search
Vineri, 23 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Nou record istoric pentru aur: gramul se apropie alarmant de 700 de lei. Explicațiile unui analist

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Aurul a înregistrat vineri un nou record istoric, pe fondul incertitudinilor geopolitice şi al tarifelor lui Trump, atingând aproape 688 de lei pe gram, potrivit cursului afişat de BNR.

Lingouri de aur
Aurul a înregistrat vineri un nou record istoric. Foto arhivă

Potrivit BNR, gramul de aur a atins vineri valoarea de 687,7477 lei cel mai mare nivel înregistrat vreodată în România, cel mai mic curs din ultimele luni fiind la data de 20 august 2025 când a înregistrat 464,7759 lei.

image

Analistul eToro Bogdan Maioreanu a explicat vineri că instabilitatea geopolitică, Groenlanda, tarifele vamale, efectul Trump, incertitudinile legate de datoriile SUA, Europei şi Japoniei, precum şi perspectivele AI, fac pieţele nervoase şi determină creşterea preţului aurului şi argintului.

Într-o singură sesiune, marţi, indicele S&P 500 a şters toate câştigurile din acest an, pentru a reveni uşor în zona verde miercuri şi joi, după discursul lui Trump şi ştirile ulterioare venite de la Davos privind potenţialul acord-cadru legat de Groenlanda. Spre deosebire de bursa americană, aurul a crescut cu aproape 15% de la începutul anului, atingând noi maxime istorice, dar adevăratul câştigător pare să fie argintul, care a câştigat peste 38% în aceeaşi perioadă. Aceste mişcări nu sunt determinate doar de instabilitatea globală, ci şi de unele schimbări structurale. Evoluţia preţului aurului nu este cauzată doar de frică: este vorba şi de o schimbare a regimului de investiţii", a explicat analistul.

Investitorii pun la îndoială titlurile de stat

În opinia acestuia, creşterea aurului la niveluri record reflectă o lume în care investitorii pun la îndoială fiabilitatea ancorelor tradiţionale, cum ar fi obligaţiunile de stat şi monedele tradiţionale.

Ceea ce face această mişcare diferită, este cine cumpără. Băncile centrale continuă să adauge aur la rezerve (mai multe achiziţii provenind acum din Polonia şi Bolivia), diversificându-se faţă de dolarul american, în timp ce investitorii văd din ce în ce mai mult aurul ca pe o asigurare a portofoliului, mai degrabă decât ca pe o reducere a riscului pe termen scurt. Recent, Goldman Sachs a revizuit estimarea privind preţul aurului la sfârşitul anului 2026, în creştere la 5.400 dolari pe uncie, invocând achiziţiile mai puternice decât previziunile anterioare derulate de băncile centrale, precum şi cererea susţinută din partea investitorilor. În acelaşi timp, dinamica descendentă a dolarului şi corelaţiile crescânde între acţiuni şi obligaţiuni înseamnă că aurul îndeplineşte din nou rolul pe care îl aveau obligaţiunile", a adăugat Maioreanu.

Citește și: Instabilitatea din Venezuela urcă prețurile aurului și argintului

Spre deosebire de aur, argintul nu se află exclusiv în seifurile băncilor centrale. Este pe jumătate activ de refugiu şi pe jumătate materie primă industrială indispensabilă. Se regăseşte în panourile solare, vehiculele electrice şi centrele de date.

Acest lucru îl face extrem de sensibil la blocaje şi nemilos atunci când cererea financiară şi cea industrială se suprapun. În ultimele săptămâni, preţul metalului a intrat într-o dinamică parabolică evidentă. Explicaţia pentru această creştere susţinută ar putea veni din intersecţia a trei crize simultane care se alimentează reciproc: o criză fizică, una monetară şi una logistică. Având în vedere că China restricţionează exporturile de minerale strategice de la 1 ianuarie şi că cererea de tehnologie 'verde' erodează stocurile (cu un deficit estimat de 215 milioane de uncii), industria se află cu spatele la zid. Trebuie să cumpere la orice preţ pentru a menţine liniile de producţie în funcţiune", susţine analistul.

Argintul devine opţiunea "cu efect de levier" pentru aur

Cu datoria publică a SUA explodând la 38 de trilioane de dolari, inflaţia persistentă, incertitudinile geopolitice şi aurul ce depăşeşte bariera de 4.900 de dolari pe uncie, capitalul caută disperat protecţie. În acest scenariu, argintul nu mai este doar o marfă fungibilă, ci devine opţiunea "cu efect de levier" pentru aur, atrăgând fluxuri speculative care pot amplifica fiecare mişcare.

Protecţionismul administraţiei Trump a transformat bunurile şi mărfurile fungibile în active de securitate naţională. Confirmarea a venit din partea unui document al Departamentului Comerţului, care a catalogat importurile ca fiind un risc pentru securitatea naţională. Acest lucru a creat o anomalie istorică: stocurile de argint sunt acumulate în SUA în aşteptarea unor preţuri mai mari, în timp ce în restul lumii se află la niveluri scăzute", mai spune Bogdan Maioreanu.

Conform celui mai recent sondaj eToro Retail Investor Beat, 52% dintre investitorii individuali globali şi 61% dintre cei români se aşteaptă ca preţurile aurului să continue să crească în acest an. În acest context, investitorii ar putea lua în considerare rolul reînnoit al aurului ca factor de diversificare pe termen lung în portofoliile construite pentru un context global mai puţin stabil.

În ceea ce priveşte argintul, investitorii încearcă să înţeleagă un sistem care caută un nou echilibru între constrângerile fizice şi devalorizarea monetară. Dar, dincolo de oportunităţi şi ameninţări, în 2026, argintul nu mai este doar o marfă fungibilă. Se pare că a devenit cel mai precis barometru al riscurilor sistemice globale, având în vedere complexitatea geopoliticii în lumea de astăzi, se arată în analiză.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Totul a fost premeditat”. Unchiul băiatului ucis de alți 3 adolescenți în Timiș oferă noi detalii cutremurătoare despre crimă
digi24.ro
image
Un bărbat din Danemarca a vizitat fiecare țară din lume fără să zboare. Cum a reușit și unde s-ar întoarce
stirileprotv.ro
image
Petiție pentru ca George Simion să fie acuzat de trădare națională, după ce a tăiat tortul în forma Groenlandei cu steagul SUA
gandul.ro
image
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
mediafax.ro
image
Giovanni Becali, toate detaliile despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: „S-a văzut cu Șucu”. Pe cât a semnat. Exclusiv
fanatik.ro
image
Situație dramatică în Ucraina: „Cea mai grea zi din 2022 încoace”
libertatea.ro
image
Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la care nu renunță liderul de la Kremlin: „Nu va fi pace”
digi24.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
A venit decizia oficială, după ce s-a cerut excluderea Statelor Unite ale Americii: "Din acest motiv"
digisport.ro
image
Mărturisirea care a spart tăcerea în cazul crimei din Timiș. Cum a aflat unchiul victimei, direct de la unul dintre adolescenții vinovați, că băiatul fusese omorât
stiripesurse.ro
image
Cum a devenit Slovacia cel mai mare producător de mașini din lume
antena3.ro
image
Bucureştenii ţinuţi în frig şi taxaţi se unesc împotriva Termoenergetica. Compania îi ameninţă cu penalizări
observatornews.ro
image
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
cancan.ro
image
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
prosport.ro
image
Diferenţa dintre expat şi imigrant. Mulţi fac confuzie între termeni
playtech.ro
image
Dinamo Zagreb – FCSB 4-1 l-a îmbolnăvit pe Elias Charalambous: „Se simte foarte rău! E contagios”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Răsturnare de situație: Malcom Edjouma a semnat! Fostul jucător de la FCSB, deturnat peste noapte
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan intră în coliziune directă cu Ilie Bolojan: Se opune măsurii pregătite la Guvern
stiripesurse.ro
image
(P) Rolul farmacistului în menținerea sănătății de sezon
kanald.ro
image
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
wowbiz.ro
image
E BOMBA anului în televiziune! Cine îi ia locul lui Măruță?! Se fac aranjamente uriașe la ProTV. Va fi o adevărată surpriză pentru telespectatori!
romaniatv.net
image
Hidroelectrica, anunț important pentru clienți. Accesarea aplicației iHidro, afectată
mediaflux.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Prințesele aventuriere care au distrus Franța. Greșeala fatală comisă de trei femei de mare rang
actualitate.net
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
Ești născut în acești ani? În 2026, dorințele tale prind contur, Universul îți oferă daruri neașteptate, capitole vechi se închid definitiv, iar în locul lor apar începuturi noi
click.ro
image
Surpriză neplăcută pentru un român în India. A dat 15 lei pe noapte la un hotel, dar ce a găsit acolo l-a lăsat mut de uimire: „Hai să-ți arăt ce primești la banii aceștia”
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
William Kate Wales, GettyImages jpg
Cel mai dureros zvon despre Kate și William reapare. Cuplul regal trece prin „provocări” înainte de a 15-a aniversare a nunții
okmagazine.ro
Jennifer Garner foto Profimedia jpg
Nu-i ușor să fii mamă! Jennifer Garner vorbește despre presiunea la care a fost supusă după ce a născut
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt

OK! Magazine

image
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!

Click! Pentru femei

image
Nu-i ușor să fii mamă! Jennifer Garner vorbește despre presiunea la care a fost supusă după ce a născut

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!