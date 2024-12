Ce profit poate aduce un singur lingou de aur peste 10 ani

În întreaga lume există o diversitate culturală în ceea ce privește obiceiul de a oferi aur drept cadou, ceea ce poate fi extrem de profitabil pentru cel care îl primește, fie sub forma unui lingou, fie sub forma unei bijuterii.

În timp ce în Occident, acest gest este mai rar întâlnit, în Orientul Îndepărtat, în special în China și India, țări recunoscute pentru piețele de bijuterii foarte dezvoltate, aurul ocupă un loc central în tradiții, fiind un simbol al prosperității și stabilității.

Aceste culturi integrează aurul nu doar sub forma bijuteriilor, ci și a lingourilor și monedelor, fie pentru ocazii speciale, fie pentru sărbători semnificative. Aproximativ jumătate din cererea globală de aur este dedicată pieței bijuteriilor, China și India conduc piața globală a bijuteriilor din aur și reprezintă aproape 60% din cererea totală în acest segment.

„Prețul aurului s-a majorat în ultimul an cu 28%. În cinci ani, considerând o creștere de preț de 99%, avem parte de un câștig de 246 de lei, sau de 44% față de costul inițial. Peste zece ani, același lingou va valora 1.168 de lei, însemnând un câștig de 608 lei, sau de 109%. Desigur, aceste valori sunt estimări simple, bazându-ne pe date din trecut, nefiind o garanție a câștigurilor viitoare”, spune Victor Dima, Managerul Departamentului de Trezorerie al Tavex România.

Un lingou oferit cadou înseamnă o investiție în viitorul celui care primește darul

În contextul sărbătorilor de iarnă, aurul poate deveni un cadou ideal, datorită valorii sale durabile și simbolisticii puternice. Oferirea unui lingou sau a unei bijuterii nu reprezintă doar un gest elegant, ci și o investiție în viitorul persoanei care primește darul.

„Pentru a evidenția potențialul aurului drept cadou potrivit, atât cu ocazia Crăciunului cât și cu cea a Anului Nou, este util să analizăm creșterea prețului acestuia în ultimii ani. Spre exemplu, un lingou de 1 gram al rafinăriei Valcambi, având un preț actual de 560 de lei, se vinde cu 38% peste prețul de piață al aurului. Diferența este dată de costurile care intervin în producerea și gestionarea produsului. Întrucât costurile rafinăriilor sunt fixe, cu cât un produs este mai mare, cu atât costurile reprezintă un procent mai mic din prețul per gram al lingourilor”, adaugă Victor Dima.

Indienii și chinezii cumpără cele mai mari cantități de aur

Dacă în cazul Indiei au loc achiziții semnificative de aur în special în sezonul nunților, când se pot cheltui zeci sau chiar sute de mii de dolari doar pe bijuteriile de aur, în China cele mai mari cantități de aur se achiziționează cu prilejul Noului An chinezesc. În acea perioadă, diverse rafinării și monetării realizează lingouri și monede într-un număr limitat, reprezentând creatura mitică sub auspiciul căruia se află anul ce urmează

Dincolo de valoarea lor ca metale prețioase, în timp, aceste produse câștigă și o valoare de colecție. În cazul monedelor de aur cu însemnul șarpelui de lemn de o uncie troy, ale Monetăriei Perth din Australia, numărul de bucăți realizate este de numai 30.000, ceea ce pentru o cerere globală de aur este un număr infim. Astfel, pentru cei care doresc ca produsele de aur pe care le achiziționează să se aprecieze în valoare mai mult decât prețul aurului conținut, produsele cunoscute drept „Lunar” pot fi o opțiune foarte bună.

Sărbătoarea Noului An chinezesc este un eveniment de o anvergură extraordinară. Iar aurul are un motiv central în întregul eveniment. Rude și prieteni își oferă drept cadou lingouri, monede și chiar bijuterii reprezentând simbolul mitic al anului care urmează, cu scopul de a ura celui care va primi darul un an plin de atributele pozitive ale însemnului zodiacal.