În perioada următoare, compania va realiza o scanare detaliată a corpului navei, în colaborare cu un partener extern, utilizând echipamente specializate.

„Astăzi, Midia Marine Terminal a realizat o imagine de ansamblu a poziției epavei, urmând ca, în perioada următoare, să efectueze o scanare a corpului epavei împreună cu un partener extern, utilizând echipamente specializate. Compania lucrează pentru ranfluarea navei scufundate cât mai rapid posibil, prin colectarea datelor privind starea epavei, selectarea unei firme specializate și dezvoltarea soluțiilor tehnice necesare pentru recuperare”, se arată într-un comunicat al MTM.

Midia Marine Terminal precizează că se află în discuții avansate cu companii specializate, certificate și cu experiență dovedită în domeniu, din România și din străinătate, pentru implementarea soluției tehnice optime în cadrul acestei operațiuni complexe.

„Desemnarea și contractarea unei firme pentru ranfluarea navei scufundate vor fi realizate în cel mai scurt timp posibil”, se mai arată în comunicat.

„Descărcarea petrolierului este necesară pentru asigurarea aprovizionării Petromidiei”

Compania anunță și că a inițiat procedurile necesare pentru descărcarea tancului petrolier, în urma aprobării primite din partea autorităților:

„În contextul menținerii stabilității pieței de carburanți, descărcarea petrolierului este necesară pentru asigurarea aprovizionării Petromidiei, cea mai mare rafinărie din România. MMT va comunica în mod constant orice element nou și adresează rugămintea ca informațiile să fie urmărite exclusiv prin canalele oficiale (www.midiamarineterminal.ro)”.

Amintim că remorcherul Astana s-a răsturnat pe 18 martie în zona portuară Midia, în timp ce acorda asistență unei nave.



Cinci membri ai echipajului se aflau la bord. Unul a fost recuperat și transportat la port, iar ceilalți patru sunt dați dispăruți. La fața locului au intervenit echipaje ARSVOM, scafandri și ISU „Dobrogea”, iar autoritățile au demarat operațiuni de căutare și salvare.

Printre victime se numără și Sorin Tufan, fost fundaș dreapta la Farul Constanța și Steaua București. Sorin era fiul lui Marin Tufan, participant la Campionatul Mondial din 1970 (Mexic) și golgheterul all-time al „marinarilor”.