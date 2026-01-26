Record pentru aur: gramul trece de 700 lei în piața locală

Prețul aurului a depășit luni pragul psihologic de 700 de lei pe gram, atingând un nou record istoric, după ce vineri se apropia de valoarea de 688 de lei pe gram, potrivit datelor furnizate de BNR.

Gramul de aur a fost cotat luni la 703,3520 lei, cu aproape 50% mai mult decât la 20 august 2025, când a înregistrat cea mai mică cotație din ultima perioadă, de 464,7759 lei.

Vineri BNR afișase o cotație de 687,7477 lei cel mai mare nivel înregistrat vreodată în România.

Preţul aurului, o valoare tradiţională de refugiu în perioade de incertitudine, a atins un nou nivel record, depăşind pentru prima dată în istorie pragul de 5.000 de dolari pe uncie, pe fondul deprecierii dolarului, în urma unei săptămâni turbulente, în care tensiunile privind Groenlanda şi Iranul au afectat încrederea investitorilor, transmite Reuters.

Luni dimineaţă, cotaţia aurului a urcat cu 1,5%, la 5.058,09 dolari pe uncie, după ce anterior atinsese 5.092,71 dolari pe uncie. Pe parcusul anului 2025, cotaţia metalului galben a înregistrat o creştere de 64%, cea mai mare creştere anuală de după 1979, pe fondul majorării cererii de active de refugiu şi a atenuării politicii monetare în SUA. Creşterea cotaţiei aurului în acest an a fost de 17%.

De asemenea, argintul a atins şi el un nou maxim record de 106,8 dolari pe uncie luni dimineaţa, după ce anterior atinsese 109,44 dolari pe uncie.

Dolarul s-a depreciat cu peste 1% faţă de moneda Japoniei, şi se tranzacţiona la 153,99 yeni, după ce aprecierea semnificativă a yenului vineri a sporit speculaţiilor privind o potenţială intervenţie. Premierul nipon Sanae Takaichi a declarat duminică că Executivul va lua măsurile necesare contra mişcărilor speculative de pe piaţă.

Carlos Casanova, economist în cadrul grupului bancar UBP, a explicat că speculaţiile privind o potenţială intervenţie pot contribuie la aprecierea monedei. "Yenul probabil se va stabiliza într-o anumită măsură, deşi catalizatorii unei aprecieri semnificative rămân limitaţi", a adăugat el.

Luni, yenul s-a apreciat şi faţă de alte valute, inclusiv faţă de euro, francul elveţian şi lira sterlină.

Cotaţia aurului ar putea urca la 6.000 de dolari pe uncie anul acesta, pe fondul riscurilor geopolitice şi a creşterii nivelului datoriei, estimează analiştii.

De unde poți cumpăra aur

Pentru a cumpăra sau investi în aur cei interesați au la dispoziție două metode: fie cumpără aur fizic, fie sub formă de instrumente financiare tranzacționabile, adică de la bursă.

Cei care vor să cumpere online au mai multe variante: fie de la Bursa de Valori București, cu ajutorul brokerilor din România; fie prin cumpărarea unui ETF (exchange traded fund) ce are la bază investiția în aur fizic, de la brokerii care acționează pe bursele externe; fie prin cumpărarea unui CFD (contract fără diferență) tot de la brokeri.

„Printre avantajele cumpărării de aur sub această formă se numără: lichiditate crescută deoarece poți vinde oricând, costuri mici de achiziție deoarece nu sunt incluse costuri de transport sau de depozitare și faptul că prețul gramului de aur va fi foarte asemănător cu cel real, adică cel setat de cursul BNR”, au explicat reprezentanții Magnor.

Cei care vor să cumpere aur în formă fizică au mai multe surse: fie de la BNR, care poate fi păstrat în seiful băncii; fie de la magazine de specialitate; fie de la o casă de amanet care oferă servicii de amanet aur.

Și Monetăria Statului pune în vânzare lingouri de aur de 1 gram, 2 grame, 5 grame, 10 grame, 20 grame, 50 grame și 100 grame în magazinele specializate. Toate lingourile sunt din aur puritate 999,9‰ Acestea sunt înseriate și marcate cu însemnele proprii regiei, fiind protejate de un blister care conține același număr de înseriere ca lingoul.

Lingouri sau bijuterii din aur? Ce tip de investiție este mai avantajoasă

Potrivit specialiștilor, achiziția lingourilor din aur este cea mai rentabilă pe termen lung datorită valorii apropiate de prețul spot al aurului și lipsei costurilor adiționale.

În schimb, bijuteriile din aur aduc și beneficii non-financiare, prin valoarea estetică sau sentimentală. Ambele au un principal avantaj comun, acela de a se converti în lichiditate imediată oriunde în lume, cu o valoare în constantă creștere.

Ce trebuie să știi despre procesul de cumpărare a aurului

Cei care vor să cumpere aur sub formă fizică trebuie să știe câteva detalii, inclusiv tehnice, despre:

Titlu, adică proporția de metal prețios conținut într-un obiect, proporție ce va fi exprimată în miimi. În România doar următoarele titluri sunt legale: 375‰; 500‰; 585‰; 750‰; 833‰; 900‰; 916‰ si aur fin 999‰;

Marca, adică semnul care se aplică pe obiecte din metale prețioase/bijuterii. Există trei tipuri de mărci. Cele de certificare, aplicate de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, cele de garanție proprie, aplicate de către producător intern, importator sau vânzător și marca titlului, în funcție de titlul metalului.

Pentru a îndeplini condițiile legale de vânzare aurul trebuie să fie marcat fie cu marca de certificare, fie cu cea de garanție proprie și marca titlului.

Ce trebuie să știi dacă vrei să cumperi bijuterii

Bijuteriile sunt mai scumpe decât prețul general al aurului, pentru că în prețul final este inclusă și manopera.

Astfel, cei care vor să cumpere aur sau bijuterii din aur, trebuie să ia în calcul și următoarele aspecte:

Înainte de a cumpăra online sau offline documentează-te în legătură cu prețul aurului pe gram;

Există mai multe tipuri de aur: aur galben, ce poate conține și argint, cupru sau zinc, aur roz, care se poate realiza din aur și cupru sau aur alb, un aliaj între aur galben și mangan sau paladiu;

Orice magazin/casă de amanet trebuie să-ți elibereze un certificat de calitate care să ateste autenticitatea bijuteriei pe care ai achiziționat-o;

Poți realiza testul magnetului pentru a descoperi falsurile. Dacă bijuteria a fost doar suflată cu aur și nu este integral din aur, atunci va fi atrasă de magnet. De luat în calcul și faptul că multe bijuterii conțin și metale comune precum arcuri pentru sistemele de închidere;