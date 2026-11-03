Raiffeisen a preluat Garanti BBVA România. Ce se întâmplă cu banii și contractele clienților

Raiffeisen Bank a încheiat achiziția a 100% din acțiunile grupului Garanti BBVA România, după obținerea aprobărilor autorităților competente, potrivit Adevărul Financiar. Schimbarea acționarului nu înseamnă însă și fuziunea imediată a celor două bănci: integrarea completă este prevăzută pentru a doua jumătate a anului 2027.

Raiffeisen a preluat Garanti BBVA România Foto: arhivă

Ce trebuie să știe clienții celor două bănci

Clienții nu trebuie să facă niciun demers în această etapă. Raiffeisen Bank și Garanti BBVA vor continua să funcționeze separat, iar conturile, cardurile, contractele de credit, depozitele și celelalte produse bancare își păstrează condițiile actuale până la finalizarea fuziunii.

Aplicațiile bancare, sucursalele și canalele de contact folosite în prezent rămân disponibile. Potrivit reprezentanților băncii, eventualele schimbări care îi vor afecta pe clienți, angajați sau parteneri vor fi comunicate din timp, împreună cu termenele de aplicare și pașii care trebuie urmați.

Preluarea include și două companii de leasing

Tranzacția nu se limitează la Garanti Bank S.A. Raiffeisen a preluat și Motoractive IFN S.A., compania de leasing financiar care operează sub brandul Garanti BBVA Leasing, precum și Motoractive Multiservices S.R.L., specializată în leasing operațional și cunoscută drept Garanti BBVA Fleet Management.

Acțiunile au fost cumpărate de la subsidiare ale grupului spaniol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). În urma tranzacției, grupul Garanti BBVA România devine parte a Raiffeisen Bank International (RBI).

Integrarea, estimată pentru a doua jumătate a anului 2027

Echipele celor două bănci vor alinia treptat sistemele informatice, operațiunile, produsele, procesele interne și structurile organizaționale. Fuziunea legală va fi urmată de migrarea operațională. Potrivit calendarului actual, întregul proces ar urma să se încheie în a doua jumătate a anului 2027.

În perioada de integrare, Comitetul de Administrare al Garanti BBVA va fi condus de Zdenek Romanek, președinte și CEO al Raiffeisen Bank România. Din comitet vor face parte Alina Rus și Mircea Busuioceanu, în calitate de membri, alături de Ebru Ogan Knottnerus și Ali Temel, ca membri independenți.